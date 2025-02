Una empresa lituana creada por un cubano obtiene una licencia para criptomonedas en la Isla

La Habana/La Gaceta Oficial publicó el pasado viernes una resolución, firmada en enero, con la que otorga una licencia para operar en Cuba a Ebioro, una compañía con sede en Lituania que se dedica al manejo de criptomonedas. Fundada en 2022 por el cubano Yulexi Matienzo Carcasés, la empresa tiene vía libre para “actuar como proveedor de servicios de activos virtuales” por un año, lo que en la Isla se traduce como una autorización para gestionar remesas a través de las criptomonedas.

Con la resolución, el Banco Central de Cuba (BCC) autoriza a Ebioro a “cobrar, pagar y realizar operaciones cambiarias, hacia, y desde el territorio nacional”; gestionar cuentas de activos virtuales y cambiar criptomonedas por monedas de curso legal. La licencia autoriza a la compañía a operar por 12 meses, con posibilidad de prorrogarse otros 12, “dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad”, aclara la Gaceta.

Ebioro nació oficialmente en 2022 con un enfoque global, pero Matienzo –graduado de la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae) y de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos– planeaba el proyecto desde al menos 2016, dirigido especialmente a los cubanos.

La negociación de una licencia con el régimen cubano revela que, a pesar de que Ebioro se promociona como una plataforma que puede utilizarse desde cualquier parte del mundo, las prioridades de Matienzo están en la Isla.

Una publicación de 2019 compartida en su perfil personal de Facebook da cuenta de que la idea de la empresa era anterior. “Desde hoy, estoy oficialmente anunciando a Ebioro, un proyecto que nació hace tres años debido a mi total frustración con el sistema bancario internacional cuando enviaba dinero a mi familia en Cuba”, escribió.

Matienzo prometía la solución a todas las trabas que experimenta la diáspora cubana para enviar remesas a la Isla

Entonces, Matienzo prometía la solución a todas las trabas que experimenta la diáspora cubana para enviar remesas a la Isla: altas comisiones, demora en las transferencias, la división entre recargas móviles y envíos de dinero, y la imposibilidad de pagar desde el teléfono cuando se viaja a Cuba.

Ebioro, según su fundador, resolvía todas esas cuestiones y más. “¿Cómo es posible?

¡Pues usando criptomonedas! Hemos creado la primera aplicación móvil que permite a cubanos en el exterior: comprar criptomonedas directamente con su tarjeta de crédito en más de 35 países (incluyendo Estados Unidos); enviar, en aproximadamente tres segundos, una transferencia de criptomoneda a cualquier persona en Cuba que tenga nuestra aplicación instalada; y hacer una recarga de Cubacel con tu saldo en criptomonedas”.

Según el creador de Ebioro, el mundo de los criptoactivos en la Isla todavía tenía que “madurar” y –alegaba– el proyecto “está completamente comprometido a ayudar a este proceso. Por esta razón, hemos decidido ofrecer nuestro proyecto en fases escaladas para dar tiempo a la educación de la comunidad”.

En una “segunda fase”, que Matienzo preveía para 2020, los usuarios podrían enviar con bajas comisiones dinero desde cualquier lugar y la transferencia llegaría en pocos segundos y en la moneda deseada. “Tú solo mandas criptomoneda, y a tu familiar le llegan dólares, euros, yen japonés o libra esterlina. La plataforma de Ebioro se encarga del resto”, prometía.

Los pasos agigantados con los que el fundador de la empresa preveía que se movieran las criptomonedas en Cuba no llegaron, y no fue hasta 2021 que el régimen regularizó el uso de criptoactivos y, un año después, comenzó a otorgar licencias para su manejo a compañías como la suya.

Ebioro no ha aclarado si los beneficiarios podrán recibir las transferencias en dólares o en otras divisas, en efectivo o depositadas en una cuenta

Por el momento, Ebioro no ha aclarado si los beneficiarios podrán recibir las transferencias en dólares o en otras divisas, en efectivo o depositadas en una cuenta o una tarjeta manejada por el sistema financiero de la Isla.

No obstante, la Gaceta advierte de los riesgos para los usuarios, que podrían perder su dinero y sin derecho a recuperarlo: “los activos virtuales no son moneda de curso legal y no están respaldados por el Banco Central de Cuba”, son volátiles, están expuestos a fraudes y las operaciones que se realicen con ellos son irreversibles. De todo ello, explica la resolución, debe informar oportunamente Ebioro a sus clientes.

La advertencia de la Gaceta se remonta a 2021, cuando el Gobierno se propuso regular el uso de criptomonedas en la Isla, que hasta ese momento utilizaban menos de 10.000 usuarios. Entonces, el BCC acusó a una lista de empresas que manejaban los activos virtuales en la Isla de tener “escasa o nula transparencia” y esconderse “detrás de una fraseología aparentemente técnica, pero vacía de contenido” para estafar a los usuarios cubanos.

Esas empresas eran Mind Capital, Mirror Trading, Arbistar, Qubit Life/ Qubit Tech, X-Toro y Trust Investing, esta última era la más popular en el país con miles de socios. Su director en Cuba, Ruslan Concepción, fue detenido en abril de 2021 por presunta “actividad económica ilícita”, pero fue liberado cuatro meses después sin más explicaciones oficiales.

Por su parte, la propuesta de Matienzo, que maneja otras dos empresas –Trilobyte, para préstamos virtuales, y Sasa Holding BV, de criptoactivos y con sede en Países Bajos–, tampoco es la misma que hace seis años.

Las ambiciones de Matienzo ya buscan un destinatario más internacional para Ebioro que la familia cubana –ebi, de hecho, significa familia en yoruba–: si bien las medidas de Washington, que prohibió los envíos de remesas por Western Unión a la Isla, y la pérdida por parte del conglomerado militar Gaesa del monopolio de remesas, abren para la compañía lituana una gran oportunidad de negocio.