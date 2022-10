Las protestas se extienden en Cuba, con barricadas en calles de La Habana y otros municipios

Tras varios días sin electricidad, los cubanos volvieron a lanzarse a las calles la noche de este viernes y este mismo sábado a primeras horas del día. En La Habana, donde las protestas han alcanzado un nivel multitudinario, se han documentado manifestaciones en los municipios de Playa, Arroyo Naranjo, Guanabacoa, Cerro, Marianao, Boyeros y Cojímar, y en los barrios de Puentes Grandes, La Palma y Mantilla.

En el caso de Cerro, la protesta se prolonga hasta la mañana de este sábado. Varios vecinos han construido barricadas con contenedores de basura y protestan a rostro descubierto. Sobre la calle han pintado un letrero: "Cinco días sin luz".

La protesta sigue también en Guanabacoa, donde los vecinos han bloqueado las calles 20 y Máximo Gómez, según reporta una fuente de 14ymedio.

"La Policía los está apoyando, no los agrede", asegura. "Trancaron las cuatro esquinas porque llevan cuatro días sin luz y toda la comida echada a perder".

"Todo el mundo está asombrado", dice el contacto de este diario, "ninguno de los agentes ha sido agresivo. Los dejan hacer su protesta, esperando que les pongan la corriente". Evitar el enfrentamiento parece haber sido una de las constantes de los uniformados durante las protestas de este viernes, lo cual hace sospechar que se trata de una orientación gubernamental –a diferencia de lo que pasó el 11J–, aunque varios testigos señalan la presencia en algunos lugares de grupos oficialistas armados con palos.

Un video publicado en las redes sociales muestra cómo, al grito de "¡Dale pa'atrás, asqueroso!", varios jóvenes impiden el paso y obligan a retirarse a dos oficiales del Ministerio del Interior que se transportaban en moto.

En el municipio de Playa, donde viven muchos dirigentes de la cúpula gubernamental y se encuentra la mayoría de las embajadas, las protestas ocuparon alrededor de tres cuadras de la avenida 31. "¡Váyanse!" y "¡libertad!", gritaba la multitud a una flotilla de patrullas, motocicletas y varios policías que se desbandó fuera de la calle ocupada por los manifestantes.

Sin embargo, otras imágenes muestran la presencia de agentes de civil y reclutas del Servicio Militar Obligatorio, armados con palos y gritando consignas en apoyo al régimen, movilizados contra los manifestantes de Playa, aunque no hay información sobre enfrentamientos entre ambos grupos.

Otra fuente de este diario notificó que en la calle Aranguren, entre Ayestarán y Panchito Gómez, que marcan el límite entre los municipios de El Cerro y Plaza, se concentró también una gran cantidad de policías y agentes de civil, preparados para bloquear el acceso a la Plaza de la Revolución, donde se encuentran los edificios de varios ministerios y el centro neurálgico del poder.

En el Aeropuerto Internacional José Martí, varios manifestantes bloquearon también las calles que conducen a las terminales aéreas

"Es uno de los puntos que les interesa tener bien controlados", aseveró, "si las multitudes llegan a controlar la Plaza sería una derrota simbólica para el Poder". Se sospecha que hay retenes en otros puntos de acceso clave de la capital.

La Policía había preparado un cordón y varias patrullas, en caso de que los manifestantes llegaran a la calle Saldo, derivación de Aranguren, pero la protesta no llegó a ese punto. A las 22:00 horas volvió la corriente.

Un trabajador del Aeropuerto Internacional José Martí, en Boyeros, contó a este diario que varios manifestantes bloquearon también las calles que conducen a las terminales aéreas. "El reparto frente al aeropuerto no tiene corriente, pero las terminales tienen una planta eléctrica y están funcionando", afirmó. "La gente no entiende por qué priorizan el aeropuerto y no al pueblo, por eso querían ir a tirar piedras".

El presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, parece haber marcado la pauta de no enfrentamiento a los manifestantes. "Yo creo que protestar es un derecho", dijo este viernes en Televisión Cubana, aunque matizó al agregar que sólo puede ejercerse ese derecho "cuando los responsables del Estado y el Gobierno están dejando de hacer lo que les compete".

Acto seguido, Iríbar descalificó las manifestaciones del jueves afirmando que "las protestas de ayer, en vez de ayudar, frenan el cumplimiento de esa misión".

La mayor parte de la Isla no tiene electricidad desde el 27 de septiembre y se han dañado los cables de telefonía fija. Los cortes de internet por parte del Gobierno y la rotura de las vías telefónicas han dificultado el reporte de la situación, aunque circula mucha información en las redes sociales sobre otras protestas este viernes en Holguín, Matanzas y otros municipios de La Habana.

También impidió el funcionamiento, durante parte de la noche, de los servidores de varios diarios oficialistas como Cubadebate y la página oficial del Partido Comunista, según registró la plataforma Proyecto Inventario.

