Con unas pocas excepciones, Cuba sigue a oscuras pese a los esfuerzos para reiniciar las termoeléctricas

La Habana/El apagón masivo en que está sumida Cuba desde la mañana del viernes alcanzará este sábado sus primeras 24 horas y la recuperación del Sistema Energético (SEN) parece ir todavía a paso lento. Según pudo comprobar 14ymedio, en La Habana se restableció la electricidad a unos pocos circuitos aislados, empezando por los pertenecientes a hospitales, pero a las 6:15 de la madrugada "se produjo nuevamente la desconexión total del SEN", según la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Los 500 megavatios recuperados durante la madrugada y anunciados con entusiasmo por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, volvieron a quedar en cero.

El cañonazo de las 9:00, lanzado desde la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, marcó el inicio de una noche oscura para la capital, que no vio en toda la jornada el humo de la patana turca ubicada en la bahía, señal inequívoca de que no habrá corriente en las próximas horas. Sin embargo, la oscuridad no llegó para todos. Algunos comercios privados se mantenían dando servicio gracias a sus generadores y, mientras los hospitales luchaban por mantenerse activos, varias sedes del Gobierno derrochaban energía.

Es el caso de la sede del Partido Comunista en Versalles, Matanzas, que la noche de este 18 de octubre permanecía con luces exteriores, cartel lumínico y farolas encendidas.

Al amanecer zonas cercanas a La Habana Vieja y la bahía contaban con electricidad aunque, después de un tiempo, volvieron a apagarse. / 14ymedio

Desde la redacción de 14ymedio, en Nuevo Vedado, la noche se vivió en silencio y esta mañana todavía no había servicio eléctrico. Al amanecer se divisaba, en las zonas cercanas a La Habana Vieja y la bahía que algunos barrios contaban momentáneamente con electricidad aunque, después de un tiempo, volvieron a apagarse. El frente frío que ha causado fuertes lluvias e inundaciones en días pasados en la capital fue, sin embargo, la salvación de los habaneros esta noche en la que no contaban con sus ventiladores y aires acondicionados. De hecho, varios vecinos decidieron –por advertencia de otros residentes experimentados– desconectar por completo todos sus electrodomésticos por miedo a que se quemen si el suministro llega con altibajos de voltaje.

En una actualización de la situación en el Noticiero Estelar, que sigue emitiendo pero pocos lo pueden ver, las autoridades explicaron que todas las provincias, a excepción de Artemisa, han logrado poner en marcha grupos electrógenos y plantas aisladas para llevar electricidad hasta las termoeléctricas más cercanas, que necesitan algo de energía para arrancar. Desde la tarde estaban encendidas las plantas de Energás de Boca de Jaruco y Puerto Escondido, que alimentan Varadero y parte de la capital. Para la madrugada estaba previsto el arranque de una unidad de la central Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, y tres de la de Mariel, en Artemisa.

La sede del PCC en Versalles, Matanzas, estuvo toda la noche con luces exteriores, cartel lumínico y farolas encendidas. / 14ymedio

A través de una central flotante turca se logró “llevar electricidad” hasta Renté, en Santiago de Cuba, aunque las autoridades no aclaran si ya está en funcionamiento. Para Felton, en Holguín, y Diez de Octubre, en Camagüey, se prevía un arranque parcial también tarde en la noche.

Por el momento, solo tienen electricidad los hospitales habaneros Calixto García, el Pediátrico de Centro Habana y el Enrique Cabrera (Nacional). Algunos barrios también han recuperado parcialmente el servicio, como el reparto Altahabana, en el municipio de Boyeros, con 5.100 clientes; Cojímar, con 3.700 y otros del municipio de Regla, que suman otras 3.000 personas.

En Pinar del Río, dijo el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, también se restableció el servicio a los hospitales de la ciudad cabecera y a algunos centros de los municipios de Mantua, Sandino y Los Palacios.

Excepto Artemisa, todas las provincias han logrado arrancar algunas plantas para llevar energía a las termoeléctricas. / Cubadebate

Sobre la avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, cuya salida repentina del SEN puso en apagón a toda la Isla, las autoridades se han limitado a decir que “se trabaja en repararla”. Un día antes de la “desconexión total”, los funcionarios de la Unión Eléctrica habían advertido de que, tras trabajar todo el verano, la central precisaba una parada por mantenimiento, pero todo indica que la central no aguantó hasta la fecha programada.

Ante la incertidumbre que tiene en vilo a todo el país, los dirigentes recurren al voluntarismo habitual y las promesas de que –sin una fecha clara– todo volverá a la normalidad. “Reitero, y es la disposición que ustedes (los trabajadores eléctricos) están planteando, que no va a haber descanso hasta que restablezcamos totalmente el sistema; y que se va a trabajar con toda la precisión, con toda la entrega y con toda la constancia para hacerlo”, dijo la tarde de ayer Miguel Díaz-Canel frente a directivos del Partido Comunista y el Ministerio de Energía y Minas reunidos en una sala a la que no le faltaba la energía ni el aire acondicionado.

Como no podía ser de otra manera, el mandatario ha atribuido la situación al embargo, al considerar que el apagón es una “demostración más de todos los problemas que nos causa el bloqueo, y de los impactos del bloqueo. A veces se dice que no, que es debido a la ineficiencia, a que se quiere molestar a la gente”, dijo asegurando que no intentaba dar un “teque”. Entre las quejas, el mandatario dejó pistas de la actual situación energética: “uno, que no tenemos el combustible que necesitamos, y otro, que no hemos podido dar (a las centrales) las reparaciones que se necesitan, y todo eso pasa por la divisa; divisa que no tenemos por la persecución financiera y combustible que no tenemos por la persecución energética, y es el bloqueo, es por el bloqueo recrudecido de estos tiempos”, zanjó.

Al “pueblo” pidió lo de siempre, “comprensión de la situación, de la complejidad del momento que estamos viviendo”. Y, sin recabar demasiado en la magnitud de sus palabras, aseguró que “incluso cuando salgamos de esta situación de desconexión total que tuvimos, vamos a estar todavía en esa emergencia, que va a variar en dependencia de los resultados que den un grupo de gestiones que hemos hecho para financiamiento y para tener disponibilidad de combustible”.

Díaz-Canel explicó que, tras la recuperación del SEN, la Isla seguirá experimentando déficits. Pero enseguida intentó no asumir la responsabilidad: “Es una situación tensa, compleja, que no depende solo de las voluntades que se expresan y los deseos de salir de esta situación, tiene que ver también con problemas objetivos de disponibilidad de combustible, de disponibilidad de financiamiento y de disponibilidad de capacidades de generación eléctrica en estos momentos”.

En cuanto al transporte, el ministro de esa cartera, Eduardo Rodríguez Dávila, informó de que los aeropuertos siguen trabajando gracias a sus generadores, pero ha habido problemas para mantener el trasiego de trenes y ómnibus interprovinciales debido a la escasez de combustible. En la capital, donde la situación es menos incierta que en otras provincias, trabajaran este sábado 125 gacelas, de las 243 que circulan regularmente y 74 de 150 triciclos eléctricos, dijo Rodríguez Dávila.

Incluso la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado pidiendo a sus ciudadanos que se encuentran en la Isla extremar precauciones. “Hoy, toda la red eléctrica de Cuba se apagó debido al fallo de una de las principales centrales eléctricas del país. Aún no se sabe cuándo se restablecerá el suministro. Se espera que los servicios de emergencia continúen funcionando pero los ciudadanos estadounidenses en Cuba o quienes planeen viajar deben tomar precauciones. También se reportan fallas en los servicios de internet y telefonía celular”, publicó la sede en X.

Desde la comparecencia en Televisión Cubana la noche del jueves del primer ministro, Manuel Marrero, los cubanos supieron que algo ocurría en la Isla. En su intervención, de menos de una hora, el dirigente anunció que el Gobierno había decidido “paralizar la economía para poder garantizar un mínimo de servicio eléctrico”.

La información había sido difundida previamente por la UNE, que informó en un comunicado la suspensión de “servicios que no resulten vitales y que generen gastos de energía”. Entre ellos, las actividades docentes, desde el viernes hasta el domingo, en todos los niveles de enseñanza. Además, se paralizan las actividades culturales, las discotecas, los centros de recreación y "otras que generen altas concentraciones de personas", tanto en el sector estatal como no estatal.

Se mantendrán en servicio solo los “centros vitales, como los hospitales y los que elaboran alimentos”

En la comparecencia, el director de Cuba Petróleo (Cupet) explicó que un barco cargado con fueloil, “que el país pagó con un esfuerzo extraordinario, arribó el día 9 [de octubre], pero coincidió con la llegada del mal tiempo y no lo pudimos atracar en Matanzas hasta el día 14”. El funcionario no mencionó el nombre del navío, pero se trata del Equality, que viaja con bandera de Tanzania y es uno de los que la Isla utiliza para el cabotaje entre puertos, en este caso con carga de combustible.

Las menciones a la construcción de parques fotovoltaicos y a los planes para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles no persuadieron a los cubanos, que horas después se vieron completamente a oscuras y sin una solución posible a corto plazo.