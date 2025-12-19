El ex agente cubano Tomás Emilio Hernández Cruz, entre los 128 deportados de EE UU este jueves

El ex funcionario había sido detenido por el ICE en marzo pasado por mentir en su proceso de residencia

La Habana/Adelantado una semana porque el próximo jueves es Navidad y, por tanto, feriado, llegó ayer a La Habana un nuevo vuelo con 128 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos. El grupo estaba compuesto por 106 hombres, 21 mujeres y un menor de edad, según detalló este viernes en sus redes sociales el Ministerio del Interior.

Entre ellos iba Tomás Emilio Hernández Cruz, ex agente de la inteligencia cubana detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, tras descubrir que había ocultado su verdadero cargo dentro del Partido Comunista de la Isla en el proceso de obtención de la residencia en EE UU. Este diario ha acreditado que el ex funcionario, que se encontraba en el centro de detención de Broward, ya no figura en los registros de detención del ICE, señal de que fue devuelto a la Isla.

Según el comunicado del Ministerio, otro de los migrantes fue detenido al llegar “por encontrarse en libertad condicional en el momento de abandonar ilegalmente el país”. La información de Interior iba acompañada de la imagen del avión de Global Air, una compañía mexicana, en el que fueron devueltos los migrantes.

Con este vuelo, suman 53 devoluciones en total desde distintos países de la región en este 2025, con 1.663 deportados en total, dicen también las autoridades, que anunciaron que para la mañana de este viernes está prevista la devolución de otros seis migrantes que fueron interceptados en el mar.

Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño. Los vuelos de deportación, que habían sido suspendidos en 2020, fueron retomados a finales de abril de 2023, principalmente para los cubanos considerados “inadmisibles”, tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, durante el periodo fiscal 2024 llegaron a ese país un total de 217.615 cubanos, lo que eleva a más de 860.000 la cifra de los últimos cuatro años. Con el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, las llegadas de migrantes a Estados Unidos se han reducido de forma muy significativa.