La entrada de los privados en TuEnvío es lo que mantiene el servicio con vida

La plataforma TuEnvío parecía haber encontrado en la pandemia su momento para desarrollarse y mejorar, pero ha pasado más de un año y en Cubadebate se admite que el balance sigue siendo catastrófico. Y no tanto por los problemas tecnológicos, sino de abastecimiento y modelo de negocio. Con una salvedad, la integración de la empresa privada ha dado grandes satisfacciones al usuario.

"Ha sido muy bien acogida la incorporación del sector privado en la transportación de las ventas. Su llegada ha permitido reducir a pocos días la entrega de los módulos y evita las dilaciones", admite el medio en un especial publicado este lunes sobre el tema.

"Antes siempre venían en una camioneta de Cimex, pero de un tiempo a esta parte la compra llega lo mismo en camiones, que en una moto privada que en un almendrón", dijo a 14ymedio una clienta que usa con frecuencia el servicio.

A pesar de ello, un empleado del local de TuEnvío de la Plaza de Carlos III, cuenta a este diario que hicieron un contrato a un trabajador privado para la transportación de ventas y jamás fue contactado luego de firmar

A pesar de ello, un empleado del local de TuEnvío de la Plaza de Carlos III, cuenta a este diario que hicieron un contrato a un trabajador privado para la transportación de ventas y jamás fue contactado luego de firmar. Solo ha conocido en el negocio estatal choferes que pertenecen a RentCar (transportistas del sector turístico) y muy pocos cuentapropistas.

Según el diario oficialista, hay 772.612 usuarios inscritos en la app de compras estatal y más de 96.000 en el grupo de alertas de Telegram con la oferta de las tiendas. Sin embargo, las ventas apenas rondan las 14.000 o 15.000, siguiendo las estadísticas de TuEnvío.

Los grupos de Telegram, administrados por empleados estatales, no solo sirven para advertir de la salida de un producto a la venta sino también para tramitar quejas y malestares de los clientes. Pero, en ellos son frecuentes las palabras prohibidas que se filtran de manera estricta y cualquier comentario que roce la crítica a las instituciones es de inmediato borrado.

"Lo único que hice fue sugerir un servicio privado de comida a domicilio y no solo me borraron el comentario sino que bloquearon mi usuario para siempre del grupo de TuEnvío de La Habana", lamenta una joven que no se conformó con lo sucedido y terminó por hallar la forma de contactar directamente a los administradores del hilo de Telegram.

"Me leyeron la cartilla para readmitirme: cero política, cero críticas al Gobierno y cero anuncios de ventas privadas. Estuve unos días y después me cansé y me fui por mi propia voluntad", detalla. Pero la joven no solo estaba molesta por la censura: "Hay un grupo de informáticos amigos de los administradores que le tienen cogido el truco para acaparar los módulos que se venden en la aplicación. Ellos manejan todo y la posibilidad de alcanzar algo siendo un usuario sin palanca son mínimas".

"Lo que no entiendo es cómo un sitio al estilo de Cuballama o AlaMesa que son privados te pueden poner en la mesa un menú variado solo unas horas después de comprarlo y el poderoso aparato estatal de TuEnvío no lo logra"

"Lo que no entiendo es cómo un sitio al estilo de Cuballama o AlaMesa que son privados te pueden poner en la mesa un menú variado solo unas horas después de comprarlo y el poderoso aparato estatal de TuEnvío no lo logra", escribió otro usuario del grupo de Telegram antes de ser baneado unos minutos después. "La diferencia es clara: esos privados ganan en fulas de verdad y TuEnvío está jugando con dinero de mentirita, el peso cubano".

La plataforma fue creada por Cimex en 2019 y, a finales de ese año, pasó de unas 100 visitas al día a entre 6.000 y 8.000. Héctor Oroza Busutil, presidente de esa corporación estatal, dio cuenta del impacto del covid cuando contó que habían pasado de procesar 1.356 pedidos en febrero y 6.000 en marzo a 73.386 en el mes de abril. En la primera quincena de mayo ya se habían alcanzado las 78.893 órdenes y la demanda seguía creciendo a pesar de los problemas tecnológicos o los conocidos como combos voladores, productos que desaparecían en apenas segundos.

Las quejas, que abarcaban desde la falta de estabilidad de la página a la tardanza en recibir los productos, pasando por el desastre de combos cerrados o la pérdida de productos, no parecían suficientes para tumbar el crecimiento del negocio y siempre estaban en vías de solucionarse. Pero nada ha mejorado, sino todo lo contrario, porque la oferta es menor, y ha acabado afectando a la popularidad de la app, que retrocede bruscamente a juzgar por las cifras, en un momento en que los datos de la pandemia son aún peores que entonces.

En octubre, las ventas ya habían caído a 20.000 módulos, mucho más, aun así, que el número actual. La disponibilidad en estos momentos es de apenas 7.000 combos al día en La Habana, "una cifra, que ni por asombro logra satisfacer la fuerte demanda en una ciudad donde pululan las grandes colas y aglomeraciones en las tiendas y donde además se presentan las cifras de contagios más grandes del Sars-Cov-2", dice el reportaje de este lunes en Cubadebate.

El texto considera que el comercio minorista debería expandirse a través de TuEnvío y pregunta dónde están las producciones nacionales y ofertas locales, ya que considera que se debería dejar de promover los artículos importados, que limitan mucho la oferta.

Aunque el reportaje no deja de responsabilizar al embargo y la política de EE UU por la escasez de la oferta, pone en su punto de mira los combos, a los que considera una imposición carente de lógica que "obliga muchas veces a adquirir productos que realmente no le son útiles o imprescindibles al cliente", e incluso los lleva a tener verdaderos almacenes en casa de productos menos utilizados, como el detergente, que en cambio escasea en las calles donde se forman interminables colas.

"A las reiteradas caídas, saturaciones y carros vacíos sin completar el ciclo de compra, se unen a los problemas en los bancos y Transfermóvil"

"Un mercado paralelo ha resurgido, que no solo implica la reventa a precios superiores, que afectan el bolsillo de miles de cubanos y echa por tierra los esfuerzos gubernamentales para aumentar la calidad de vida de la población a partir del aumento de los salarios, sino también, como en los tiempos feudales, el intercambio y trapicheo de mercancías por grupos online ha ganado adeptos", dice el texto.

El texto también aborda otro de los problemas fundamentales de la app, que es la tecnología. "A las reiteradas caídas, saturaciones y carros vacíos sin completar el ciclo de compra, se unen a los problemas en los bancos y Transfermóvil", admite.

Los presuntos intentos de mejora se han centrado en tener más infraestructura, servidores, ancho de banda o bots para automatizar procesos, además de la ampliación de los horarios de venta, pero no se han obtenido resultados.

En paralelo a lo que ya ocurre en el mundo no digital, la prensa oficial también se muestra preocupada con los "acaparadores virtuales". "La imposibilidad de descifrar entre un usuario normal y otro que se vale de herramientas informáticas para adquirir ventaja en la compra hecha por tierra cualquier posibilidad de una distribución más equitativa entre los usuarios. Solo un rediseño total del sitio con la salida de una API que desglose las ventas mediante la web y apk podrían ser una solución al tema", aseguran los expertos.

En el lado positivo citan al sistema de geolocalización que permitirá, si sale bien, calcular la distancia entre la tienda y la vivienda para ajustar la tarifa de transporte, la apertura de la Tienda TuEnvio Habana y la exhibición de las ofertas del día en tiendas de todo el país salvo la capital.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.