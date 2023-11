Los fabricantes cubanos de ron temen que la escasez de azúcar afecte su negocio

Los roneros cubanos temen que este año la producción de la bebida se vea mermada por el fracaso de la zafra de la temporada pasada y el previsible fiasco de la actual. Según revelaron a la prensa los directivos de las marcas exportadoras –Havana Club, Ron Santiago y Ron Vigía–, "se siente el golpe" de la escasez de azúcar en la industria.

"No siempre hay la disponibilidad que había antes", dijo Christian Barre, director de Havana Club International, citado por Reuters. No obstante, el empresario, que representa a Pernod Ricard –la compañía francesa propietaria de la marca junto con la estatal Cuba Ron–, subrayó que tenía garantizado el suministro de alcohol de caña por el momento y que se encuentra en contacto con los proveedores.

La industria ronera compite con otras estatales como la farmacéutica, que también utiliza el derivado del azúcar para producir alcoholes nacionales, aunque podría importarlos porque, a diferencia de la bebida, no tienen que salir de la caña. La escasez de divisa, sin embargo, se lo impide, por lo que el suministro de alcohol es altamente demandado.

Las autoridades cubanas anunciaron recientemente que varios ingenios se encontraban listos para comenzar la campaña 2023-2024, pero las previsiones estiman que se producirá una cifra similar de azúcar a la de la contienda anterior, de 350.000 toneladas, que fue calificada como "la peor de la historia" por varios medios oficiales.

La reducción drástica de los suministros de fertilizantes, combustible, insumos y el atraso en la preparación de los centrales, que llevan años sin recibir un mantenimiento en condiciones, lastra la producción, que cada año es más insuficiente.

"En los últimos años ha disminuido la producción de caña de azúcar y tenemos que revertirlo, porque no sólo perdemos azúcar sino también todos sus derivados"

En 2019, antes del impacto en la economía cubana de la pandemia de covid-19 y la Tarea Ordenamiento, la Isla produjo 1,3 millones de toneladas de azúcar, cuatro veces más que la cantidad actual.

"En los últimos años ha disminuido la producción de caña de azúcar y tenemos que revertirlo, porque no sólo perdemos azúcar sino también todos sus derivados, incluido el ron", dijo el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa al cierre de la última zafra en junio.

Hace una semana el diario oficialista Granma advirtió de que la actual campaña se desarrollará en un "escenario muy tenso" y lamentaba que, pese a los más de 100 millones de pesos invertidos en su modernización, el central avileño de Ciro Redondo volverá a incumplir las previsiones.

El ingenio y la bioeléctrica debían arrancar y sincronizarse el próximo 22 de diciembre, aunque inicialmente estaba planificado empezar a moler el 10 de diciembre para ganar ventaja. Para ello, debían finalizar varias obras que si no se terminan en los pocos días que restan del mes –y todo parece indicar que así será–, la previsión se irá al traste, advirtió entonces Vidal Martín Sarduy, administrador de la industria.

La crisis, no obstante, no ha frenado a los roneros, que no solo están en la mira del Estado –por ser uno de los sectores que más divisas reporta al país– sino que además deben responder a los propietarios extranjeros que no verán con simpatía la caída de sus ingresos.

La industria del ron cubano ha lanzado en los últimos meses productos exclusivos para los compradores más selectos. Es el caso de Havana Club, que celebra sus 30 años desde que la compañía francesa Pernod Ricard reavivara la marca con una edición limitada de Ron Tributo, que se vende en España por 500 euros la botella.

El director de la empresa explicó entonces a Prensa Latina que, luego de la pandemia y tras enfrentarse a un "año complejo", su compañía está enfocada en relanzar varias de las marcas que no tuvieron la suficiente atención del público y que ahora pretenden recuperar sus "mercados de exportación". No aclaró, sin embargo, cómo piensa lidiar con la inminente escasez de materia prima.

