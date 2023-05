En la escuela Antonio Maceo de Hockey de La Habana "se pasa mucha hambre"

El pasado 6 de mayo, el avión donde viajaban las hockeístas cubanas Daylin Suárez, Yadira Miclín Galban y Marianela López salió de Barcelona y aterrizó en la isla de Gran Canaria. Aprovechando una salida a "hacer compras", las tres deportistas habían logrado escapar de su delegación, que recibía entrenamiento en España del 3 al 13 de mayo para asistir a los Juegos Centroamericanos de San Salvador, y comprar boletos para viajar al archipiélago canario.

"Nada fue planeado desde antes, todo fue imprevisto", asegura Daylin Suárez a 14ymedio desde la ciudad de Las Palmas, donde ahora vive con sus dos compañeras. "Pero no lo pensé dos veces. Pensé en mi futuro y en mi familia, y dejé todo atrás por algo mejor", afirma.

Sin embargo, la trayectoria no ha estado exenta de dificultades. Tras solicitar asilo político en España, no podrá entrevistarse con las autoridades migratorias hasta febrero de 2024 y, mientras, da los primeros pasos hacia su nueva vida.

"Veo un futuro en este país como deportista, pero necesitamos coger los papeles y que se nos empiecen a abrir los caminos", reconoce Suárez, que junto a Miclín y López fue recibida durante algunos días por una amiga en Gran Canarias, y ahora subsiste gracias a la ayuda de la Iglesia católica y la Cruz Roja.

"Estamos juntas, pero pasando trabajo. Dormimos en la iglesia que nos acogió y vamos saliendo adelante", añade.

Llegar a Las Palmas de Gran Canaria fue todo un reto, explica la hockeísta a este diario. La delegación arribó a Barcelona el día 4 de mayo y de inmediato les retiraron los pasaportes oficiales –con la visa para estar legalmente en España– entregados por el Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación). "Llevábamos el pasaporte ordinario escondido, pero ese no tenía visa", indica Suárez.

El día que llegaron les compraron los zapatos deportivos para comenzar el entrenamiento: "Eran los más baratos que había", afirma la hockeísta, que muestra a 14ymedio el deteriorado par de zapatillas que usaba para jugar en Cuba.

Miclín, López y Suárez se las arreglaron para comprar los boletos de avión y se arriesgaron a acudir al aeropuerto de Barcelona sin visa. Tuvieron suerte. Al tratarse de un vuelo dentro del propio territorio español, no fueron estrictos con sus documentos, de modo que pudieron llegar a su destino sin dificultad.

"Es muy triste la situación que se vive en la escuela Antonio Maceo de Hockey sobre Césped, en La Habana. Se pasa mucha hambre", recuerda. "Entrenamos en pésimas condiciones, sin implementos deportivos, porque el país dice que no tiene recursos para atender a los deportistas. Casi siempre entrenábamos con hambre, porque no había pan para el desayuno. Hacíamos tres sesiones de entrenamiento con el estómago vacío".

Las tres hockeístas saben que no volverán a Cuba en un buen tiempo, aunque no ha recibido ninguna notificación del Inder, pero su postura es clara: "No estoy de acuerdo con ese sistema y menos con cómo se trata a los deportistas de alto rendimiento en Cuba".

Suárez y sus compañeras se añaden a los más de 75 atletas cubanos que han abandonado sus delegaciones entre 2022 y 2023, según el periodista Francys Romero, que no incluye en el número a quienes han salido del país tras pedir baja, retirarse o dejar la Isla por vía legal.

El pasado 12 de abril, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) se expresó en términos elogiosos sobre los hockeístas cubanos de ambos sexos, cuyas delegaciones entrenaban para "mantener la supremacía regional" en los juegos de San Salvador.

Por eso una "gran motivación" por el viaje a Barcelona, indicó a ACN la encargada de preseleccionar a las atletas, Mileysi Argentei. En la base de entrenamientos de Barcelona, estaba previsto que Yadira Miclín y Dailyn Suárez jugaran como defensas, mientras que Marianela López se desempeñaría como delantera.

Tras la derrota cubana en Miami durante el polémico Clásico Mundial de Béisbol, el receptor Iván Prieto también escapó de su hotel y se quedó en EE UU. La estampida de atletas cubanos se convirtió en un dolor de cabeza para el régimen, que en julio de 2022 –tras la fuga de varios cubanos en el Mundial de Atletismo, también en EE UU– destituyó de su cargo a Yipsi Moreno, entonces comisionada nacional de ese deporte.

Moreno, una de las incondicionales del régimen, también fue retirada del Consejo de Estado, el organismo que se encarga de escoger al Gobierno y aprobar las leyes propuestas por el Parlamento. A su salida de la comisión de atletismo, el Inder emitió un escueto comunicado: su cese, dijeron, respondía a la "voluntad personal" de la ex atleta.

