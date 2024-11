Con la exención de aranceles a insumos agrícolas, el Gobierno sigue con su política de parches

El sector privado no dispone de las divisas necesarias para importar fertilizantes o semillas

Madrid/El Gobierno ha aprobado dos resoluciones con las que pretende estimular la producción de alimentos a través de rebajas y exenciones de impuestos a la importación de materias primas e insumos. La medida, que interesa tanto al sector privado como al estatal, llega “en un momento muy necesario, debido a graves afectaciones agrícolas por los recientes eventos meteorológicos”, dijo el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale.

Se trata en realidad de un paso más en la dirección tomada en diciembre de 2023, que fue muy criticada por varios expertos por poner el énfasis en los aranceles sin tomar en cuenta la incapacidad de las pymes privadas para conseguir las divisas necesarias para financiar las importaciones. “La crisis agropecuaria de Cuba no será resuelta por ningún arancel. (...) A corto plazo requiere materias primas y bienes intermedios que deberían ser importados principalmente por el Estado”, escribía entonces el economista Pedro Monreal.

Los comentarios del ministro para justificar las nuevas medidas indican que el Gobierno no ha tomado en cuenta los consejos de los expertos independientes. Según el funcionario destacó que la decisión no solo disminuirá los costos de importación, sino que aportará la “posibilidad de establecer asociaciones para recuperar líneas productivas” y tendrá un impacto “favorable en los precios con el incremento de la oferta, sobre todo alimentaria”. No obstante, existe un horizonte temporal, situado en el 31 de diciembre de 2025, ya que están “sujetas al estudio de su impacto real”.

La resolución 329 exonera automáticamente del pago de aranceles por la importación de un listado de 191 productos detallados en un anexo a la norma. Se trata fundamentalmente de plaguicidas, fertilizantes, materias primas e insumos de procesos productivos. Entre ellos se pueden encontrar desde semillas de todo tipo de granos a medicamentos veterinarios para los ganaderos, pasando por abonos químicos o minerales o insecticidas.

Además, hay multitud de herramientas para el campo –palas, sierras, alambre– o neumáticos para maquinaria agrícola, y no falta una nutrida colección de artículos para el empaquetado y traslado que van de sacos a cartones y papeles o pallets.

En el prolijo listado destacan algunos productos para la elaboración de alimentos como los aceites de distintos tipos y las harinas. A finales de 2023, cuando el Gobierno anunció que este 2024 se fomentaría la fabricación nacional con bonificaciones arancelarias del 50% para la importación de productos intermedios y penalizaciones del mismo porcentaje para los productos terminados, los propios ministros admitieron la complejidad de establecer algunos límites. A modo de ejemplo pusieron precisamente las harinas, que podían ser finales si se venden como tal al consumidor o intermedios si se emplean en la elaboración de panes y pastelería. Finalmente, han resultado beneficiadas.

También llama la atención la inclusión en la lista de tres grupos vinculados al sector azucarero, como son el de azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; otros azúcares, jarabes y sucedáneos de miel; y la melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar. Este apartado contiene una veintena de subproductos y revela, por un lado, la dependencia de los cubanos para su alimentación de un artículo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “innecesario desde el punto de vista nutricional” y pernicioso para la salud, en particular por su estrecho vínculo con la obesidad y la diabetes de tipo 2.

Además, descubre lo que ya es una evidencia desde hace tiempo. Cuba necesita imperiosamente importar el producto debido a la destrucción de su anteriormente poderosa industria azucarera, que ha llegado al punto de que en 2023 por primera vez se destinara más dinero a comprarla en el exterior del que se obtuvo vendiendo la propia.

Según Regueiro Ale, existen más de 3.000 partidas arancelarias y, por el momento, son estas 191 las automáticamente exentas, aunque “el actor económico destinatario de las mercancías” deberá presentar un informe cuatrimestral con el análisis cualitativo y cuantitativo de la utilización del beneficio, en el que debe incluir la reducción de precio alcanzada. Por parte del Ministerio y la Aduana, la responsabilidad será evaluar el resultado de la exención.

La resolución 328, por su parte, es complementaria a la anteriormente descrita, ya que prevé un 50% de bonificación para los artículos que, estando también destinados a la producción de alimentos y agropecuaria, no aparezcan en el listado anterior, lo que significa que la reducción del tipo impositivo no es automática, sino que debe solicitarse.

En este caso se deben enviar los documentos que detalla la resolución, que incluyen esencialmente los datos de identificación y facturación de la empresa, el contrato de compraventa internacional, la cantidad de mercancía, su valor y la justificación de a qué se destina la carga, entre otros. Esta petición será revisada y debe ser resuelta en un plazo de 15 días, pero además se amplía el tiempo para subsanar errores. En caso de que faltara algún documento, le sería requerido al solicitante –interrumpiendo el tiempo de tramitación– que puede enviar lo que se precisa en un plazo de siete días más.

El ministro Regueiro Ale explicó que esta resolución pretende mejorar la norma anterior, aprobada en enero, por la que se reducían los aranceles en un 50% a los productos intermedios, pero sin especificaciones de documentación y plazo. Hasta la fecha, “el sacrificio fiscal −dijo− asciende a unos 25 millones de pesos, especialmente entre los actores económicos no estatales, quienes en su mayoría han solicitado este permiso”.

La exención automática de casi dos centenares de subproductos permitirá, por otra parte, aliviar la carga burocrática a ambas partes y aligerar los tiempos de importación, que será además en estos casos, libre de impuestos. No obstante, sigue sin considerarse siquiera, por parte del Gobierno, la posibilidad de comerciar libremente con el exterior, sin tener un intermediario estatal, una de las reivindicaciones principales del sector.