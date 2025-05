La empresa estatal cubana Viazul sustituye el dólar por el euro

La Habana/Desde el principio ha estado claro que la empresa de ómnibus Viazul no fue creada para el disfrute de los viajeros cubanos. Fundada en 1996, la marca nació con el objetivo de recaudar divisas y satisfacer las necesidades del mercado en frontera, es decir, de los turistas extranjeros. Aun así, en estos días se leen fuertes críticas por su reciente decisión de fijar sus tarifas en euros, mediante tarjetas que casi ningún cubano posee.

El escritor Atilio Caballero reaccionaba así este 1 de mayo en su cuenta de Facebook: “Si usted quiere/puede viajar en Viazul (porque no queda de otra, y viaja con niños, como es el caso) resulta que solo puede pagar en euros”. El dramaturgo y director teatral mencionaba que no aceptan dólares, a la que llama “nuestra segunda moneda corriente”, ni tampoco efectivo, sino únicamente tarjetas Visa o MasterCard.

Los comentarios negativos sobre esta empresa no solo pueden leerse en el muro de Caballero. En la plataforma Tripadvisor, un cliente español recomendó acudir a esa marca solo “si no queda remedio”. Manuel definió su regreso de Ciego de Ávila a La Habana como “un desastre”. El ómnibus llegó con retraso y realizó paradas no programadas. También calificó el anuncio de “asientos garantizados” como “una mentira como la copa de un pino”. El usuario se refirió al precio de este modo: “Podría ser aceptable para extranjeros como nosotros, pero muy caro para un local. Lo malo es que las alternativas de transporte dicen que aún son peores”.

Otro cliente, también español, va incluso más lejos. Los llama directamente “ladrones” por cancelar viajes sin previo aviso y no reembolsar su dinero. Solo una pasajera originaria de Murcia deja un comentario positivo. El resto lo resumía con frases como “nefasta experiencia” o “increíble, pero desde lo negativo”.

Aquel eslogan de la empresa —“La mejor vía para viajar”— contrasta con las vivencias de sus clientes. En un reciente anuncio en YouTube, los conductores se jactaban de que “Viazul es Cuba”. Sin embargo, esos lemas distan mucho de la realidad que perciben los usuarios.

En cuanto a la seguridad, la empresa tampoco es un modelo de excelencia. En enero de 2019 un trágico accidente en la ruta Baracoa-La Habana dejó un saldo de siete muertos y 22 heridos. Al año siguiente, otro siniestro provocó el fallecimiento de dos viajeros y dejó 16 lesionados. Entre 2022 y 2024 volvieron a registrarse al menos tres accidentes que involucraron a Viazul.

Como suele ocurrir con muchas empresas estatales cubanas —especialmente aquellas que operan en divisas—, Viazul está envuelta en un manto de opacidad. Por tal motivo, resulta difícil conocer sus finanzas específicas, el tamaño real de su flota u otros detalles de sus operaciones. De cobrar en moneda libremente convertible pasaron al dólar y ahora al euro. Esos cambios ni siquiera se anuncian públicamente, la prensa oficial no lo señala y la independiente encuentra las puertas de las instituciones totalmente cerradas cuando solicita una explicación.

En rendiciones de cuenta y asambleas de balance, se les permite (o tal vez se les exige) a los funcionarios dar solo cifras generales. El ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, cuando resumía los resultados de la Empresa de Ómnibus Nacionales durante 2024, habló de 8.813 atrasos registrados. Lo que no sabemos es cuántas de esas impuntualidades corresponden a la marca Viazul. También habló de un parque total de 588 guaguas, aunque de ellas, 240 permanecían paralizadas.

Como a la empresa tampoco le interesa brindar sus servicios a los nacionales, los clientes en la Isla pasan una odisea para comunicarse con los teléfonos de Viazul. Se enfrentan además a otra dificultad en el caso de pagos presenciales: deben demostrar que son los propietarios de las tarjetas y tener acceso a internet en ese momento, ya que el banco enviará un código de verificación para comprobar su identidad.

Aunque el pago es en euros, se pueden usar tarjetas vinculadas a cualquier moneda internacional, aplicando la tasa cambiaria vigente el día de la operación. Cuando se les consulta la razón por la que han cambiado del dólar al euro, sus trabajadores no saben dar una respuesta clara. Lo achacan, como siempre, al “bloqueo” estadounidense, pero no mencionan que esto representa automáticamente un aumento en las tarifas, puesto que la moneda europea se ha fortalecido últimamente.

En su muro de Facebook, Caballero insiste en un comentario dentro de su publicación: “Sé que no tienen esa buena costumbre, pero me gustaría que algún funcionario/dirigente me diera una explicación lógica”. Otra usuaria le responde: “Atilio, eso no pasará”.