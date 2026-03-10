Fallece a los 80 años la poeta y ensayista cubana Lina de Feria

La poeta y ensayista santiaguera Lina de Feria falleció este lunes en La Habana a los 80 años.

La Habana/La poeta y ensayista santiaguera Lina de Feria falleció este lunes en La Habana a los 80 años. Considerada una de las voces más singulares de la poesía cubana de su generación, recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2019 y, entre otros reconocimientos, el Premio Nicolás Guillén por su libro Ante la pérdida del safari a la jungla.

Durante la década de 1970, en el contexto del llamado Quinquenio Gris, su obra –como la de numerosos escritores e intelectuales– quedó relegada. Entre los casos más emblemáticos de aquel período figura el del poeta Heberto Padilla. Ese silenciamiento mantuvo gran parte de su producción en un prolongado olvido durante décadas, hasta que su trabajo comenzó a recuperar visibilidad en el panorama editorial cubano a partir de 2008.

Licenciada en Filología por la Universidad de La Habana, en sus inicios estuvo vinculada al entorno del grupo y las ediciones El Puente. Más tarde formó parte de la redacción de la revista cultural El Caimán Barbudo, y en 1967 obtuvo el Premio David de Poesía con su poemario Casa que no existía, galardón que compartió con Cabeza de zanahoria, de Luis Rogelio Nogueras.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a la comunidad cultural cubana, que se ha manifestado tanto en redes sociales como en comunicados oficiales. El escritor y editor Felipe Lázaro, director de la editorial Betania y quien fuera su editor en España, anunció la publicación –como homenaje– de su poemario Los cristales que hincan en una edición digital que podrá descargarse gratuitamente.

Por su parte, la Editorial Letras Cubanas expresó en redes sociales: “Su obra habita ya la inmortalidad”. En el mismo mensaje añadieron: “Lina construyó una obra marcada por la hondura filosófica, la memoria y una inigualable fuerza expresiva”.

De Feria deja una extensa obra poética y ensayística, además de textos incluidos en numerosas antologías publicadas en países como Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y México.

Entre sus libros más destacados se encuentra: Casa que no existía (1968), A mansalva (1990), El ojo milenario (1995), Rituales del inocente (1996), A la llegada del delfín (1998), El mar de las invenciones (1999), El libro de los equívocos (2001), Los cristales que hincan (Betania, 2015), con prólogo y edición de Yoandy Cabrera, y La vigilia del argonauta (2019).