Dos encapuchados golpean a una periodista independiente en su vivienda

La periodista independiente Mabel Páez fue agredida la noche de este martes por dos desconocidos que entraron a su vivienda a las ocho y media de la noche, poco después de que su hijo, de 19 años, saliera del inmueble. Páez, directora del medio de comunicación comunitario del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), El Majadero de Artemisa, contó que los sujetos entraron por la puerta principal de su casa y comenzaron a golpearla sin que mediara una palabra.

"Me vine a dar cuenta cuando ya los tenía encima, con gorros en la cabeza, no los pude identificar. Tengo una ceja partida, el labio por dentro partido, otros golpes en la cara, uno grande en una costilla", contó a este diario vía telefónica.

"No se llevaron nada de la casa, casi no hablaron. Cuando terminaron de darme golpes, lo único que me dijeron fue que esta era la primera advertencia que me hacían. Después de eso sentí una moto que se marchaba", agregó.

La reportera explica que cuando llegó al hospital había un policía que entró con ella a la consulta y recuerda que en ningún momento le preguntó qué le pasaba. "Solo esperó que el médico terminara de atenderme y cuando hizo el certificado de lesiones se lo quitó de la mano. Yo le dije que necesitaba hacerle fotos a ese documento y me dijo que no, que él sabía para qué yo quería esa foto y se retiró".

Ya fuera de la consulta, Páez pudo ver al policía entregarle el certificado a "otro hombre que había vestido de civil". De acuerdo a su testimonio, el sujeto le dijo que lo mejor que ella podía hacer, "por el bien de todos", era marcharse para su casa a descansar.

"No tengo enemigos. No puedo pensar en otra cosa de que los que entraron a mi casa y me golpearon son de la Seguridad del Estado o personas enviadas por ellos"

La reportera hace responsable a la policía política cubana de la violencia de que fue víctima y de cualquier cosa que le pueda pasar en lo adelante a ella y a su hijo.

"No tengo enemigos. No puedo pensar en otra cosa de que los que entraron a mi casa y me golpearon son de la Seguridad del Estado o personas enviadas por ellos", dijo Páez en declaraciones al Iclep.

A pesar del dolor que tenía en las costillas explica que en el hospital no le pudieron hacer radiografías para descartar alguna fractura porque no tenían la materia prima para hacer Rayos X y le inyectaron un análgesico para aliviarle el dolor.

La golpiza contra la periodista ocurrió a solo dos días de que fuerzas policiales se presentaran en su vivienda en busca del director ejecutivo del Iclep, Alberto Corzo. Dos efectivos de la Seguridad del Estado se presentaron este domingo en la vivienda de Páez sin una orden judicial y entraron a la fuerza explicando que allí se encontraba Corzo, algo que, asegura, era totalmente falso.

En esa ocasión Páez denunció que los agentes la empujaron y que le montaron guardia todo el día para impedirle salir a la calle a ella y a su hijo.

Entre los días 13 y 16 de noviembre, a raíz de la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio que convocó Archipiélago para el día 15, también tuvo cerco policial en su vivienda para impedirle salir a ejercer su profesión de reportera.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa condenó al régimen de la Isla "por los sistemáticos abusos contra los periodistas independientes" y exigió justicia "para todos los comunicadores que en estos momentos languidecen dentro de las cárceles cubanas, así como para los que están bajo medida cautelar de prisión domiciliaria".

