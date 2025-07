A empujones y cantando el himno, los masones cubanos defienden su derecho a entrar en la Gran Logia

La Habana/Los masones cubanos que se reunieron esta mañana frente a la Gran Logia, en La Habana, para protestar contra la decisión de celebrar una sesión de su Alta Cámara que consideran ilegítima, tuvieron que entrar a empujones al edificio luego de que otros miembros de la orden les impidieran pasar. La reunión fue convocada por Mayker Filema Duarte, quien fue destituido de su cargo de Gran Maestro de forma “irrevocable” el pasado mayo y se niega a abandonar el liderazgo de la orden, recordaron los masones a sus partidarios.

En un video compartido por Cubanet, queda registrada la petición de los masones de entrar pacíficamente a la logia –algo que no les concedieron los dignatarios que bloqueaban el paso– y sus declaraciones en el portal del edificio. El intercambio se produjo entre empujones e insultos de ambos bandos en el vestíbulo de la Gran Logia.

“Todos los hermanos que estamos aquí sabemos que hoy se va a celebrar la espuria Alta Cámara y nosotros estamos aquí, una vez más, para que sepan que lo que hicimos el 25 de mayo es irrevocable”, dijo uno de los masones que conformaba el grupo, dirigiéndose al resto, frente a las puertas de la Gran Logia y refiriéndose a la última sesión del organismo en mayo, donde se decidió la destitución de Filema.

“Nosotros hicimos la Alta Cámara, hicimos la destitución de Filema, y hasta ahora el Ministerio de Justicia sigue sin darnos respuesta”, continuó el masón. Asimismo, hizo referencia a la detención, el sábado, de Juan Alberto Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, elegidos el pasado mayo por unanimidad –aunque no sin polémica– Gran Maestro y Gran Secretario, respectivamente. Ambos masones habían sido citados por la Policía a la estación de Picota para una entrevista de la que salieron con actas de advertencia “con el objetivo de que hoy no estuvieran aquí”, agregó.

“Nosotros hicimos la Alta Cámara, hicimos la destitución de Filema, y hasta ahora el Ministerio de Justicia sigue sin darnos respuesta”

“Alrededor de las 9:00 am entraron para la supuesta entrevista, poco después salió una mujer vestida de civil, nos dio sus pertenencias y nos dijo que ellos se iban a quedar detenidos en la unidad, no supo o no quiso darnos más explicaciones”, explicó a Cubanet un miembro de la hermandad que había acompañado a la estación a los masones, cuyo arresto ejecutó la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, una oficial conocida por su sistemático acoso a la oposición cubana.

El viernes, ambos masones habían difundido un comunicado en el que pedían a los miembros de la orden asistir el domingo a la Gran Logia para “defender, pacíficamente, pero con determinación inquebrantable, el nombre y la legalidad de la masonería cubana”, que se encuentra sumida en una crisis de liderazgo desde al menos el año pasado, cuando el entonces Gran Maestro, Mario Urquía Carreño, se vio involucrado en el robo de 19.000 dólares.

Desde entonces han llovido las peticiones de destituir a Mayker Filema Duarte, que asumió el cargo de Gran Maestro tras la salida de Urquía y a quien los masones consideran una figura impuesta por la Seguridad del Estado. Para este domingo, Filema –que no acepta su destitución, acordada en mayo por los masones que eligieron a Kessel– había convocado por su parte una sesión de la Alta Cámara, un encuentro que Kessel y Bravo quisieron aprovechar para confrontarlo.

Ambos expresaron en su comunicado su “profunda preocupación” por las acciones de Filema. “Nuestra presencia, unida a todos los Hermanos que espontáneamente han decidido que no podemos quedarnos impasibles, es imperativa para impedir la grave falta que pretende cometer Mayker Filema Duarte al intentar llevar a cabo, sin autoridad ni legitimidad alguna, una aparente Sesión de la Alta Cámara”, explica el texto.

La sesión, añade, “no solo desconoce la voluntad soberana de la Gran Logia reunida el 25 de mayo, sino que representa una ofensa más a nuestra dignidad institucional”.

Filema ascendió en la jerarquía masónica hasta ocupar el cargo de Diputado Gran Maestro bajo la administración de Mario Urquía Carreño

Por su parte, Filema amenazó el sábado a ambos masones con denunciar su convocatoria ante las autoridades. “Haré las acusaciones pertinentes por los delitos de: amenazas, intento de usurpación de cargo, convocatoria y reunión ilegales, falsificación de cuño de persona jurídica legalmente reconocida, y por tanto falsificación de documentos”.

Sin embargo, apunta Cubanet “la citación a Kessel Linares que devino en detención tiene fecha de 4 de julio, lo cual apunta a una posible estrategia premeditada entre los órganos de la Seguridad del Estado y el líder masón destituido para apresar al Gran Maestro”.

Filema ascendió en la jerarquía masónica hasta ocupar el cargo de Diputado Gran Maestro bajo la administración de Mario Urquía Carreño. Tras la renuncia de Urquía en agosto de 2024, asumió provisionalmente el liderazgo de la Gran Logia. Su nombramiento oficial como Gran Maestro se realizó en septiembre del mismo año, durante las sesiones anuales de la Alta Cámara.

Durante su gestión, denunció irregularidades financieras de la administración anterior, incluyendo la malversación de millones de pesos cubanos. No obstante, su negativa a convocar elecciones y su respaldo por parte del Ministerio de Justicia –en particular de la directora de Asociaciones, Miriam García– generaron sospechas sobre su cercanía al régimen. Algunos masones y observadores externos lo acusan de ser una figura impuesta por la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.

En mayo pasado, cerca de un centenar masones de la Isla realizaron, durante una asamblea extraordinaria de la Alta Cámara, decidió destituirlo por el voto unánime de los congregados, acusándolo de aferrarse al cargo y de actuar con el respaldo del Partido Comunista. En su lugar, fue designado de manera provisional Kessel, hasta la celebración de elecciones generales previstas para septiembre.

Filema, en un comunicado oficial, se negó a abandonar el liderazgo de la orden y calificó lo ocurrido como un acto ilegal e ilegítimo

Filema, en un comunicado oficial, se negó a abandonar el liderazgo de la orden y calificó lo ocurrido como un acto ilegal e ilegítimo. También aseguró que la convocatoria realizada por Kessel y por el presidente de la Alta Academia de Estudios Masónicos, Manuel Valdés-Menéndez Cuesta, constituía una “grotesca violación de todo lo sagrado”, así como “otro golpe mediático y de descrédito ante el mundo profano a la imagen de nuestra Gran Logia”.

“No vamos a ceder ante presiones inconstitucionales”, sentenció. “Hemos evitado la guerra y se nos ha negado la paz”, pero “vamos a purgar todo lo impuro en nuestra Institución”, añadió, y “no entregaremos los destinos de la institución a los caprichos de un hombre y un grupo de seguidores”.

En cuanto a Kessel, el pasado 21 de junio el masón ya había sido citado por la misma oficial de la policía política a la estación de Infanta y Manglar. Entonces fue cuestionado sobre asuntos internos de la logia y amenazado con imputarlo por el delito de desorden público. “Hermanos, esta Gran Logia rechaza categóricamente toda forma de intimidación y criminalización de sus actos legales. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el diálogo fraterno y la defensa de los derechos fundamentales entre masones”, dijo entonces en un relato de lo ocurrido.