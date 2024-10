Estados Unidos permite la entrada con CBP One de un viceministro cubano en funciones

La Habana/Los funcionarios cubanos siguen emigrando a Estados Unidos y sus cargos, con frecuencia altos, evidencian que incluso los más fieles al régimen escapan en desbandada. Este lunes, por la frontera entre Arizona y Nogales, una ciudad mexicana del estado de Sonora, entró a EE UU Juan Carlos Santana Novoa, hasta hace semanas viceministro de Trabajo y Seguridad Social.

Tras pedir asilo político, las autoridades liberaron a Santana, quien tiene una citación en la corte dentro de dos años, el 21 de agosto de 2026, a las 8:30 de la mañana, explicó Martí Noticias, citando a dos presuntos funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato.

Según el medio independiente, que dijo haber contactado a otros migrantes cubanos que viajaron con Santana, el viceministro estuvo antes en el estado de Tamaulipas, al norte de México, y les había contado que ya había perdido una cita CBP One por encontrarse en la Isla. “Nosotros no teníamos idea de quién era ese hombre hasta el momento en el que llegamos a la frontera y lo llamaron por su nombre. Éramos ocho cubanos en el grupo. Él estaba en Tamaulipas y nos pidió unirnos para hacer la cita de CBP One”, dijo a Martí una de las cubanas que viajaba con Santana.

“A él lo llamaron, le preguntaron si venía con la mujer o solo, le escanearon el rostro y lo dejaron pasar, pero al resto nos dijeron que nuestra cita no era en este puerto. Estamos devastados y, a la misma vez, tenemos miedo de que nos relacionen con esa persona y nos pongan en alguna lista negra”, declaró otro de los migrantes procedentes de la Isla.

Santana, nombrado viceprimer ministro en enero de 2022, según publicaciones oficiales, ha desaparecido del registro de dirigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su página web, pese a que, hasta inicios de septiembre, todavía estaba en el cargo. Una publicación de la Embajada de Cuba en México el pasado 4 de septiembre muestra al funcionario en una conferencia, ese mismo día, sobre Reformas Estructurales y Longevidad en la I Cumbre Técnica de las Comisiones Americanas de Seguridad Social.

Se desconoce si el viceministro regresó a la Isla tras finalizar el evento o si, como todo indica, nunca retornó, dando tiempo al ministerio para borrar todo rastro de Santana de su página oficial.

Según Martí Noticias, que accedió a varios documentos de los migrantes que acompañaban al funcionario –incluyendo la confirmación de su cita de CBP One para el pasado lunes–, tanto el nombre como los datos personales coinciden con los del viceministro. Según declararon los migrantes, Santana nunca reveló su cargo y se mostraba reticente a hablar de su pasado y familia.

Santana no es el primer funcionario cubano en perseguir el “sueño americano”. El pasado 15 de julio, pese a la alerta lanzada por distintas organizaciones y la petición expresa de tres congresistas al Departamento de Seguridad Nacional de rechazar su solicitud de asilo, la ex fiscal Rosabel Roca Sampedro entró a Estados Unidos. Según Martí Noticias, que había dado a conocer el caso un mes antes, la funcionaria también ingresó con una cita de CBP One por la frontera con México en Brownsville, Texas.

La responsable de las sentencias de hasta cuatro años y medio de cárcel para cuatro manifestantes del 11J en Camagüey, tiene una audiencia preliminar en la corte de Inmigración de Houston el 9 de abril de 2025, según el medio.

El pasado agosto, llegó a Florida el ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos Manuel Menéndez Castellanos presuntamente a través de una reunificación familiar. El funcionario fue recibido por su familia en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Antes que él, en abril, emigró el ex piloto de las Fuerzas Armadas de Cuba Luis Raúl González-Pardo, involucrado en el derribo de varios aviones de Hermanos al Rescate, en 1996. Según información obtenida por Martí Noticias, a González-Pardo se le permitió la entrada a EE UU por ser un potencial “facilitador” de viajes de alto nivel y un “contacto diplomático clave” a la hora de organizar intercambios con Cuba.

No todos logran entrar a Estados Unidos sin consecuencias. A Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Nacional en Isla de la Juventud, le fue revocado el parole humanitario tras serle aprobado el trámite y estando a punto de viajar a EE UU. Por su parte, la jueza Melody González, quien condenó a prisión a cuatro jóvenes de Villa Clara por supuestamente lanzar cócteles molotov a funcionarios del régimen, llegó en mayo solicitando asilo político después de que le fuera denegado el mismo trámite.Actualmente está detenida en el Broward Transitional Center, en Florida.