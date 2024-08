Los estudiantes de Bangladés proponen al premio Nobel Yunus como líder del Gobierno interino

Dacca/Los líderes de las protestas antigubernamentales que llevaron a la inesperada renuncia de la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, propusieron este martes al premio Nobel Muhammad Yunus como posible jefe del Gobierno interino que deberá formarse en las próximas horas. “Nos tomó 24 horas proponer nuestro Gobierno interino. Dada la situación de emergencia, ahora estamos anunciando (...) que hemos decidido formar un Gobierno interino con el premio Nobel Muhammad Yunus como asesor principal, quien es universalmente aceptado y reconocido internacionalmente”, según un anuncio en video hecho por tres de los principales líderes estudiantiles.

Yunus "aceptó asumir la responsabilidad", añadieron. El jefe del Ejército de Bangladés, Waker-Uz-Zaman, anunció ayer la formación de un Gobierno interino después de que Hasina dimitiera y abandonara el país en un helicóptero militar por la presión de las protestas estudiantiles y la violencia generalizada que se desató en las calles.

Aunque Zaman no deslizó ningún nombre de los futuros candidatos a dirigir el Gobierno temporal, aseguró haber mantenido reuniones con representantes de los principales partidos del país asiático, incluida la Liga Awami de la ex primera ministra. La huida de la primera ministra no ha servido, sin embargo, para contener la violencia en las calles, y durante la jornada de ayer se registraron 99 muertes a pesar del llamamiento a la calma del Ejército, y los líderes estudiantiles, según un balance elaborado por EFE.

Se sitúa en más de 400 el número de fallecidos desde el inicio de las protestas estudiantiles a comienzos de julio

Esto sitúa en más de 400 el número de fallecidos desde el inicio de las protestas estudiantiles a comienzos de julio. Al respecto, los tres líderes estudiantiles denunciaron que estos actos violentos tras la salida de Hasina "se están llevando a cabo de forma planificada para frustrar nuestro levantamiento estudiantil y popular".

Las protestas comenzaron a principios de julio después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno restablecer una cuota de empleo del 30 por ciento para los descendientes de los combatientes por la libertad de Bangladés en la guerra de liberación de 1971, una medida que favorecía a los seguidores de Hasina.

Hasina, la líder más veterana del Sur de Asia que ha permanecido más tiempo en el poder, dimitió ayer y abandonó el país poniendo fin a sus 15 años de mandato. Bangladés se mantiene sumergido en la violencia desde entonces. Entre el lunes y este martes han fallecido por lo menos 99 personas, según EFE, lo que haría de esta una de las jornadas más letales desde que estallaron las protestas antigubernamentales el mes pasado.

El superintendente del Hospital General del distrito de Jashore Occidental, Harun-or-Rashid, dijo a EFE que 20 personas murieron quemadas después de que se incendiara un hotel, supuestamente propiedad de un líder de la Liga Awami, la formación de la ex primera ministra. "También hemos tratado a un centenar de heridos y 30 de ellos se encuentran en estado crítico", indicó.

La violencia se ha mantenido en la calle durante días, pero se intensificó el lunes después de la dimisión de Hasina

Mientras tanto, el Hospital de la Facultad de Medicina de Daca ha recibido hasta ahora 41 cadáveres de la violencia en la ciudad y sus alrededores desde el lunes, dijo a EFE el responsable del puesto policial del centro médico Bacchu Mia. Otras cinco personas fueron trasladadas muertas a su hospital el lunes por la noche, mientras que otras seis murieron mientras recibían tratamiento, aseguró otra fuente del hospital de la Facultad de Medicina de Enam en Savar.

La violencia se ha mantenido en la calle durante días, pero se intensificó el lunes después de la dimisión de Hasina a pesar del llamamiento a la calma del Ejército, y los líderes estudiantiles. Las protestas comenzaron a principios de julio después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno restablecer una cuota de empleo del 30 por ciento para los descendientes de los combatientes por la libertad de Bangladés en la guerra de liberación de 1971, una medida que favorecía a los seguidores de Hasina.