Estados Unidos mantendrá todas las medidas contra el régimen cubano, afirma Marco Rubio

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”.

El secretario de Estado exige la liberación de los presos políticos y asegura que Washington ofrece ayuda a cambio de reformas económicas y políticas

Los Ángeles/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que el Gobierno de Donald Trump continuará utilizando “todas las herramientas” a su alcance contra el régimen cubano, al que acusó de representar una amenaza para la seguridad estadounidense y de negarse a emprender las reformas que necesita la Isla.

“Los líderes de Cuba simplemente deben optar por comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad, antes de que sea demasiado tarde”, afirmó Rubio en un comunicado difundido con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que miles de cubanos salieron entonces a las calles para protestar contra la escasez, los apagones y la falta de libertades, en las mayores manifestaciones ocurridas en el país desde 1959.

Cinco años después de aquel estallido, denunció Rubio, cientos de participantes continúan encarcelados “injustamente”. El secretario de Estado reclamó “la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba”.

Rubio volvió también a cargar contra la cúpula gobernante de la Isla, a la que acusó de apropiarse de los escasos recursos del país y ocultarlos en el extranjero, aunque no aportó pruebas concretas para respaldar esa afirmación.

La Administración de Trump ha ofrecido ayuda al Gobierno cubano, asistencia para la reconstrucción y “la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países”

Las declaraciones se producen en medio de la política de máxima presión aplicada por Washington durante los últimos seis meses. Las restricciones al suministro de petróleo han agravado los apagones, mientras las nuevas sanciones han elevado el riesgo para las empresas extranjeras que todavía operan en Cuba.

Sobre ese escenario se mantiene además la amenaza de medidas más severas contra La Habana, incluida la posibilidad de una acción militar, una hipótesis que ganó fuerza después del arresto de Nicolás Maduro en Venezuela.

Pese al endurecimiento de la presión, Rubio aseguró que la Administración de Trump ha ofrecido ayuda al Gobierno cubano, asistencia para la reconstrucción y “la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países”.

Esa oferta, precisó, está condicionada a que las autoridades de la Isla acepten reformas económicas y políticas que permitan abrir el país y ofrecer a los cubanos una oportunidad de prosperidad.

Washington mantiene que el levantamiento de la presión dependerá de cambios verificables, mientras La Habana rechaza cualquier reforma impuesta desde el exterior y atribuye la crisis económica a las sanciones estadounidenses.