La Fábrica de Arte Cubano desafía la censura con una 'performance' de tatuaje corporal

"Viva Cuba Libre", en una sesión de 'body painting' de este 15 de marzo de 2026 en la Fábrica de Arte Cubano (FAC), en La Habana.

La Habana/Nada hacía presagiar que el evento Lienzo Vivo, este sábado en la Fábrica de Arte Cubano (FAC), fuera algo más que un encuentro dedicado al arte del tatuaje corporal. Sin embargo, la invitación al público a participar en una sesión de body painting, a cargo de la artista Indira Bazail, lo convirtió en toda una expresión política.

Ante el torso desnudo de un joven, al que le había sido pintada la bandera cubana de frente en la espalda las palabras “¡Viva Cuba!”, el presentador, Yoel Arturo Salazar Ponce, animó a los asistentes a completar el “lienzo vivo”, apelando a “las libertades”. “Porque todos merecemos siempre y vamos a merecer ser felices y ser libres”, dijo, antes de anunciar la sorpresa de que la espalda del chico serviría de “espacio libre” en el que escribir lo que desearan.

La artista Indira Bazail y el joven que sirvió de "lienzo", en la Fábrica de Arte Cubano. / 14ymedio

“Libre” fue, precisamente, la primera palabra que escribieron, completando el lema que ya estaba. Le siguió, más arriba, “D-C singao”, aludiendo al calificativo para el mandatario Miguel Díaz-Canel que ha llevado a la cárcel a numerosas personas que lo han proferido o pintado en carteles públicos.

"Abajo todo", "D-C singao", "Amor", "Viva Cuba libre", las palabras sobre el "lienzo vivo". / 14ymedio

“Sean libres, porque el arte lleva la mano y la mente debe ser libre”, seguía animando el conductor de la performance. En el cuello, alguien añadió: “Abajo todo”. Por último, una chica plasmó: “Amor”. El presentador la felicitó: “El amor es la fuerza para todo”.

Mientras el público iba pintando consignas en la espalda del joven, sonaba Toxicity, de la banda estadounidense de rock alternativo System of a Down. La canción, cuyo estribillo repite a gritos la palabra “disorder” (“desorden”), tiene un pasaje en el que fácilmente cabe el panorama actual de La Habana, recubierta de humo por la quema de basura y sumida en largos apagones: “En algún lugar entre el silencio sagrado y el sueño, más leña para sus hogueras, vecinos ruidosos, sueños despiertos con una linterna alcanzada por los faros de un camión, comiendo semillas como pasatiempo, la toxicidad de nuestra ciudad”.

No es la primera vez que la FAC desafía la censura. Ya el pasado noviembre, la sala siguió adelante con un homenaje con motivo del centenario de Celia Cruz que había sido censurada un mes antes.

Aquella decisión del Centro Nacional de Música Popular fue duramente criticada por los miembros de la comunidad cultural tanto dentro como fuera de la Isla. Así Rosa Marquetti, especialista en la vida y obra de la Reina de la Salsa, que expresó que la “prohibición” del tributo que pretendían realizar el grupo El Público y la FAC agregaba “un capítulo más a la historia de la censura y la aplicación de métodos de comisariado político dentro de la cultura cubana”.