Sin evidencias de que el niño secuestrado iba a ser sometido a una cirugía de cambio de sexo en Cuba

Madrid/Ha corrido como la pólvora la noticia de que el FBI envió un avión a Cuba para, en palabras del propio buró, “rescatar” a un menor víctima de un secuestro parental. El caso tiene todos los ingredientes, empezando por la cooperación de dos países cuyos Gobiernos son enemigos acérrimos desde hace casi siete décadas, pero además incorpora un polémico asunto que ha estado en la agenda de la Administración de Donald Trump desde la misma campaña a las presidenciales: el transgenerismo y los menores.

La idea de que la víctima, un niño de 10 años que se identifica como niña, fuera llevado a la Isla para ser sometido a una cirugía de reasignación de sexo ha acaparado infinidad de titulares, pero la realidad es que no pasa de ser un mero temor expresado por sus familiares. "Simplemente tenían preocupación al respecto, no había evidencia física real", dijo el sargento Brandon Bevan, portavoz de la policía de Logan (Utah), donde reside el menor.

De acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Justicia de EE UU, Rose Inessa-Ethington –el padre biológico del menor, que cambió de género al poco de nacer su hijo– y Blue Inessa-Ethington, su pareja, serán acusados por el secuestro internacional del niño, de 10 años. Ambas salieron hacia Canadá el pasado 28 de marzo –con autorización de la madre, L.B.– para una acampada de varios días. Sin embargo, desde allí volaron a México y, posteriormente, a Cuba, donde las autoridades las detuvieron e informaron al FBI.

"Simplemente tenían preocupación al respecto, no había evidencia física real", dijo el sargento Brandon Bevan

La investigación descubrió en el registro de la vivienda una lista de tareas que daba pistas del destino, entre ellas aprender español y obtener visas de turista. También supo que retiraron 10.000 de su cuenta de cheques antes de irse y que en la casa había una nota que indicaba que eran “para enviar al terapeuta” junto con instrucciones sobre la atención médica de afirmación de género para los niños".

“Esa nota no menciona Cuba”, añade la prensa estadounidense, que ha contado que en la denuncia penal no consta que la pareja tuviera intención alguna de someter a una intervención de este tipo al niño en la Isla. Sin embargo, el elemento parece haber pesado en la decisión de Washington para movilizar tantos recursos. Según el New York Times, que consultó con abogados especializados, nunca se había enviado un avión para resolver un caso de este tipo.

La cirugía de reasignación de sexo está permitida en Cuba para personas mayores de edad que reciban la autorización de un comité especializado. Aunque la primera intervención de este tipo se realizó en 1988, fue la única hasta que, 20 años después se articuló el procedimiento actual que las regula. Se trata de la resolución 126 de 2008, que prevé la creación de una Comisión Nacional de atención integral a personas transexuales, dirigida por el Centro Nacional de Educación Sexual (el Cenesex, que dirige Mariela Castro, hija del ex presidente) y con varias funciones de tipo social y sanitario. Entre ellas está “aprobar, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y disponibilidad contenidos en los protocolos de tratamiento, la pertinencia o no de la cirugía de reasignación sexual”.

Más adelante, con la aprobación de la nueva Ley de Salud, el Gobierno introdujo modificaciones que no afectan a la cirugía, sino a la exención de ese requisito a la hora de cambiar de género. Antes, para que el registro civil aceptara la modificación debía haber operación y aval judicial; con la nueva norma es posible la autodeterminación de género sin requisitos médicos o judiciales.

Pese a todo esto, las operaciones de cambio de sexo han sido casi anecdóticas y están reservadas a la población nacional. En 2018, la prensa oficial divulgó que se habían alcanzado las 39, una cantidad casi ínfima. En 2012, Mariela Castro dijo en una entrevista que algunos especialistas extranjeros habían solicitado al Cenesex trabajar con la organización para dar servicio a los demandantes de Latinoamérica, pero que, a su juicio, no se daban las condiciones en el país en ese momento.

"Por ahora a los extranjeros no les hacemos este tipo de tratamiento. En un futuro se hará, cuando tengamos especialistas"

“Por ahora a los extranjeros no les hacemos este tipo de tratamiento. En un futuro se hará, cuando tengamos especialistas, y a todo el equipo de cirujanos bien preparados”, dijo. Las limitaciones de medios no han hecho sino aumentar desde 2019 y ahora mismo se encuentran restringidas a los procedimientos urgentes, por lo que, aunque no hay datos oficiales, en la actualidad estas intervenciones son nulas.

Por otra parte, los extranjeros solo tienen acceso a la medicina en la Isla a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que no ofrece este tipo de servicios en su cartera actualmente. Por tanto, no hay ninguna vía legal a la que pudieran acogerse Rose y Blue Inessa-Ethington en este supuesto proyecto.

Por qué eligieron Cuba para huir con el niño es algo que solo podrá determinar la investigación. Una hipótesis plausible es que creyeran que la falta de tratado de extradición y la tradición cubana de negarse a devolver a fugitivos solicitados por EE UU –amén de otros países– les diera amparo. En ese caso, el error de cálculo habría sido mayúsculo, dado el interés actual del régimen de La Habana en congraciarse con Washington, sobre todo en un caso como este, sin costo ideológico y con beneficio diplomático.