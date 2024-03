Entran por la fuerza en la casa del periodista Julio Aleaga en La Habana y roban una 'laptop'

Aprovechando que no había nadie en la vivienda, el ladrón rompió la puerta, al parecer con una pata de cabra

Las únicas huellas dejadas por el delincuente son las imágenes captadas por una cafetería particular

La Habana/Un breve video recoge el momento en que un hombre entró, el pasado lunes, en el edificio donde reside el periodista independiente Julio Aleaga Pesant en la calle 1ra, entre C y D, de El Vedado, en La Habana. Unos 40 minutos después, la misma cámara de seguridad, de una cafetería privada ubicada en los bajos del inmueble, capta al sujeto que sale con una bicicleta y una bolsa abultada.

En esos breves segundos de grabación se resume la evidencia visual del robo perpetrado en la casa del reportero. En un horario entre las nueve de la mañana y el mediodía, aprovechando que no había nadie en la vivienda, el ladrón rompió la puerta, al parecer con una pata de cabra, accedió a su interior y se robó una laptop, una tableta y una bicicleta, según cuenta a 14ymedio Aleaga.

La esposa del periodista llegó un poco después del mediodía y se topó con la puerta rota. La familia hizo de inmediato la denuncia a la Policía. Ningún vecino vio al ladrón ni escuchó el ruido que presumiblemente produjo al acceder de manera violenta al inmueble. Las únicas huellas dejadas por el delincuente son las imágenes captadas por la cafetería particular de la planta baja.

En la breve secuencia, se ve a un individuo con paso decidido, gorra de larga visera, pantalón deportivo y una bolsa con una asa larga cruzada sobre el pecho que entra a la escalera de acceso al edificio. La mesa del local gastronómico más cercana a esa entrada está ocupada por cuatro personas y la empleada se mueve entre el salón, ubicado en una terraza que da a la calle, y el mostrador de servicio.

La próxima imagen es captada minutos después. En la mesa ahora hay sentadas otras personas y el mismo hombre sale del edificio, pero esta vez con una bicicleta en la mano, propiedad del hijo de Aleaga. La cámara capta el bolso del malhechor que había entrado vacío y a la salida se ve abultado.

Tras reportar lo sucedido, la Policía llegó a la casa de Aleaga y tomó las huellas dejadas por el ladrón en la puerta, también se llevaron la grabación de la cámara de seguridad de la cafetería, La Chuchería, ubicada en los bajos. A los agentes les llamó la atención que no había gavetas removidas ni muebles con evidencias de búsqueda.

"Parecen que fueron directo a la laptop", le comentaron los uniformados. Aleaga tiene la sospecha de que detrás del robo podría estar la Seguridad del Estado, que ha acosado por años al periodista, con operativos policiales alrededor de su vivienda, citaciones y arrestos.

Hasta el momento, la familia no tiene ninguna pista sobre el hombre que rompió su puerta, a plena luz del día, y se robó sus pertenencias. Los residentes de la zona, con múltiples negocios privados y muy próxima a hoteles de lujo como el Grand Aston y el Meliá Cohiba, se sienten más seguros que en otras partes de la capital donde los robos atemorizan a los residentes.

Según el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior, recientemente invitado a Televisión Cubana, los robos suponen el 25% de los delitos violentos que ocurren en la Isla. Se trata de casos en los que se emplea algún medio de fuerza para ser perpetrados, como puede ser romper una puerta o forzar un candado.

Ante el creciente número de denuncias en las redes sociales de estos hechos, Fumero fue tajante: “Los delitos violentos no aumentan, lo que no quiere decir que no haya un aumento en la incidencia delictiva de otros delitos”.