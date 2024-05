Emprendedores de Holguín se unen para intentar bajar el dólar artificialmente

Holguín/Al menos 14 emprendedores, propietarios de pequeñas empresas privadas de la provincia de Holguín, han acordado cerrar filas con el objetivo de bajar el precio del dólar artificialmente, asumiendo, como el oficialismo, que es posible. El acuerdo, tomado a inicios de este mes, tiene un futuro incierto en medio de la subida del valor de las divisas frente al peso cubano.

"En el Foremp (Foro de Empresarios) el tema del que más se habló fue justamente del precio del dólar que prácticamente se nos está volviendo impagable", cuenta a 14ymedio el dueño de un negocio particular que participó entre el pasado 30 de abril y el 2 de mayo en la segunda edición de este evento, que tuvo lugar en el Hotel Brisas Guardalavaca de Holguín.

A la cita no solo asistieron propietarios de mipymes privadas, sino también representantes de empresas estatales y académicos, como el economista Juan Triana Cordoví. Entre los más de 180 participantes, la mayor preocupación fue la depreciación del peso cubano, que, se quejan, los obliga a necesitar cada vez más moneda nacional para adquirir dólares, indispensables para la importación de productos y materias primas.

"Si la cosa sigue como está ahora vamos a tener que cerrar nuestros negocios"

"Allí conocimos a varios emprendedores de Manzanillo, Granma, que se unieron para frenar el precio del dólar y no comprarlo a los precios que dice El Toque, y han logrado bajarle dos o tres pesos. Parece poco, pero es algo", dice el empresario a este diario. "Varios de los que estábamos allí por Holguín decidimos hacer lo mismo, porque si la cosa sigue como está ahora vamos a tener que cerrar nuestros negocios".

Sin disponibilidad física de dólares en las Casas de Cambio (Cadeca), los dueños de mipymes deben adquirir la divisa en las redes informales, donde la tasa de cambio responde a la ley de la oferta y la demanda y está muy lejos de la oficial (24 pesos por dólar). La moneda estadounidense les resulta imprescindible para comprar productos y materias primas en el extranjero. "En mi caso tengo una tienda que vende alimentos, útiles de aseo y también insumos domésticos. Casi todo lo importo de Panamá", detalla la fuente, que prefiere el anonimato.

"En Panamá tengo que pagar en dólares todo lo que compro y ahora mismo no lo encuentro en la calle si no lo pago a 395 pesos", refiere, dando la cifra exacta a la que, este mismo viernes, figura en El Toque. "Desde que nos reunimos a inicios de este mes en Guardalavaca hasta ahora, el dólar no ha parado de subir, va para arriba todo el tiempo y no hay quien le siga el ritmo. Nuestras ganancias caen cada día con esas tasas de cambio", reconoce.

"Aunque sean anuncios ficticios, la idea es que la gente crea que ese es el precio en la calle"

Durante las reuniones de Foremp, 14 emprendedores holguineros acordaron publicar en sus cuentas en redes sociales y en otros perfiles anónimos supuestas ventas o compras de divisas a un precio inferior a la tasa de El Toque. "Aunque sean anuncios ficticios, la idea es que la gente crea que ese es el precio en la calle", opina el emprendedor. La estrategia, sin embargo, no parece estar dando frutos.

Tras concluir el evento, el empresario Gilberto Licea Parra hizo un resumen del compromiso y publicó que los participantes habían decidido de manera conjunta “no pagar el dólar a más de 350 pesos”, e incluso paulatinamente irlo bajando. “Es lo mejor para todos, les aseguro que entre todos podemos”, escribía en sus redes, donde se ha sumado a la campaña contra El Toque.

Los emprendedores han creado también un grupo de WhatsApp en el que se intercambian mensajes con la supuesta compra y venta de dólares a un precio que no supera los 390 pesos. Sin embargo, este diario no pudo concretar ninguna operación para adquirir la divisa con esos valores. En todos los casos, la respuesta de los supuestos comerciantes fue que ya habían vendido "todos los dólares" que tenían, o simplemente no respondieron a los requerimientos de un presunto cliente interesado en su tasa de cambio.

"Por muchos anuncios que hemos puesto, no hemos logrado conseguir dólares a esos precios que decimos que está", lamenta el emprendedor holguinero. En una línea similar, la página de Facebook El Dato, presuntamente asociada al Gobierno cubano, publicaba este viernes que el valor del dólar es de apenas 320 pesos, muy por debajo de los 395 de El Toque.

Los sitios de clasificados digitales no parecen hacer caso a El Dato

En los comentarios al pie de las publicaciones de El Dato no faltan las críticas y las bromas. Varios internautas proponen comprar la divisa a la tasa que anuncia la página oficialista y venderlas posteriormente al valor que difunde El Toque. Los sitios de clasificados digitales no parecen hacer caso a El Dato y, a pesar de algún que otro anuncio de compra de dólares a precios entre 350 y 375 pesos, la mayoría de los vendedores de divisas los ofertan por encima de los 390.

Una avalancha de cuestionamientos también le ha caído al sitio oficial Cubadebate, que en su edición de este jueves arremete contra las tasas de cambio difundidas por El Toque porque, según el diario, "han generado un impacto negativo en la escala monetaria del país, lo cual ha repercutido en el aumento de los precios y en consecuencia, ha afectado el Producto Interno Bruto" de la Isla.

En los comentarios, sin embargo, pocos parecen aceptar la versión oficialista de que El Toque es una herramienta de la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba. Varios internautas ubican las responsabilidades de la depreciación del peso en otra dirección: "No producimos nada, no exportamos, no generamos riquezas, la economía está parcialmente dolarizada,la demanda de dólares es enorme y el país no los vende", advierte un comentarista que firma como Albe.

En la misma línea está Luis Hernández, para quien El Toque "solo ha tomado la puerta que han dejado abierta las medidas de escarmiento que han sufrido las mipymes" y recomienda a las autoridades de la Isla "examinarse y no andar buscando enemigos externos" porque con esa estrategia "cada vez más parecemos la caricatura del médico brujo que buscan por el mundo entero".

A pesar de los empeños contra la realidad de los emprendedores holguineros, esta semana en las calles de la ciudad, las ventas de mercancías en pesos cubanos se regían por la tasa de El Toque, y el mercado cambiario también le seguía los pasos al sitio informativo. Desde que los empresarios se reunieron en Foremp, la moneda estadounidense ha subido más de 20 pesos su valor y parece indetenible.