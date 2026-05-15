Entran en vigor los nuevos precios con la aplicación Ticket, pero no hay gasolina para los particulares

La Habana/En la puerta de cristal del servicentro de Línea y E, en el Vedado, una tablilla responde a la pregunta que muchos conductores se hacen desde hace días: cuánto costará llenar el tanque bajo el nuevo esquema de venta en dólares. Los precios, decretados por el Gobierno y vigentes desde este 15 de mayo, ya están colocados en las bombas. Lo que no aparece es el combustible.

La escena resume el inicio de la nueva política oficial para la venta de gasolina en divisas, gestionada por Cimex, una corporación estatal que depende del conglomerado militar Gaesa y opera, además, redes de tiendas y otros negocios de comercio minorista. La entidad fija o comunica tarifas en dólares, pero en la calle los conductores siguen encontrando lo mismo que antes, empleados con pocas respuestas y una incertidumbre que cambia de forma según la gasolinera.

En Línea y E, la gasolina especial B-94 aparece a 2 dólares, la regular B-90 a 1,90, la motor B-83 a 1,80 y el diésel regular a 2 dólares. La súper especial B-100 también figura en el cartel, aunque sin precio marcado. El problema es que el servicentro no tenía combustible para vender.

Los precios están, pero no hay gasolina. / 14ymedio

Llevados a pesos cubanos, incluso con una tasa oficial flotante ligeramente superior a los 500 pesos por dólar, esos precios colocan cada litro entre más de 900 y más de 1.000 pesos. La comparación con el bolsillo salarial de la mayoría de los cubanos deja una cuenta demoledora. Un trabajador que cobre un salario estatal promedio apenas podría comprar unos pocos litros al mes. Y eso, siempre que encuentre dónde hacerlo.

El recorrido por varias gasolineras de La Habana muestra un mapa desigual, donde la escasez no golpea a todos del mismo modo. En La Capital, en Luyanó, se observan colas de vehículos estatales, incluyendo camiones y pipas de agua.

En la pequeña gasolinera Los Paraguas, en la Vía Blanca de Guanabacoa, despachaban a carros de empresas y los nuevos precios figuraban en una tablilla. La presencia de esos vehículos reforzaba una impresión repetida por clientes en otras zonas: cuando aparece combustible, no siempre está destinado al público común. La prioridad parece desplazarse hacia entidades estatales, organismos, empresas o grupos autorizados, mientras los particulares esperan, preguntan o se mueven de una estación a otra. Sin embargo, sorprende que los servicentros tengan aún gasolina y diésel, ya que solo las mipymes privadas están autorizadas a importar combustible desde EE UU.

El recorrido por varias gasolineras de La Habana muestra un mapa desigual, donde la escasez no golpea a todos del mismo modo. / 14ymedio

La gasolinera Shell, de gestión privada, mantenía su cola habitual de vehículos vinculados a mipymes con matrículas W, que corresponden a las empresas privadas. Allí no había sorpresa y habrá servicio hasta que se acabe el combustible importado de EE UU. No hay precios anunciados, ya que oficialmente esta gasolina está reservada al uso de las propias mipymes importadoras. Sin embargo, varios vehículos estatales estaban en la cola (con matrícula B), en violación del permiso otorgado por Washington al sector privado cubano, el único autorizado a importar derivados del petróleo. Unos trabajadores con pulóver amarillo llevaban una lista de carros autorizados a repostar y no se les cobraba nada.

Distinto era el panorama en las estaciones que funcionan mediante la aplicación Ticket. Todas las visitadas este viernes estaban cerradas, sin excepción, y no tenían gasolina. El sistema de cola virtual, presentado en otros momentos como una manera de ordenar la demanda, tampoco resuelve la ausencia del producto. Para los choferes, la frustración se duplica, porque primero hay que conseguir un turno digital; y luego, esperar que el combustible exista.

En L y 17, en el Vedado, tampoco había gasolina de ningún tipo. A la falta de combustible se sumaba que, desde las cuatro de la tarde, la zona estaba sin electricidad. El apagón dejó cerrada incluso la oficina de Migración y Extranjería cercana, donde se confeccionan los pasaportes. Varias personas que habían llegado a realizar trámites se encontraron con las puertas cerradas y sin información clara sobre cuándo podrían ser atendidas.

El 'Universal' permanece a la deriva en el Atlántico medio desde el 21 de abril, con unos 275.000 barriles de diésel presuntamente destinados a Cuba. / 14ymedio

En pocas cuadras coincidían así dos esperas habituales para los cubanos: la del combustible y la de los documentos. “Uno viene por una cosa y se encuentra con que no hay nada: ni gasolina, ni luz, ni oficina abierta”, se quejó un hombre que necesitaba gestionar papeles con urgencia.

En El Tangana, también en el Vedado, la escena tenía otro matiz. En el área se observaron únicamente autos con chapa K, que identifica a los autos de extranjeros. En la acera de enfrente, un equipo de televisión grababa imágenes de la única gasolinera que despachaba con cierta agilidad vehículos no estatales.

La crisis llega en un momento crítico para el país. La falta de diésel y fueloil afecta la generación eléctrica, el transporte público, la distribución de mercancías, el bombeo de agua y el funcionamiento de oficinas estatales.

En las gasolineras de la capital el lenguaje diplomático suena lejano. Allí la pregunta es: cuándo habrá combustible y quién podrá comprarlo. / 14ymedio

El experto Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin y antiguo directivo del sector petrolero en compañías como Shell, Amoco y BP, alertó a 14ymedio sobre la situación del tanquero Universal, de bandera rusa y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Según servicios de rastreo satelital citados por Piñón, el buque permanece a la deriva en el Atlántico medio desde el 21 de abril, con unos 275.000 barriles de diésel presuntamente destinados a Cuba.

Mientras ese cargamento no llega, La Habana insiste en sus alianzas políticas. Medios oficiales cubanos destacaron este viernes el respaldo de Rusia a Cuba frente al embargo de Estados Unidos, en el contexto de un encuentro entre el canciller Bruno Rodríguez y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Pero en las gasolineras de la capital el lenguaje diplomático suena lejano. Allí la pregunta no es geopolítica, sino doméstica: cuándo habrá combustible y quién podrá comprarlo.