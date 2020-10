Las exportaciones de café dejan al consumidor cubano sin su 'buchito'

La exportación de café se ha convertido en una de las prioridades del Estado cubano en su búsqueda desesperada de divisas. Esto tiene un precio para el consumidor nacional, que no encuentra café por ningún lado.

En el primer semestre de este año, la Empresa Procesadora de Café Asdrúbal López de Guantánamo vendió a Cubaexport 702 toneladas, la cifra más alta de los últimos cuatro años.

"Me pasé unos cuantos días sin tomar un buchito de café, no encuentro ni en los centros espirituales. Compraba a una vecina las cucharadas en tres pesos y a 20 la latica, pero hace más de un mes que no tiene. Y por supuesto, no es café puro", dijo a este diario una residente de Santiago de Cuba que, como miles de cubanos, se queja del actual desabastecimiento.

Hasta noviembre, la procesadora guantanamera continuará su venta al comercio exterior no solo de café en grano sino también de cacao. El grano que se ya entregó "propició niveles de aprovechamiento por encima del 80%", según dijo al diario estatal Venceremos, el director de la entidad, Osmel de la Cruz Cala.

El directivo también adelantó que la empresa adquirirá una torrefactora para ofertar el café "tostado y molido en diferentes formatos en hoteles de alto estándar, en un primer momento, y luego llevarlo a otros países".

"Ahora tengo un poquito de polvo porque mi sobrina me regaló un paquete que compró en una tienda en divisas, es traído de España. ¡Qué barbaridad!, en una tierra donde se cultiva tanto café, ¡se dice y no se cree!", lamentó la santiaguera al referirse a la marca española Beo Hive que se comercializa en las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) de Santiago de Cuba.

Precisamente en esa provincia a inicios de septiembre pasado, la policía incautó más de dos toneladas de café halladas en dos camiones estatales en un operativo. El mismo día, la prensa local anunció el inicio de la campaña cafetalera en el territorio, el mayor productor del país.

Para este año está prevista la recogida de unas 10.000 toneladas, poco más que el año anterior, pero muy por debajo de la producción de 60.000 toneladas registrada en 1961, cuando Cuba abastecía el mercado nacional y exportaba sus excedentes. El producto es uno de los grandes emblemas de la identidad de la Isla, junto al ron y el tabaco.

El café que se cultiva en el oriente cubano es el arábico y una tonelada cuesta en el mercado internacional casi 8.000 dólares. Según los pronósticos del Gobierno publicados en la prensa oficial, en 2020 iban a exportarse unas 10.000 toneladas.

