Una escuela sin techo en San Juan y Martínez donde el régimen cubano se lucra con el tabaco

Entre plantaciones de tabaco y una naturaleza muy hermosa, los residentes de San Juan y Martínez en Pinar del Río siguen sufriendo las secuelas del huracán Ian, que en septiembre pasado destruyó buena parte de la infraestructura del municipio. A los vientos del meteoro se le suma la desidia estatal que mantiene a la escuela Modesto Gómez Rubio sin techo desde hace medio año.

Si se observa desde fuera el centro docente, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera a Punta de Cartas, tal parece que el ciclón apenas logró dañarlo. Pero sus paredes azules esconden de la vista el drama que se vive en el interior de sus aulas a las que Ian les arrancó la cubierta y dañó también algunas columnas que soportaban las tejas de fibrocemento.

Nora Mesa García, madre de tres niños y residente en San Juan y Martínez, ya no sabe a qué puerta tocar o a cuál funcionario interpelar para que se instale un nuevo techo en la escuela primaria donde su hijo de ocho años cursa el tercer grado. La mujer detalla a 14ymedio la secuencia de vientos, voluntarismo e ineficiencia que los ha llevado a la actual situación.

Después del paso del huracán Ian, el ex espía Gerardo Hernández, Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), llegó a San Juan y Martínez con una delegación oficial. "Dijo que había que comenzar el curso escolar aunque los padres le advertimos que la escuela no reunía las condiciones", recuerda Mesa.

A pesar de los argumentos para no reiniciar las clases en las condiciones que estaba el inmueble, Hernández hizo caso omiso a los planteamientos de los vecinos

A pesar de los argumentos para no reiniciar las clases en las condiciones que estaba el inmueble, Hernández hizo caso omiso a los planteamientos de los vecinos de San Juan y Martínez y se despidió del municipio con una frase triunfalista: "¡El curso va!". Seis meses después las clases continúan, pero el riesgo y las molestias marcan el día a día de estudiantes y maestros.

"Lo que se hizo fue derrumbar las partes que estaban en peligro de caerse y le pusieron dos toldos a la escuelita, con ayuda de la gente de la cooperativa", añade. "Nosotros facilitamos un tercer toldo para que al menos los niños pudieran estar cada uno en su respectiva aula y no tuvieran que estar todo apretados en un pequeño espacio".

Con una matrícula pequeña que no supera el centenar de alumnos, en el centro docente se imparten clases desde preescolar hasta sexto grado. Mesa lo describe como un local con "cuatro aulas pequeñas" de las cuales solo tres quedaron cubiertas con los toldos, una solución momentánea que ya ha cumplido medio año sin que se avizore una reparación integral del inmueble.

Antes de que comenzara, "el show de las elecciones" para ratificar a los diputados a la Asamblea Nacional, Mesa reclamó verbalmente a varios de los delegados del Poder Popular de San Juan y Martínez. "Parece mentira que ustedes no tengan el valor de decir que aquí la prioridad es reparar la escuela para que los niños estén seguros", les espetó.

"Ahora mismo hay mucho viento y los toldos se mueven todo el tiempo y hay que entrar en esas aulas para sentir el terror que viven las maestras estando debajo de esos toldos. Hace unos días cuando fui a buscar a mi hijo a la escuela, me enteré que uno de los toldos se había caído y se llevó un pedazo de escombro que casi lo golpea", lamenta.

"Después de eso, mi hijo de ocho años no ha ido más a clases porque es una situación peligrosísima", opina. "Aquí lo poco que se ha hecho en el local es por la iniciativa de los padres, de la cooperativa y gracias a la valentía de los maestros y del director de la escuela que están trabajando a pesar del riesgo".

"Nos sentimos como si fuéramos huérfanos por todos lados. Está por empezar la temporada de lluvia y así no se podrá estar dentro de las aulas"

"Nos dijeron que esto iba a ser temporal y que había que esperar porque había muchas viviendas destruidas, casas de tabaco totalmente barridas por los vientos. Pero a la escuelita no le hicieron nada. Solo restauraron la otra escuela que está a la entrada, en el barrio de Calderón, pegado a la carretera, porque es la que se ve al llegar".

Mesa no se ha quedado en el lamento y escribió a varias instituciones reclamando que se repare el inmueble. Recibió respuesta del director nacional de inversiones del Ministerio de Educación de Cuba, Francisco Navarro. "Me dijo que sí, que la escuela está en el plan de inversiones, pero que no es esa sola la afectada sino que en total son 218. Muchas justificaciones pero nada en concreto".

"Nos sentimos como si fuéramos huérfanos por todos lados. Está por empezar la temporada de lluvia y así no se podrá estar dentro de las aulas", advierte Mesa quien se siente indignada porque considera que San Juan y Martínez es uno de los municipios que "más contribuye económicamente al país" debido a su producción tabacalera que se comercializa a elevados precios en el mercado internacional.

"Me molesta porque esta es una zona que está dando el aporte principal de capas para tabaco [la hoja que se coloca en el exterior del puro y que debe ser de muy buena calidad], que casi no se está produciendo en todo el país y es desde aquí de donde están saliendo. Lo que me duele es que ni siquiera han venido las autoridades del Ministerio de Educación para ver cómo está la situación".

"No se puede jugar con los sentimientos de los padres. No nos pueden decir que está en un plan de inversiones y no pasa nada, porque los que están debajo de esos toldos son nuestros hijos", considera. "Hacen una feria del habano, hacen subastas y todo en nuestras narices sin importarles absolutamente nada de lo que estamos viviendo aquí", subraya. "Es frustrante porque nos hemos quedado sin esperanzas".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.