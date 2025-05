Otra empresa cubana sufre "daños irreparables" con el incendio de tres ómnibus

Madrid/Tres ómnibus quedaron calcinados como resultado del incendio que comenzó pasadas las 8 de la noche de este miércoles en el taller de la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales ubicada en Jayamá, en la ciudad de Camagüey. Tras el siniestro no se reportaron, no obstante, pérdidas humanas. El propio directivo de la empresa, Reinier Gómez Muñoz, se había acercado a dar una vuelta por las instalaciones cuando se topó con los bomberos in situ, tratando de apagar el fuego.

“Aunque los daños son irreparables, las rutas Camagüey-Matanzas y Camagüey-Guantánamo, que cubrían esos equipos, no tendrán afectación pues cuentan con otros medios para asumirlas”, dijo Gómez a la prensa oficial a primera hora de la mañana.

Según las valoraciones preliminares, el fuego comenzó en uno de los ómnibus y se extendió rápidamente a los otros, que se encontraban aproximadamente a tres metros entre sí. Los vehículos estaban en proceso de reparación, pero ya no hay nada que hacer con ellos. Se perdieron los cristales, las ventanillas y la carrocería, además de todo el interior, incluyendo asientos, cortinas y accesorios.

"Los ómnibus no podrán recuperarse porque los daños son significativos, pero tenemos la certeza de que podemos reponernos"

"Los ómnibus no podrán recuperarse porque los daños son significativos, pero tenemos la certeza de que podemos reponernos, con trabajo, con ingenio, de algún lugar traeremos partes, piezas, para volver a armar, y con el apoyo de la empresa, cuyas autoridades estuvieron todo el tiempo al tanto de lo que ocurría", dijo Gómez Muñoz para tranquilizar a la población.

Los trabajadores de la empresa quedaron muy impactados por el hecho, según el afectado testimonio del directivo. "Este es un centro que se caracteriza por el alto sentido de pertenencia. Los choferes titulares de los tres carros estaban también aquí; dolorosamente veíamos cómo perdían a parte de su familia, porque así consideramos a estos equipos, pero también nos dábamos ánimo", ha contado al diario oficial Adelante.

Las autoridades, no obstante, han mostrado alivio porque la unidad afectada tiene "un adecuado coeficiente de disponibilidad técnica”, ya que se dedica, entre otras cosas, a prestar servicio ante las posibles roturas de otros vehículos, además de realizar servicios de flete. “Aunque las pérdidas son considerables, la población no resultará afectada en su transportación", dijo el director de Ómnibus Nacionales en Camagüey.

Pero dos significativos incendios en tres meses y en dos instalaciones que albergan guaguas no son casualidad para buena parte de la población, que está estupefacta y se afana en encontrar culpables. Permanece fresco en la memoria el fuego que este febrero calcinó varios vehículos en la Terminal de Ómnibus de Mulgoba, en La Habana. Los aparatos también estaban parados por hallarse en medio de un proceso de entrega a la Empresa de Recuperación de Materias Primas, pero, de acuerdo con las imágenes mostradas por la Empresa Provincial de Transporte de la capital, no menos de cinco vehículos quedaron completamente inutilizados.

“Nos siguen golpeando y ‘seguimos investigando las causas’. El de la embajada yanqui caminando el país como Pedro por su casa, visitando personajes y nosotros inocentemente esperando que nos pongan plumas en el culo y nos vendan como guanajos en la feria”, protesta una usuaria en redes.

La conversación está dividida entre quienes piensan que es un boicot del “imperio” y quienes creen que el malestar acumulado está haciendo explotar a la gente

Pero la conversación está dividida entre quienes piensan que es un boicot del “imperio” y quienes creen que el malestar acumulado por tantos padecimientos está haciendo explotar a la gente. “Ese fue alguno que estuvo sin corriente toda la noche y la cogió con los ómnibus nacionales”, sentencia.

“Van a tener que hacer un trabajo investigativo y ponerse para eso de lleno, porque son demasiadas casualidades y demasiadas las pérdidas de medios de transporte público en lo que va de año”, alecciona otro, mientras que las críticas, puras y duras, vienen sobre todo desde el exilio. “Que se dejen de tantos paseos, eventos, congresos, reuniones, festivales, asambleas y se pongan para el país, que no se con qué se van a quedar. Sin gente y sin nada”, escribe una usuaria desde Lisboa.

Aunque se estudian las causas que provocaron el incendio, un factor común que está detrás de este tipo de sucesos, incluyendo los robos, es la falta de personal que haga la vigilancia que requieren muchas empresas y bodegas. El mero hecho de que Adelante afirme que el directivo de la empresa incendiada en Camagüey “se dirigía hacia la base para un recorrido habitual de chequeo” parece apuntar en este sentido.