Una fiscal estrella del régimen cubano logró el asilo político en Estados Unidos

Vestida siempre elegante, de hablar pausado y actitud severa, así recuerdan sus colegas a la fiscal Liomarys Vara Fuentes de Pinar del Río. La jurista, que fue la parte acusadora en el caso por evasión fiscal contra la economista Karina Gálvez, vive actualmente en Estados Unidos tras acogerse al asilo en ese país.

Hace cinco años, Gálvez fue sentenciada por el Tribunal Municipal de la ciudad de Pinar del Río a tres años de privación de libertad y al decomiso de su vivienda por el delito de evasión fiscal. La economista formaba parte entonces del Centro de Estudios Convivencia (CEC) y, con la pérdida de su casa, el proyecto independiente dejó de tener un lugar de reunión.

Vara Fuentes fue la fiscal en la causa judicial en la que Galvéz resultó sancionada a tres años de prisión, que fueron sustituidos por una medida de limitación de libertad. Durante el tiempo de su condena la economista se vio obligada a trabajar como auxiliar de limpieza en una escuela y se le prohibió ejercer el derecho al voto.

El proceso contra Gálvez se inició el 11 de enero de 2017, cuando permaneció detenida durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de la provincia. Tras llevar cerca de 72 horas arrestada, la economista recibió la primera visita de Vara Fuentes. "Me pidió que le explicara mi situación y le dije que yo no había cometido ningún delito", detalla a 14ymedio.

Gálvez, quien ahora reside con su familia en Estados Unidos tras un largo periplo que inicialmente la llevó a Uruguay y más tardé a atravesar la selva del Darién, guarda una memoria bastante nítida de la actuación de la fiscal. "Durante todo el proceso, según me dijo mi abogado defensor, ella fue muy combativa y no quería escuchar sus argumentos".

Durante el tiempo de su condena la economista se vio obligada a trabajar como auxiliar de limpieza en una escuela y se le prohibió ejercer el derecho al voto

"En el juicio pidió el decomiso de la casa y dijo que había que hacerlo así para dar el ejemplo. Llegó a compararme con Al Capone, al decir que a él no lo habían atrapado por lo que realmente hacía, sino que lo habían podido procesar por evasión de impuestos", añade Gálvez, quien leyó en las palabras de la fiscal el trasfondo político de la acusación en su contra.

"El abogado defensor le cuestionó qué interés social podría tener decomisar mi vivienda", recuerda la economista. Luego, sabría que la fiscal esperó a que la vista oral terminara para aclarar al jurista que él debía saber por qué tenía que ser confiscada la vivienda pero eso no se lo podía "responder en público".

"Creo que la seleccionaron para ser la fiscal del juicio en mi contra porque era una persona que tenía fama de ser muy combativa en su trabajo, pero durante el proceso no se pudo lucir mucho porque no tuvo casi argumentos que exponer". Más bien dedicó parte de su tiempo a explicar "la importancia de los impuestos para sostener a los ancianos y a las personas vulnerables de la sociedad".

Joven, enérgica y con un abuelo que durante años fue profesor de matemáticas en uno de los más importantes preuniversitarios de Pinar del Río, Vara Fuentes era vista como una fiscal "que llegaría lejos", explica una condiscípula de la universidad. "Era ambiciosa y no le temblaba la mano a la hora de pedir castigo".

"El abogado defensor le cuestionó qué interés social podría tener decomisar mi vivienda", recuerda la economista

Finalmente, la sentencia del tribunal aseguró que la condena buscaba "hacerle entender a la acusada" la gravedad del delito y también "servir de educación al pueblo en general". Vara Fuentes fue halagada por sus superiores por su actuación, según confirmó a este diario un empleado del tribunal pinareño.

"Ese caso parecía que iba a ser su rampa de lanzamiento para ascender a otras responsabilidades, pero pocos meses después supimos que había salido del país y estaba en la frontera Sur de Estados Unidos para pedir el asilo y entrar a ese país", explica la misma fuente que prefiere el anonimato.

Karina Gálvez no salía de su asombro cuando se lo contaron: "Comencé a cumplir mi sentencia en noviembre de 2017 y antes de que se terminara ese año me enteré de que la fiscal se había ido del país. Una colega de ella me lo dijo. Me quedé sin palabras".

"Me encontraba con gente en la calle que me decía: tú estás cumpliendo una sentencia que te impuso alguien que ya no está aquí, que se fue". La fiscal, que había residido en la calle Velez Caviedes cerca de la catedral de Pinar del Río, logró convencer a los oficiales de inmigración estadounidenses para que le otorgaran el asilo.

Una vez en EE UU, borró toda su presencia en internet para evitar ser localizada, pero hace 15 meses su nombre quedó registrado en un sitio de donaciones donde se organizó una colecta de dinero para un pastor con problemas de salud. Según esa página web, Vara Fuentes estaría residiendo en San Antonio, Texas.

Ahora, indagar por la ex fiscal en el Tribunal de Pinar del Río provoca más risas que frases de orgullo. "¿Qué quiere hablar con Liomarys? Pues va a tener que organizar una videoconferencia porque ella se fue del país", responde socarronamente una trabajadora que atiende la pizarra telefónica. Otros prefieren callar cuando se les cuestiona sobre el paradero de la mujer.

"Me encontraba con gente en la calle que me decía: tú estás cumpliendo una sentencia que te impuso alguien que ya no está aquí, que se fue"

Algunos, hasta han eliminado de sus redes sociales las fotos en las que aparecían junto a ella para evitar meterse en problemas con las autoridades. En las páginas de Facebook de la Fiscalía y el Tribunal pinareños ya no es posible encontrar imágenes donde Vara Fuentes aparezca. Sus colegas prefieren evitar incluso mencionarla en público.

Sin embargo, el resto de los implicados en el proceso contra la economista recibió, de una u otra manera, algún agasajo por su desempeño en el caso. En noviembre de 2017 una representación de jueces y fiscales de esa provincia fueron invitados, con todos los gastos pagos, a La Habana donde se les entregó una distinción.

Uno de los jueces involucrados en el caso contra Gálvez, Yojanier Sierra Infante, sí recogió los frutos de su actuación en aquel proceso y poco después fue trasladado a La Habana, donde ahora preside el Tribunal Provincial Popular. Sierra es uno de los jueces que está siendo señalado por su actuación en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio.

A partir de que los nombres de jueces y fiscales involucrados en esos juicios se difundieron en redes sociales, la filial de La Habana de la Unión de Juristas de Cuba afirmó que estaban dispuestos a "cambiar la toga y el estrado, si fuera necesario, por el fusil y la trinchera", y aseguró que sus miembros estaban siendo víctimas de "calumnias y campañas de descrédito".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.