La española DIT Gestión llevará 400 turoperadores y 4.500 kilogramos de "ayudas" a Cuba

La Habana/Como un “éxito solidario” ha descrito la agencia de viajes DIT Gestión, con sede en el País Vasco (España), su acercamiento a Cuba en el último año. La compañía, que eligió la Isla para celebrar su primera “macro convención” en 2023 –un viaje para 400 de sus agentes, un grupo de los cuales participó en el desfile del 1 de mayo–, repetirá el plan este octubre. En su avión, junto con los pasajeros, vendrán 4.500 kilogramos de “ayudas”.

DIT Gestión lleva un año reuniendo “más de 25 palés de medicamentos, ropa, material sanitario y productos esenciales”, con donantes en España y Portugal, como parte de un proyecto denominado Corazón Cubano. El programa seguirá funcionando “a largo plazo”, prevén los directivos de la compañía, que alegan haber respondido “con entusiasmo” a la llamada de La Habana para “ayudar a quienes más lo necesitan”.

Corazón Cubano pretende demostrar, en palabras de sus organizadores, que “el turismo es mucho más que un negocio: es una herramienta poderosa para el cambio social”. Lo organiza Unidos Infinity, una ONG creada por una subsidiaria de DIT Gestión –Lovers Travel– y el turoperador Fly For Vacation.

Esta coalición de empresas tiene como factor común su interés en Cuba, como quedó demostrado el 12 de abril de 2023, cuando sus directivos viajaron a Cayo Santamaría, en Villa Clara, en busca de “playas y un clima maravilloso”. Entonces, se comprometieron con el Gobierno de la Isla –que les brindó "todo tipo de facilidades"– a impulsar una “acción solidaria” a su vuelta a España.

En aquel momento, los directivos de DIT Gestión rechazaron contestar las preguntas de 14ymedio, argumentando que solo hablaban "a medios cuyo perfil es turístico" y que nada tienen que ver "con política ni con ningún otro interés", pero sí aseguraron haber contado con el apoyo incondicional de "todas las partes implicadas" para la organización de su evento.

Durante la convención que se realizará este octubre habrá espacios de formación, pero los cerca de 400 agentes de viajes que regresarán a Cuba vendrán a “disfrutar a fondo la Isla”. Planean además involucrarse “activamente en la causa solidaria”, aunque no ofrecieron detalles sobre lo que describen como “acciones de impacto local”.

La segunda edición del evento “no tendrá nada que ver” con el viaje de 2023, promete DIT Gestión. La primera diferencia es el destino: ahora viajarán, partiendo de Lisboa –los directivos no especificaron por qué no se sale directamente de Madrid–, al oriente cubano, desde Holguín hasta Santiago de Cuba y Baracoa. El programa oficial de la convención fue publicado el pasado julio e incluye numerosas actividades autorizadas por la hotelera militar Gaviota y el Ministerio de Turismo.

Habrá “jornadas de trabajo y workshops con proveedores locales”, además de “demostraciones culinarias” y “tiempo de ocio”. Los participantes vienen de toda España. DIT Gestión ha habilitado autobuses que conectarán a Madrid, Cádiz, Sevilla, Huelva, A Coruña, Vigo y Oporto con la capital portuguesa, desde donde saldrá el avión. La empresa augura un “rotundo éxito de participación”.

El viaje de DIT Gestión a Cuba en 2023 supuso cierta limpieza de imagen para el turismo de la Isla –sacudida en aquel momento, como ahora, no solo por la crisis económica y los apagones, sino también por una ola de hechos violentos–. Aunque los números no mejoraron sustancialmente, no pocos representantes de Gaviota fueron entrevistados por la prensa especializada española.

Fue el caso de Alle de las Mercedes Cabrera, directora de Gaviota en Villa Clara, que se jactó entonces de todo lo que la corporación militar podía ofrecer: “Tenemos más de cien ómnibus, de diferentes formatos, hasta 48 plazas. También tenemos barcos en todas las marinas turísticas del país. Por ejemplo, en Cayos de Villa Clara, tenemos seis catamaranes, Modelo Tahití, con una capacidad para 80 personas cada uno y también contamos con barcos para ofrecer a clientes que buscan una experiencia más personalizada”.

“Además”, seguía Cabrera, “ofrecemos servicios de buceo, en Cayos de Villa Clara contamos con 18 puntos de buceo y tenemos todas las modalidades de pesca. La pesca es un producto que se comercializa con dos embarcaciones de pesca de altura y de pesca especializada”.

Cabrera aseguraba estar más que satisfecha por el trabajo con DIT Gestión. “Hemos cuidado cada día, cada detalle, desde el menú, el transporte, cada parada, cada lugar que han visitado, para que fueran atendidos al máximo nivel de atención, porque el mercado europeo, actualmente, es para nosotros, un mercado que el destino necesita por todas las potencialidades que tiene y ahora mismo, queremos que Cuba se posicione en ese mercado”, dijo.

La realidad, sin embargo, es que el turismo procedente de España, de ser el país europeo que más turistas aportaba a Cuba, sigue en caída y roza el -25%, desde los 24.207 hasta abril del pasado año a los 18.213 del mismo período del año actual.

Era “solo el principio”, presagiaba la directiva, que volvió a aplaudir el potencial de Gaviota, fundada en 1988 y con “más de 35.000 habitaciones en todo el país”, además de una plantilla de 36.000 trabajadores. “Ofrecemos también servicios de transporte, actividades náuticas y damos servicio de vuelos domésticos, con Aero Gaviota, tenemos también infraestructura de lavandería, fábrica de pan congelado y, obviamente, hotelería”.

De la convención había regresado también entusiasmada Ariadne Gorgas, directora de Fly For Vacation para España y Portugal, que alegaba ser “especialista en mostrar al cliente una Cuba diferente”. Gorgas, además, es cubana –de hecho, todos los empleados de Fly For Vacation provienen de la Isla– y dice trabajar para que las “fuerzas gubernamentales” de su país y las empresas españolas se alineen.

Pero fueron Jon y Lander Arriaga –presidente y director general de DIT Gestión, respectivamente– quienes quedaron más complacidos con la experiencia de 2023. En una entrevista realizada semanas después de la convención, los cubanos, dijeron, se habían “dejado la piel” en la organización, por lo que habían decidido repetir la experiencia. Sin embargo, insistieron, fue el Gobierno “quien se volcó y puso todo de su parte para la organización del evento”.