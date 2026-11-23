La asociación Andalucía-Cuba firmó el convenio con las autoridades de Pinar del Río este sábado.

La Diputación de Sevilla destina 100.000 euros para la compra e instalación de paneles de 3, 6 y 12 kilovatios en 13 centros

La Habana/Más de 1.200 alumnos y niños de primera infancia, junto a pacientes de Pinar del Río, serán los beneficiarios directos de un proyecto de electrificación fotovoltaica financiado con 100.000 euros por la Diputación de Sevilla (España). La iniciativa, gestionada por la Asociación Andalucía-Cuba junto a las autoridades provinciales, supondrá la instalación de paneles solares de 3, 6 y 12 kilovatios en 13 centros educativos y sanitarios para frenar el impacto de los prolongados cortes de luz que sufre la Isla.

La intervención tiene como objetivo, según han declarado las partes firmantes del convenio, blindar servicios básicos que actualmente sufren limitaciones por la falta de suministro eléctrico y combustible.

En el ámbito de la educación y la alimentación infantil, cuatro guarderías infantiles y la Escuela Pedagógica Tania La Guerrillera recibirán equipos solares. En las guarderías, la escasez de combustible había obligado hasta ahora a cocinar con leña y carbón vegetal para preparar la comida de los menores, afirmaron las autoridades.

En las guarderías, la escasez de combustible había obligado hasta ahora a cocinar con leña y carbón vegetal para preparar la comida de los menores

Además, se electrificará el Centro Provincial de Genética Médica, donde se atienden los embarazos de alto riesgo genético de los 11 municipios de Pinar del Río. Además, tres policlínicos ganarán potencia para mantener operativos sus laboratorios y aparatos de ultrasonido, y se dotará de autonomía a varios consultorios médicos de zonas apartadas.

La directora provincial de Salud, Sandra Ramírez Guzmán, señaló que los apagones habían obligado a reorganizar consultas médicas de forma habitual. Por su parte, el presidente de la Asociación Andalucía-Cuba, Antonio Zurita Contreras, destacó tras firmar el convenio la prioridad dada a la sanidad y la enseñanza "por tratarse de sectores que permiten el bienestar social", aunque aún no se ha fijado un calendario definitivo para completar todas las instalaciones.

La ayuda de 100.000 euros para Pinar del Río fue reservada y anunciada el pasado agosto, dentro del programa extraordinario Sevilla de Cien, aprobado por la Diputación con un presupuesto total de 600.000 euros para emergencias y cooperación internacional. El fondo también contempla partidas de 150.000 euros para garantizar la continuidad educativa en la Franja de Gaza y otros 100.000 euros para necesidades humanitarias en Venezuela.

Cuba arrastra una profunda crisis económica y energética agravada desde enero por el cerco petrolero aplicado por Estados Unidos que ha cortado la importación de crudo y derivados para el Estado. ,

A ellos se suman las condiciones en las que operan las obsoletas termoeléctricas de la Isla, que sufren décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones en mantenimiento.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía estatal que se encuentra casi paralizada y se ha contraído más de un 15% entre 2020 y 2025, según cifras oficiales

Los prolongados apagones diarios lastran la economía estatal que se encuentra casi paralizada y se ha contraído más de un 15% entre 2020 y 2025, según cifras oficiales.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de la crisis energética ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la Isla de los cuales ya se han levantado aproximadamente la mitad. Sin embargo, la falta de baterías aún mantiene lastrados estos parques.

Junto con ellos, la colocación de paneles para instituciones de salud y educación ha sido abundante. La ayuda sevillana se suma a un goteo constante de donaciones internacionales, entre ellas asociaciones procastristas, fundaciones y agencias de cooperación –como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– y distintos países europeos y asiáticos sobre todo, han enviado lotes de paneles solares, inversores y baterías para dotar de respaldo energético a hospitales materno-infantiles, hogares de ancianos y escuelas especiales en distintas provincias cubanas.