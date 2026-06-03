La española Meliá abandona la gestión de 15 de sus 34 hoteles en Cuba

La medida llega por “una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”, señala el comunicado.

Madrid/Meliá deja 15 de los 34 hoteles que gestiona en Cuba, según ha confirmado a través de su filial portuguesa Ilha Bela este miércoles. La decisión se ha comunicado a la Comisión Nacional de Mercados y Valores –supervisor español que vela por la transparencia de la actividad empresarial– y aunque fue adelantada el pasado 26 de mayo a la propietaria de los hoteles –el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A., Gaesa)–, se ha hecho pública este miércoles.

Con la decisión de Meliá, ya son cuatro las hoteleras internacionales que se han retirado, total o parcialmente, de Cuba en los últimos cuatro días: la primera fue la canadiense Blue Diamond, seguida de la española Iberostar y de la asiática Aston. En total, unos 60 hoteles de lujo (4 y 5 estrellas) dejarán de ser administrados por empresas extranjeras.

La medida se toma "desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”, señala el comunicado, en referencia a las sanciones anunciadas en la orden ejecutiva firmada por Donad Trump el pasado 1 de mayo y que serán aplicables a partir de este viernes, 5 de junio.

Los hoteles afectados son Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach.

La cadena sostiene que el impacto es “limitado”, ya que casi todos estos hoteles ya estaban cerrados por el colapso del turismo, provocado por la crisis energética y la suspensión de vuelos internacionales

La cadena sostiene que el impacto es “limitado”, ya que casi todos estos hoteles ya estaban cerrados por el colapso del turismo, provocado por la crisis energética y la suspensión de vuelos internacionales. En todo caso, Ilha Bela dice estar “activando y llevando a cabo planes específicos para acometer una desafiliación ordenada de estos hoteles”.

El comunicado añade que se están aplicando los protocolos para informar a proveedores y clientes de Meliá. Ilha Bela, con sede en Madeira, es la filial con la que la empresa mallorquina operaba sus hoteles en Cuba de las marcas Meliá, Paradisus, Sol e Innside.

Por el momento, Meliá no ha dado más detalles fuera del comunicado. Las últimas declaraciones de Gabriel Escarrer, consejero delegado de la hotelera española, se produjeron el pasado 20 de mayo, pocos días antes de comunicar la decisión a Gaesa. El empresario, que asistía a un evento de turismo en un municipio mallorquín, admitió que la situación en la Isla era “dura” e “insostenible” y que consideraba el escenario muy abierto. “Yo creo que hoy poca gente sabe qué va a pasar con Cuba”, respondió sobre las expectativas.

En cuanto a su negocio, mantuvo la prudencia. “Estamos unificando y colocando a los pocos clientes que quedan en los mismos hoteles”, dijo. Hoy se sabe que la empresa mantendrá abiertos 19 establecimientos, tres de ellos en la capital –Meliá Cohiba, Meliá Habana, Sevilla Habana–, dos en Cienfuegos –el Meliá San Carlos, por el que tuvo una reclamación en base a la Ley Helms-Burton, y La Unión– y uno en Sancti Spíritus –el Meliá Trinidad Península.

Además, en los balnearios se queda con Meliá Internacional Varadero, Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Meliá Marina Varadero, Sol Palmeras y Mystique Casa Perla by Royalton, por una parte. Y por otra con Meliá Cayo Coco, Sol Cayo Coco, Meliá Cayo Guillermo, Sol Cayo Guillermo. Por último, en el oriente conservará la gestión de Meliá Santiago de Cuba, Sol Turquesa Beach (Holguín) y Paradisus Los Cactus.

En aquella cita estaba también la presidenta de la comunidad, Marga Prohens (Partido Popular), que se pronunció al respecto diciendo que las empresas baleares como Meliá son “ejemplos de excelencia, de creación de empleo y de oportunidades en países como Cuba”. En este sentido, agregó, su gobierno estará al lado de estas empresas “en cualquier ataque a su libertad” que se produzca “en todo el mundo”, dijo en alusión a la amenaza de sanciones.

Sin embargo, no parece que la situación vaya a escalar a nivel político. Este miércoles, elDiario.es publica una información sobre las presiones de la Administración de Donald Trump a las empresas extranjeras para la que consultó a fuentes de la cancillería española. “El Gobierno a través del ministerio de Exteriores está siguiendo con mucha atención y enorme preocupación el impacto extraterritorial de las medidas unilaterales de EE UU contra Cuba, y que afectan a los intereses de empresas españolas, además de agravar la penuria humanitaria de la población cubana”, declararon.

A su vez, un portavoz de la Comisión Europea dijo que hay “conocimiento de que algunas empresas de la Unión Europea han estado considerando en los últimos días cesar o reducir sus actividades económicas en Cuba. Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación. Esperamos que todos los actores garanticen unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de la UE”.

"Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación. Esperamos que todos los actores garanticen unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de la UE”

Este lunes, otra hotelera balear, Iberostar, confirmó la salida de seis de los 12 hoteles que gestionaba en Cuba y son propiedad de Gaesa. La empresa continuará, por el momento, en los que son de Cubanacán y Gran Caribe. El medio balear Última Hora repasó la situación de otras compañías del archipiélago, como Blau, que gestiona tres hoteles en Cuba que ahora mismo están cerrados –dos en Varadero y uno en La Habana–, ninguno de Gaviota. También está Valentin Hoteles, con tres establecimientos de Gaesa– en la Habana, en Cayo Cruz y en cayo Santa María, que no se ha pronunciado.

Aunque no hace mención, también está en el mismo brete la cadena familiar mallorquina Roc, que administra cinco hoteles en Cuba de los cuales solo uno –Roc Casa del Mar – es de Gaesa, mientras que de los otros cuatro, tres pertenecen a Gran Caribe y uno a Cubanacán. Por último, Barceló no tiene ningún acuerdo firmado con Gaviota y sus dos hoteles –Barceló Solymar y Occidental Arenas Blancas– pertenecen a Gran Caribe.

“Toca esperar y contar hasta 21”, dijeron los hoteleros mallorquines a Última Hora. Según el medio, a pesar de que los últimos años han sido catastróficos para el turismo en la Isla, los empresarios mantienen “su voluntad de continuar operando en el país y conservar su posición de liderazgo, sobre todo aquellas que pretenden recuperar las inversiones realizadas para reposicionar establecimientos”.