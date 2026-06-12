Con excepción de Baracoa y Maisí, no hay luz en Guantánamo desde el jueves

La Habana/Este viernes, dos días después de lo anunciado, la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas, por fin se conectó al sistema energético nacional. “En línea con el SEN y subiendo carga”, decía la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en un comunicado escueto pero anhelado, luego de una semana de trabajos de reparación.

Los comentarios de los usuarios muestran hasta qué punto están acostumbrados los cubanos al vaivén de las termoeléctricas. “Vamos a ver cuánto dura”, decía uno. “Están en el juego del sube y baja, sal y entra y cómo se llama la obra”, decía otra. Una tercera, con el mismo humor resignado, escribía: “Veremos, porque a la nena le encanta la pachanga los fines de semana”. La Guiteras salió el pasado viernes por un “salidero” en la caldera.

La reconexión de la central más importante del país ocurre cuando la provincia de Guantánamo lleva un día desconectada del sistema eléctrico nacional (SEN), sin que haya trascendido más allá del ámbito local y de un rincón de las redes sociales. En un breve post de Radio Guantánamo, se indicaba que el territorio oriental había salido del sistema “por una avería en la línea de transmisión 110 kV [kilovoltios] que conecta la provincia con Santiago de Cuba”, y se aseguraba que “se trabaja en localizar la avería y así darle solución”.

"En mi casa no hemos podido cocinar nada porque mi esposa y yo somos asmáticos crónicos y el carbón nos pone malísimos"

Solamente los municipios de Baracoa y Maisí, informaba también el reporte, contaban con servicio eléctrico, a través de Moa, en Holguín.

“En mi casa no hemos podido cocinar nada porque mi esposa y yo somos asmáticos crónicos y el carbón nos pone malísimos, dependemos de la hornilla eléctrica para cocinar, así que desde ayer ni café hemos podido colar”, explica apesadumbrado a 14ymedio un guantanamero. El hombre cuenta que ni su mujer ni él han podido ir a trabajar.

“Mi esposa trabaja en el laboratorio de un policlínico pero cuando no tienen corriente no pueden subir el agua a los tanques y prácticamente todas las consultas y servicios cierran”, relata. “Yo trabajo en una mipyme que hace ventanas y puertas de aluminio. La mayoría de las máquinas que usamos llevan corriente, así que el taller no abre cuando hay apagón”.

De nada de esto hay rastro en el parte diario de la UNE, que ya preveía a primera hora que la Guiteras se incorporaría al SEN para el horario pico. Un total de ocho unidades térmicas se encuentran fuera de servicio: la 5 y la 6 de la Máximo Gómez, en Mariel (Artemisa); la 2 y la 3 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte (Mayabeque), la 2 de la Lidio Ramón Pérez, en Felton (Holguín); la 5 de Nuevitas (Cienfuegos) y la 5 y 6 de la Renté, en Santiago de Cuba.

El déficit previsto para el horario de la tarde noche de este viernes mejora ligeramente el de días pasados. Para una demanda de 3.000 megavatios (MW), faltarán 1.690 MW, y la afectación será de 1.720 MW, el 57,3% de lo necesario.