Etecsa reinicia la venta de líneas móviles y genera largas colas en La Habana

La Habana/Este lunes, las oficinas de Etecsa en distintas zonas de La Habana amanecieron abarrotadas tras el inicio de la venta de líneas móviles nuevas y tarjetas SIM de reposición, un servicio que había estado ausente durante meses. La escasez prolongada convirtió la pérdida de un teléfono en un problema secundario frente a la imposibilidad de recuperar el número, indispensable para comunicarse, acceder a internet o realizar gestiones básicas. La reapertura del servicio provocó largas colas, tensiones y escenas desiguales de organización en un contexto marcado por la precariedad de las telecomunicaciones.

Desde temprano, 14ymedio estuvo en varias de estas sucursales y constató cómo la noticia se había propagado rápidamente entre los clientes. En la oficina ubicada bajo el edificio Focsa, en El Vedado, se intentó mantener cierto control mediante la entrega de 100 turnos diarios. La espera fue prolongada y el ambiente tenso, pero relativamente ordenado. Entre los asistentes se repetían historias similares: teléfonos robados o extravíados y meses de visitas infructuosas a Etecsa. “Lo que más duele es perder la línea”, comentaban varios mientras aguardaban.

“Lo que más duele es perder la línea”

En Regla, la falta de un sistema claro de turnos generó discusiones constantes. No faltaron los que, a pesar de llegar después, intentaron colarse, una actitud que avivó el malestar entre quienes madrugaron frente a la oficina. Los gritos y reproches aumentaron a medida que corría el rumor de que las existencias podían agotarse en cualquier momento, una posibilidad que muchos daban por segura tras experiencias previas de escasez y suspensiones repentinas de la venta.

Durante meses, la falta de tarjetas SIM dejó a numerosos usuarios incomunicados. Algunos relataron que la única alternativa ofrecida era gestionar la línea desde el exterior o pagar en divisas, opciones fuera del alcance de buena parte de la población. A esta situación se sumaron los apagones frecuentes y las interrupciones del servicio móvil, que afectan la calidad de la conexión.

Esta crisis se inserta en un escenario más amplio marcado por el llamado “tarifazo” de Etecsa, que el pasado mayo elevó los costos de los servicios de datos y telefonía en relación con los salarios en pesos. El aumento de precios, unido a la escasez de líneas y a la dependencia de recargas desde el exterior, ha profundizado la desigualdad en el acceso a la comunicación. Las colas de este lunes, reflejan el impacto acumulado de una política comercial que ha convertido la conectividad en un bien cada vez más difícil de alcanzar.