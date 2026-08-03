Fallece a los 88 años la popular actriz cubana Paula Alí

La ganadora del Premio Nacional de Televisión 2026 fue uno de los rostros más entrañables para varias generaciones de cubanos

Madrid/La actriz cubana Paula Alí, una de las intérpretes más conocidas y queridas por el público de la Isla y ganadora del Premio Nacional de Televisión 2026, falleció este lunes a los 88 años. La noticia fue dada a conocer por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) a través de un comunicado.

La organización destacó su extensa carrera en la televisión, el cine y el teatro, iniciada hace más de seis décadas. Agregó que la actriz fue capaz de asumir "con igual solvencia personajes dramáticos y de profunda intensidad emocional", aunque fue en la comedia donde dejó "una huella especialmente entrañable", gracias a "una profesionalidad, una naturalidad y un carisma" que la distinguieron.

Paula Andrea Alí Rivera nació el 26 de enero de 1938 en Candelaria, en la actual provincia de Artemisa. Sus primeros trabajos artísticos llegaron en 1959, cuando comenzó como modelo y extra en televisión. A partir de entonces construyó una carrera que la llevó por los principales escenarios del país y la convirtió en un rostro habitual para varias generaciones de cubanos.

Su vínculo con el teatro incluyó una etapa en el Teatro Martí, donde trabajó en el género vernáculo y el teatro bufo. En 1970 se incorporó a Teatro Estudio, agrupación con la que mantuvo relación durante décadas. También formó parte de montajes de El Público, dirigido por Carlos Díaz, donde protagonizó La Celestina.

También fue muy recordada por el personaje de la doctora Rosa Matriz en el programa humorístico 'Punto G', uno de los papeles que consolidó su popularidad

En el cine participó en más de 30 producciones del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic). Entre sus películas más conocidas se encuentran Cartas del Parque (1988), Lista de espera (2000), Nada (2001) y El cuerno de la abundancia (2008). Por su actuación en Nada, dirigida por Juan Carlos Cremata, recibió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cartagena de Indias, en Colombia, en 2003.

Sin embargo, la televisión fue el espacio que la hizo especialmente cercana al público cubano, con papeles en telenovelas como Enamorada del mar (1989), Las huérfanas de la Obrapía (1999) y Vuelve a mirar (2021). También fue muy recordada por el personaje de la doctora Rosa Matriz en el programa humorístico Punto G, uno de los papeles que consolidó su popularidad.

El pasado julio recibió el Premio Nacional de Televisión 2026, concedido en reconocimiento a más de 60 años de trabajo ininterrumpido

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos. En 1990 obtuvo el Premio de la Uneac y el Premio Segismundo por su interpretación del monólogo Una mujer sola. Cuatro años después ganó el Premio Caracol por la telenovela El año que viene. También fue distinguida con el Premio Pequeña Pantalla y el Premio Especial Maestra de Generaciones, ambos en 2021, además de la Distinción por la Cultura Nacional.

El pasado julio recibió el Premio Nacional de Televisión 2026, concedido en reconocimiento a más de 60 años de trabajo ininterrumpido en la televisión, el teatro y el cine cubanos.

El cariño que despertó en el público quedó evidenciado en 2024, cuando, tras ser hospitalizada, recibió cientos de mensajes de apoyo. Ella agradeció públicamente las muestras de afecto con un video difundido en redes: "Estoy muy emocionada de ver tanto cariño. Es algo indescriptible". Dos años después, ese mismo afecto vuelve a reflejarse en las despedidas de colegas y espectadores que crecieron viéndola en la pequeña pantalla.