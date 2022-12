El nuevo parque solar equipado por China en Cuba producirá apenas 2,2 MW

China aportará el equipamiento del nuevo parque solar de Los Cristales, la nueva instalación fotovoltaica que el Gobierno cubano prepara en Trinidad. El espacio ocupa 45.000 metros cuadrados y será capaz de generar 2,2 MWp (megavatios pico), apenas el 1,4% de la energía que necesita la provincia de Sancti Spíritus cada día.

La prensa oficial difundió este domingo la información, puntualizando que la obra e instalación son responsabilidad de la Empresa de Construcción y Montaje de la provincia, aunque la inversión la asume la Empresa de Servicios Técnicos y Especializados de Cienfuegos. La construcción está al 80%, dijo a Escambray Leonardo Campos Avella, ingeniero y director técnico de la empresa.

El recinto incluye la construcción y montaje de 400 placas solares, dos contenedores tecnológicos, una casa de control y una estación meteorológica, además de otros elementos no especificados y que, según la nota "han visto frenado su avance debido a la contingencia energética y la concentración de parte de los recursos en la provincia de Pinar del Río" tras el paso del huracán Ian.

La nota recuerda que Sancti Spíritus necesita 148 MW diarios de los que, actualmente, el 14% proceden de la energía solar

"En las áreas dos y tres ya concluyó la estructura de las 200 mesas (placas) y queda pendiente la primera, donde se trabaja en la apertura de los huecos y la cimentación; en el resto de la obra deben ejecutarse otras acciones para su terminación. En una segunda etapa se prevé la importación del equipamiento, de procedencia china", dijo Campos Avella.

La nota recuerda que Sancti Spíritus necesita 148 MW diarios de los que, actualmente, el 14% proceden de la energía solar. La provincia tiene siete parques solares que aportan casi 20 MW. Los dos mayores son los ubicados en Yaguajay, con 8,4 MW, y la Sierpe, que abrió en 2016 y genera 5,5 MW. La nota de Escambray afirma que la Sierpe es el más amplio, lo que contradice una información del mismo medio en enero, que atribuía la mayor capacidad al de Yaguajay.

En Cabaiguán y Sancti Spíritus también hay parques fotovoltáicos de menor capacidad y más similares al de Trinidad, y las autoridades anunciaron este año que se pretende añadir pronto el de Guasimal III, también en Sancti Spíritus. A los siete ya en marcha y estos dos que están a punto de sumarse, se unirán otros en Batey Colorado, en Yaguajay, Zaza del Medio, en Taguasco, en Jatibonico y en el propio Trinidad. Estos últimos son proyectos de colaboración extranjera con los que se aspira a duplicar la fotovoltaica de la provincia, añadiendo 20 MW a los 20 ya en marcha.

"Se espera que para el año 2024 se duplique esta potencia instalada por fuentes de energía renovables", dijo el ingeniero, que además sitúa en más de 2.870 las toneladas de dióxido de carbono que se dejan de emitir a la atmósfera al producir energía verde.

En 2014, Cuba hizo pública su intención de llegar al 24% de generación mediante energías renovables al llegar a 2030. Sin embargo, a principios de este año, pasado el ecuador del plazo, solo se ha alcanzado el 5%.

"La implementación de la Política de FRE (Fuentes Renovables de Energía) está atrasada; al cierre de 2021 debíamos tener 649 MW/h en operación, pero hoy solo se alcanza 47% de lo previsto, 304 MW/h,", dijo Rosell Guerra, director de Energías Renovables del Ministerio La enorme crisis energética de Cuba, cuyo pico se produjo este verano, se veía venir. La senectud de las termoeléctricas no ha cogido de improviso a las autoridades, que hace años tenían que haber previsto cómo afrontar el fin de la vida útil de las centrales. El combustible empleado en ellas –nacional y altamente corrosivo– y la falta de mantenimiento no hacían sino acelerar una debacle que sorprende que no haya llegado antes.

Desde 2014, las autoridades invirtieron 500 millones de dólares en renovables, frente a más de 1.500 millones dedicados a la construcción de hoteles desde 2020

La complejidad de contrarrestar en la medida de lo posible la caída de las termoeléctricas y la escasez de energía generada con renovables se agrava si, además, la inversión brilla por su ausencia. Desde 2014, las autoridades invirtieron 500 millones de dólares en renovables, frente a más de 1.500 millones dedicados a la construcción de hoteles desde 2020.

Cuba, con una radiación de más de 5 kilovatios por metro cuadrado al día, tiene un alto potencial para producir energía solar y, de hecho, es lo que más ha avanzado. Los parques que se han podido levantar aportan más del 78% de la energía renovable del país, 238 megavatios por hora, pero la cantidad es muy insignificante para las necesidades de la Isla.

La situación energética, en todo caso, ha experimentado una leve mejoría y en los tres últimos días no ha habido déficit pronosticado por la Unión Eléctrica de Cuba. La compañía prevé para hoy la generación de 2.946 MW en la franja horaria de mayor consumo, cuando la demanda máxima será de 2.820 MW.

Las reparaciones de las últimas semanas, organizadas para cumplir con la promesa de Miguel Díaz-Canel de aliviar los cortes en diciembre, unidas a la paralización de numerosas empresas por falta de materia prima y a un clima un clima menos cálido, que demanda menos energía para la climatización, pueden estar entre los principales factores de la mejoría.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.