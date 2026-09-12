Excarcelan al pastor Alexis Padrón Lorenzo, preso por protestar en La Habana contra los apagones y la falta de agua

Padrón es líder de la Iglesia Comunión en la Fe, perteneciente a la denominación Hermanos de la Fe de Regla.

El religioso fue detenido el 11 de junio y acusado de “desorden público” y “desacato”

La Habana/El pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo, de 58 años, fue excarcelado después de permanecer tres meses en prisión por protestar en La Habana contra los apagones y la falta de agua, informó este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh). No se conocen las condiciones bajo las cuales fue excarcelado ni si seguirá sometido al proceso penal abierto en su contra.

Padrón “permanecía detenido de forma arbitraria desde el 10 de junio, tras expresar en Regla, La Habana, su descontento ante funcionarios del Gobierno por varios días sin agua y electricidad”, señaló el Observatorio, que indicó además que la Alianza de Cristianos de Cuba acompaña a su familia. “El Ocdh exige que no se criminalice la protesta pacífica”, añadió.

Padrón es líder de la Iglesia Comunión en la Fe, perteneciente a la denominación Hermanos de la Fe de Regla. Él y su esposa, Roselín Benítez Cruz, llevan más de 23 años dedicados al ministerio cristiano y fundaron en ese municipio una congregación de unos 50 miembros que combina la predicación con el trabajo social de apoyo a personas vulnerables.

La manifestación tuvo lugar la noche del 9 de junio. Prisoners Defenders (PD), que incluyó al religioso en su lista de presos políticos, fechó su detención el día 11 de junio.

Padrón fue detenido tras “increpar pacíficamente a unos funcionarios que intentaban dispersar una manifestación vecinal"

Según la organización, Padrón fue detenido tras “increpar pacíficamente a unos funcionarios que intentaban dispersar una manifestación vecinal pacífica en protesta por los prolongados apagones y la escasez de agua”. Les dijo que debían abandonar sus cargos si no sabían gobernar.

PD relata que, tras el incidente, el pastor fue seguido hasta su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado y oficiales del Ministerio del Interior, “quienes intentaron detenerlo y, al no poder, lo amenazaron”.

Después de varias citaciones, acudió a la unidad policial del municipio de Regla, donde fue arrestado sin orden judicial y permaneció incomunicado durante las primeras 72 horas, según registra PD.

Christian Solidarity Worldwide (CSW), organización con sede en Reino Unido que defiende la libertad religiosa, denunció que fue “detenido arbitrariamente bajo acusaciones de desorden público y sometido a maltrato físico durante los interrogatorios” y precisó que su familia rechazaba las acusaciones.

Cubalex registró ese mes un “patrón de hostigamiento contra al menos cuatro pastores evangélicos”

Padrón Lorenzo fue recluido inicialmente en el centro de detención conocido como El Vivac, en Calabazar, municipio de Boyeros, y posteriormente fue trasladado a la prisión de Valle Grande, en La Habana, acusado de “desorden público” y “desacato”, de acuerdo con Prisoners Defenders.

Cubalex también documentó su caso en su informe sobre derechos humanos de junio, en el que contabilizó cinco hechos violatorios contra el pastor. La organización registró ese mes un “patrón de hostigamiento contra al menos cuatro pastores evangélicos” que incluyó detenciones arbitrarias, citaciones e interrogatorios, y precisó que Padrón fue agredido físicamente por un policía durante la protesta.

Tras una visita de su esposa el 26 de junio, Prisoners Defenders denunció un “grave deterioro de su estado físico”: Padrón Lorenzo “había perdido una cantidad considerable de peso, presentaba los pies hinchados, numerosas picaduras de insectos y sufría intensos dolores derivados de la artritis reumatoide que padece”.

Kiri Kankhwende, jefa de Asuntos Externos de CSW, exigió “su liberación inmediata e incondicional” en junio, y pidió además a las autoridades del régimen que ningún líder religioso sea penalizado “por practicar su fe, expresar sus opiniones o servir a su comunidad”.