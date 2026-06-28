Fallece Humberto Pérez González, arquitecto de la economía centralizada en Cuba

Humberto Pérez González junto al economista Julio Carranza, durante la entrega del homenaje en su domicilio en diciembre de 2025.

El ex presidente de la Juceplan fue destituido por Fidel Castro por “sovietizante” durante el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas

Madrid/El economista Humberto Pérez González, una de las figuras más importantes en el diseño de la política económica cubana durante las décadas de 1970 y 1980, falleció este sábado a los 88 años, en La Habana. Al frente de la Junta Central de Planificación (Juceplan), fue uno de los arquitectos del sistema de economía centralizada que se consolidó en ese periodo, hasta su destitución por Fidel Castro en 1986. La noticia fue dada a conocer por el académico y economista Julio Carranza.

Natural de Sancti Spíritus, Pérez González se formó como economista en la Escuela Superior del Partido Comunista de la Unión Soviética en Moscú, donde se graduó en 1964. En 1984 obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana.

Pérez González ocupó la vicepresidencia del Consejo de Ministros y fue miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba entre 1980 y 1985. Fue también diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde su creación en 1976 hasta 1986.

Entre 1976 y 1986, Pérez González presidió la Juceplan, organismo encargado de la planificación económica central del país en el marco del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). Durante ese periodo, fue además secretario ejecutivo para la aplicación del nuevo sistema de dirección de la economía, lo que lo situó como una de las figuras responsables de su implementación institucional.

Inspirado en los mecanismos de gestión de la Unión Soviética, el modelo del SDPE buscaba mayor disciplina contable y mecanismos de control económico en las empresas estatales

Su gestión se desarrolló en una etapa de reorganización del Estado cubano y de mayor integración en el bloque soviético. Ese proceso incluyó la nueva división político-administrativa de 1976, la creación de los órganos del Poder Popular y la puesta en marcha del SDPE, en cuyo diseño y ejecución participó desde posiciones técnicas y administrativas de alto nivel.

Inspirado en los mecanismos de gestión vigentes en la Unión Soviética, el modelo del SDPE buscaba introducir mayor disciplina contable y mecanismos de control económico en las empresas estatales, manteniendo la planificación central como eje del sistema.

Esta etapa terminó en 1986 con el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Pérez González fue entonces destituido y convertido en chivo expiatorio por Fidel Castro, quien lo acusó de “sovietizante” y “copiador de dogmas foráneos”, según el periodista Wilfredo Cancio. El giro político supuso reformas económicas en el modelo copiado de la Unión Soviética y el desplazamiento de varios de sus principales impulsores.

Pérez González fue entonces destituido y convertido en chivo expiatorio por Fidel Castro, quien lo acusó de “sovietizante” y “copiador de dogmas foráneos”

Aunque desapareció del frente político, Pérez González continuó vinculado al estudio de la economía nacional. En sus últimos años publicó varios textos en los que abogó por combinar la planificación estatal con un mayor papel del mercado y por ampliar el espacio para el sector privado, sin alejarse nunca del carácter socialista del sistema.

Economistas como Carmelo Mesa-Lago han señalado que el SDPE mejoró la organización de la economía cubana, pero mantuvo los problemas estructurales de un sistema basado en la planificación central y el predominio de las decisiones políticas.

En diciembre de 2025, el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana le rindió un homenaje por su trayectoria, cuando su estado de salud ya le impedía asistir personalmente al acto.

Su muerte cierra la trayectoria de uno de los principales responsables de la planificación económica cubana durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el Estado consolidó un modelo de economía centralizada que evidenció profundas ineficiencias y una fuerte dependencia de la Unión Soviética.