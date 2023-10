Una enviada del régimen cubano admite el poco éxito de sus reuniones con altos cargos de EE UU

La subdirectora para EE UU del Gobierno cubano, Johana Tablada, intensifica las acciones para la retirada de la Isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, prioridad absoluta del régimen de La Habana. La funcionaria ha contado al medio estadounidense The Hill que la pasada semana mantuvo varias reuniones con miembros de la Administración de Joe Biden, aunque no quiso dar nombres concretos.

"Esta semana visité diferentes entidades del Gobierno estadounidense y del Departamento de Justicia. Y me he reunido con otros departamentos, no mencionaré cuáles porque no quiero que sean citados al Congreso", dijo Tablada.

La funcionaria dice que las relaciones están actualmente estancadas, aunque hay contactos regulares en distintos ámbitos –una versión que también ha mantenido en distintas entrevistas el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío–, pero lamenta que estas se limiten a la cooperación fronteriza, el medioambiente o la cultura, sin adentrarse en lo verdaderamente importante, a su juicio.

Tampoco creo que sea demasiado pedir a Estados Unidos lo que le piden todos los países", señala, añadiendo que ni a EE UU ni a sus ciudadanos se les pasa por la cabeza que otro país intervenga en sus asuntos internos

"Estamos abiertos y dispuestos a una mayor cooperación. Queremos convertir esta relación en una relación no de agresión, sino de respeto y cooperación. Tampoco creo que sea demasiado pedir a Estados Unidos lo que le piden todos los países", señala, añadiendo que ni a EE UU ni a sus ciudadanos se les pasa por la cabeza que otro país intervenga en sus asuntos internos.

Según Tablada, el regreso de Cuba en 2021 a la lista de países patrocinadores del terrorismo –una medida tomada por Trump antes de abandonar la presidencia– es la única responsable del deterioro del nivel de vida de los cubanos en los últimos años, lo que ha llevado a un éxodo sin precedentes.

"Desencadenó, inmediatamente, un flujo desproporcionado de migrantes hacia Estados Unidos", afirma Tablada, sin mencionar otros factores decisivos en el aumento de la crisis, desde la pandemia a la Tarea Ordenamiento, que se produjo precisamente a la vez que la inclusión de Cuba en esa lista negra.

"La inclusión de Cuba –fraudulenta– en la lista de terroristas fracasó en su objetivo principal, porque la lógica era la de Mauricio Claver-Carone [el ex asesor de Trump] de que el bloqueo no está funcionando porque no es perfecto", continúa. "Entonces, si se retuerce y retuerce lo suficiente como para hacer perfecto el asedio económico y el asedio financiero, la economía cubana colapsará".

La funcionaria continúa contando su visión de la historia, según la cual, el nombramiento fuerza a los bancos extranjeros a salir de la Isla por temor a sanciones, agravando la situación económica, que lleva al estallido social del 11J. Tablada sostiene que las protestas fueron forzadas desde el exterior pero fracasaron, por eso la Administración Biden ha mantenido a Cuba en la lista de la discordia.

"Estados Unidos tiene relaciones políticas, diplomáticas y económicas con países que están mucho, mucho, mucho más lejos de sus estándares en derechos humanos que Cuba en este momento"

"No lograron derrocar al Gobierno cubano, pero tuvieron mucho éxito y fueron muy efectivos en dañar a la población cubana. Resultados: Más de 200.000 personas emigraron de Cuba en sólo un año", considera

Durante su campaña electoral, Biden se mostró abierto a eliminar algunas de las sanciones aprobadas por Donald Trump, lo que llevó al Gobierno de Cuba a esperar un nuevo deshielo del inquilino del despacho oval, vicepresidente de Barack Obama durante el acercamiento entre ambos países que se produjo entre 2014 y 2017. Pero la represión tras el 11J frenó esa aspiración y las flexibilizaciones de la actual Administración de EE UU han sido mínimas a ojos del régimen, que considera que la cuestión de fondo no son los derechos humanos.

"Estados Unidos tiene relaciones políticas, diplomáticas y económicas con países que están mucho, mucho, mucho más lejos de sus estándares en derechos humanos que Cuba en este momento. Y no quiero mencionar ningún nombre, porque probablemente también tengamos buenas relaciones con ellos", sostiene Tablada en clara alusión a Vietnam o China, a la que llega a mencionar.

"Estados Unidos tiene una mejor relación con China que con Cuba. Sinceramente [...] pero puedes darte cuenta fácilmente de que ese no es el objetivo real. Si el verdadero objetivo de Estados Unidos hacia Cuba fuera la prioridad de los derechos humanos, se eliminaría el bloqueo, porque nos está haciendo mucho daño", agrega.

La funcionaria afirma que su Gobierno está dispuesto a hablar de todo, sin excepción, pero que el límite es la voluntad política y la política electoral. Además, considera que EE UU está completamente alejado del interés nacional de ambos pueblos, porque fomenta, no ya con el embargo, sino con "las flamantes más de 200 medidas coercitivas unilaterales de Trump y Biden, que desencadenan la mayor emigración de Cuba a Estados Unidos.

Tablada cree que el Gobierno cubano ha evolucionado en muchas cosas, entre ellas la política migratoria, que se cambió –permitiendo los viajes y salidas de los ciudadanos de la Isla– porque era lo correcto. Además, cita otras reformas que han cambiado el país, como la aprobación del Código de las Familias que supuso, entre otras novedades, los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Tablada cree que el Gobierno cubano ha evolucionado en muchas cosas, entre ellas la política migratoria, que se cambió –permitiendo los viajes y salidas de los ciudadanos de la Isla– porque era lo correcto

En mayo de 2023, Joe Biden firmó la orden anual que mantiene a Cuba en la lista de países que "no cooperan plenamente" en la lucha antiterrorista por tercer año consecutivo. Esta lista es diferente a la de Estados que patrocinan el terrorismo, cuya decisión aún está pendiente, y que tiene consecuencias más graves que la primera.

Según explica el departamento de Estado, está prohibida la comercialización o el otorgamiento de licencias de exportación de artículos y servicios de defensa con los países que están en la lista de estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.

Mientras, en el caso de los Estados patrocinadores del terrorismo, se penaliza a las "personas y países que entablen tratos comerciales, se limita la asistencia exterior de EE UU, se prohíben las exportaciones y las ventas en el área de defensa y se establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso". Los esfuerzos del régimen se centran, precisamente por ello, en esta lista.

