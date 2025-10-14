Fallece otro preso bajo custodia del Estado cubano y suman 35 en el año

Serguey Marrero Faure acudió al puesto médico del penal con dolor en una pierna, pero no recibió tratamiento

La Habana/Serguey Marrero Faure, un preso común que cumplía condena en la Prisión Provincial de Guantánamo, murió el pasado 11 de octubre tras presentar un cuadro de salud que no fue atendido adecuadamente. El centro de asesoría legal Cubalex reportó este martes que con este caso son 35 los reclusos que han fallecido bajo custodia del Estado en lo que va del año.

Según información recibida por la organización, Marrero Faure acudió al puesto médico del penal con dolor en una pierna y fue diagnosticado con un trombo, pero no recibió tratamiento. “Poco después, perdió la vida”, indicó.

La familia del preso informó que lo había visitado días antes y aseguró que se encontraba bien, por lo que han exigido a las autoridades que den respuestas sobre el deceso. Sin embargo, hasta el momento, señaló Cubalex, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

El centro remarcó que las autoridades penitenciarias “están obligadas a garantizar atención médica oportuna y adecuada, y a investigar de forma inmediata e independiente cada muerte ocurrida bajo custodia”.

La organización subrayó que estos casos “revelan negligencia, falta de atención médica, violencia y ausencia de investigaciones independientes, reflejo de las condiciones inhumanas en las prisiones cubanas”.

El anterior caso reportado por Cubalex sobre la muerte de un preso bajo custodia de las autoridades había sido el 1 octubre. Leudis Ramos Mejías, un preso común de 31 años que cumplía condena en la cárcel de Boniato, Santiago de Cuba, se suicidó un día antes. El hombre, nacido en Holguín, fue encontrado ahorcado en su celda.

Sobre Ramos Mejías informó que “llevaba varios días en estado de depresión por una deuda dentro del penal. Temía represalias de los paramilitares que controlan el destacamento y pidió ser trasladado, pero su solicitud fue ignorada”.

Tras la revelación del caso, Cubalex dio a conocer días después que las autoridades de la prisión de Boniato –una de las cárceles con más reportes de muertes de presos en lo que va del año y que está en cuarentena por un brote de tuberculosis que afecta a más de 400 reclusos– habían amenazado a los reclusos “para encubrir su responsabilidad” por el suicidio de Ramos Mejías.

En su reporte, dijo que el mayor Humberto Garcés Tassé, jefe de Orden Interior de ese penal, “golpeó al recluso Ángel Romero para forzarlo a confesar falsamente ser responsable de la muerte”.

También indicó que el mismo oficial amenazó al preso político Eider Frómeta Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), por denunciar públicamente el caso, diciéndole que “se iba a acordar de él para toda la vida”, que “no saldría nunca” de prisión y que le fabricaría una causa para mantenerlo encarcelado.

De acuerdo con el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en Cuba se registran al menos 111 muertes en custodia, de enero de 2023 al 30 de septiembre pasado (aún no está en el registro el caso de Serguey Marrero Faure). De ellos, seis eran presos políticos (Yan Carlos González, Yasmany González, Yoleisy Oviedo, Manuel de Jesús Guillén, Geraldo Díaz Alonso y Luis Barrios).