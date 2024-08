Empeora la crisis del combustible en Cuba y las colas se extienden a las gasolineras en dólares

La Habana/La Habana parece haber retornado a los peores días de la crisis de combustible. Amontonados y con hastío, desde el inicio de la semana los choferes esperan a diario durante horas a que las colas avancen y muchas veces no alcanzan a comprar. En un recorrido que realizó 14ymedio por varias gasolineras de la ciudad, hasta las que cobran en dólares, usualmente vacías, tenían colas este jueves.

“Esto no es de hoy. Ayer yo pasé por todos los servicentros de El Vedado, Guanabacoa y Miramar y solo encontré gasolina en el Puente de Hierro, cerca del túnel de la bahía”, cuenta a este diario Yoel, chofer de un Moskvitch particular. “Incluso en el de Infanta y San Rafael, donde siempre compro, no había una gota”, asegura. Encontrar un lugar con combustible, como es de esperar, no es suficiente: “Cuando llegué a la gasolinera tenía delante 300 carros”. Se fue sin comprar.

Amontonados y con hastío, desde el inicio de la semana los choferes esperan a diario durante horas

Este jueves, Yoel se lanzó de nuevo a las calles en busca de gasolina. Esta vez el recorrido lo llevó por el municipio de Plaza de la Revolución, donde “ni un solo service tenía nada”. Finalmente, en el Tángana, en El Vedado, el chofer se sumó a una cola no menos larga que la del día anterior para repostar.

“Me dijeron que aquí y en el servicentro de 25 y G es donde único están vendiendo gasolina, pero no quiero arriesgarme a ir hasta allá y que haya la misma cantidad de gente o más que aquí. Es mejor esperar y si hoy tampoco alcanzo pues tendré que intentar de nuevo”, dice resignado.

La fila del Tángana, en El Vedado, con varios carros desde temprano / 14ymedio

Para colmo, asegura, varios choferes de la cola le han comentado que las tarjetas para comprar combustible están fallando, lo que retrasa las colas y enerva más a los conductores. “Los que ni tienen tarjetas de Fincimex tienen que buscar dónde recargar, porque esa es la única que está funcionando ahora. Con las demás falla la conexión”, explica.

La falta de combustible también se nota en el transporte estatal, asevera Yoel. “Hoy no he visto pasar una guagua estatal en todo el día”, zanja.

A pocas cuadras del Tángana se encuentra la gasolinera Vista al Mar, que vende exclusivamente petróleo en dólares desde el pasado junio. El local fue el último de la capital en transformarse en un servicentro recaudador de “moneda dura” y, aunque algunos carros se aglutinan en línea –principalmente almendrones–, la breve cola dista mucho de las que se han formado frente al local vecino –una para repostar y otra para rellenar galones– que ya dobla la cuadra.

La fila en el servicentro del Tángana da la vuelta a la manzana / 14ymedio

“Ese service es para los privilegiados que pueden pagar en dólares”, se queja Yoel. “Lo demás, tenemos que aguantar aquí bajo lluvia, sol y sereno”.