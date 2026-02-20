Estonia congela la entrega a La Habana de equipos del proyecto europeo "Cuba Digital"

Esta decisión se debe a su negativa a apoyar a un régimen que reprime las libertades básicas del pueblo

La ONG estonia e-Governance Academy (Academia de Gobernanza Electrónica, eGA) ha decidido congelar el suministro de equipos tecnológicos destinados al proyecto “Cuba Digital”, una iniciativa financiada por la Unión Europea para modernizar la administración pública cubana.

Según declaró a la prensa local Anu Wakhtra-Hellat, portavoz de eGA, las razones son la crisis que atraviesa la Isla. "Se completará la licitación para la compra de equipos, tal y como lo exige la ley de contratación pública, por el momento. Sin embargo, estos dispositivos no serán suministrados a Cuba. Esperaremos tiempos mejores en Cuba", afirmó.

La decisión, sin embargo, parece haberse tomado tras presiones del Legislativo estonio. El pasado martes, informa el medio Err, eGA recibió la visita del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, cuyo presidente, Marko Mihkelson, había criticado previamente los programas de ayuda a Cuba.

Mihkelson declaró que estos debían revisarse, pues "el mundo ha cambiado" y la ayuda que se enviaba apoyaba "al régimen cubano, no a su pueblo". Añadía, además, que La Habana participa "activamente en la guerra en Ucrania del lado ruso".

Ante las presiones que recibe Cuba de EE UU, la Unión Europea no debería permanecer como un observador

"Creo que la eGA no necesita la mala reputación que conlleva apoyar al régimen cubano de esta manera", afirmó Minkelson y agregó que ante las presiones que recibe Cuba de EE UU, la Unión Europea no debería permanecer como un observador, sino tomar medidas independientes, incluida la negativa a apoyar al régimen cubano con ayuda financiera.

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, había anunciado ya que el país pediría formalmente a la Unión Europea revisar su política hacia Cuba y aumentar la presión sobre el Gobierno de la Isla. Recordó que Estonia ha modificado su postura en Naciones Unidas para dejar de apoyar resoluciones contra el embargo estadounidense; entre otros motivos, mencionó la represión posterior a las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las restricciones a la libertad de expresión y la creciente cooperación de La Habana con Rusia y Bielorrusia.

El proyecto “Cuba Digital” había sido cuestionado desde el inicio. Err citó el informe “Freedom on the Net 2024” de Freedom House, en el cual Cuba queda en una posición muy desfavorable con apenas 20 de 100 puntos en materia de libertad digital. El reporte señala barreras de acceso a internet, censura de contenidos y vulneraciones de derechos de los usuarios. Esto cuestiona que la modernización tecnológica administrativa en Cuba ayude a los usuarios, puesto que, en realidad, reforzaría los mecanismos de control de un Gobierno que prohíbe el pluralismo político, censura los medios independientes y reprime libertades básicas.