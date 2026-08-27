Excarcelada una activista detenida por culpar en sus redes sociales a Díaz-Canel de un apagón de 90 horas

La mujer se encontraba en prisión preventiva, sin juicio, acusada de desacato, desde que fue arrestada, el pasado 9 de julio.

La Habana/La activista Lumey Guzmán Fernández, detenida el mes pasado por publicar un video crítico en sus redes, ha sido excarcelada a cambio de una fianza de 7.000 pesos. Así lo informó este miércoles la organización Justicia 11J a partir de una fuente familiar.

La mujer se encontraba en prisión preventiva, sin juicio, acusada de desacato, desde que fue arrestada, el pasado 9 de julio. Ocurrió luego de una transmisión directa en Facebook en la que expresaba su profundo descontento por haber estado 90 horas en apagón. Residente en Alamar, La Habana del Este, Guzmán Fernández estalló apelando directamente al mandatario Miguel Díaz-Canel, a su esposa, Lis Cuesta, y al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

“Este video es para el presidente que dice que Cuba resiste con dignidad. Este video es para el hijo de puta de Bruno que dice que Cuba es una economía. Este video es para Machi que dice que Cuba es luz. Este video es para la gente de la Zona 6 de Alamar, quítense la venda”, clamaba en el video, que terminaba diciendo: “Ya está bueno de tanto comunismo, abajo la dictadura, patria y vida”.

Según denunciaron sus familiares, “había perdido mucho peso y presentaba un deterioro en su estado mental”

La activista recibió una citación, aquel mismo día, para la unidad policial de Alamar, donde quedó detenida. Tras pasar por la estación de Cojímar y el centro de detención de la Seguridad del Estado de El Vivac, en La Habana, fue trasladada, el 17 de julio, a la prisión femenina de El Guatao. Allí, recuerda Justicia 11J y según denunciaron sus familiares, “había perdido mucho peso y presentaba un deterioro en su estado mental”.

Durante varios días, según denunció su familia con Martí Noticias, Guzmán Fernández permaneció incomunicada, sin derecho a fianza y recluida en condiciones extremas. “No se le puede llevar comida, no se le puede ver”, denunció en julio ante el diario cubanoamericano su hermano, Rodney Guzmán, residente en Tampa (Florida).

Ahora, indica Justicia 11J en su post, Guzmán Fernández “está fuera de prisión, pero sigue sometida a un proceso por ejercer pacíficamente su libertad de expresión y manifestar su descontento ante la situación del país”. La ONG denuncia: “El uso del sistema judicial para perseguir voces disidentes, intimidar a quienes cuestionan al poder y generar miedo entre quienes denuncian la realidad cubana constituye una forma de represión”.

Otro reciente excarcelado, Eider Frómeta Allen, ha contado en entrevista con CubaNet que en prisión vio “a muchos presos morir de hambre”. El opositor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y detenido en enero de 2019, denunció en el mismo espacio haber sufrido “golpizas, inmovilizaciones, castigos prolongados y otras formas de maltrato” durante los casi ocho meses en que estuvo en la cárcel.

"Lo que le dan es eso, dos cucharadas de arroz, un poco de agua caliente y sin proteína”

“Me negaban la visita, me negaban el teléfono, me enviaban a celda de castigo por tiempos prolongados. Utilizaban métodos de tortura contra mí”, relató. Uno de los ejemplos que puso fue cuando fue amarrado con esposas y cadenas en una prisión de Camagüey, lo cual afirma que le dejó “secuelas en un hombro”.

En cuanto a la escasa alimentación que reciben los prisioneros, refirió: “Les redujeron la comida, de 120 gramos de arroz que les daban, se lo dejaron en 90 y volvieron a reducirla, le dejaron en 75 gramos de arroz. Lo que le dan es eso, dos cucharadas de arroz, un poco de agua caliente y sin proteína”.

Además, denunció que los funcionarios penitenciarios se roban la comida y las medicinas destinadas a los reos.

Excarcelado el pasado 18 de agosto, Frómeta asevera que seguirá con su activismo dentro del país. “Voy a seguir saliendo a marchar, voy a salir manifestando, voy a seguir diciendo lo que pienso, voy a seguir luchando por la libertad de Cuba, voy a seguir luchando por la libertad de todos los jóvenes cubanos, voy a seguir luchando por darle a mi hijo un futuro en Cuba”, dijo.