Fallece Silvano Pedroso, el primer obispo negro de la Iglesia en Cuba

Pedroso había regresado a Cuba el pasado 3 de junio procedente de Roma, donde permaneció varios meses y fue sometido a diversos estudios médicos.

El prelado de Guantánamo-Baracoa, de 73 años, fue recordado como un pastor humilde y cercano a los cubanos más vulnerables

La Habana/Monseñor Silvano Herminio Pedroso Montalvo, obispo de Guantánamo-Baracoa y primer prelado negro de la Iglesia católica cubana, falleció durante la madrugada de este sábado en La Habana, a los 73 años, después de varias semanas en estado delicado por una enfermedad oncológica.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó la muerte del religioso y anunció que su funeral tendría lugar este mismo sábado en la parroquia Santa Catalina de Siena, situada en la esquina de 25 y Paseo, en El Vedado habanero. Después de la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio de Colón, donde serán sepultados sus restos.

Pedroso había regresado a Cuba el pasado 3 de junio procedente de Roma, donde permaneció varios meses y fue sometido a diversos estudios médicos. Durante su estancia en la capital italiana recibió atención en el hospital Agostino Gemelli y en la enfermería de la Compañía de Jesús.

La Iglesia cubana había anunciado inicialmente, en febrero, que el obispo padecía una gastritis severa, pero posteriores exámenes revelaron la existencia de una enfermedad oncológica. El pasado jueves, dos días antes de su fallecimiento, el Episcopado comunicó que su estado de salud era “muy delicado” y pidió oraciones por su recuperación.

Nacido en Cárdenas, Matanzas, el 25 de abril de 1953, Pedroso llegó al sacerdocio después de una trayectoria poco habitual entre los miembros del clero cubano. Estudió Geografía en la Universidad de La Habana y trabajó entre 1979 y 1982 en el Instituto de Planificación Física de Las Tunas.

El papa Francisco lo nombró obispo de Guantánamo-Baracoa el 29 de marzo de 2018

No ingresó en el Seminario Mayor San Carlos y San Ambrosio hasta 1987, cuando tenía 34 años. Fue ordenado sacerdote el 12 de junio de 1995 por el cardenal Jaime Ortega Alamino en la Catedral de La Habana. A partir de entonces ejerció su labor pastoral en varias comunidades de La Habana y Mayabeque. Fue párroco en Quivicán, Bejucal, Melena del Sur y Güines, además de responsable de la pastoral vocacional y director de la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney. Desde 2013 se encontraba al frente de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en el municipio habanero del Cerro.

Sus feligreses lo describen como un sacerdote de contacto directo, habituado a caminar por los barrios y entrar en las casas de las familias. Tras su nombramiento episcopal, fue calificado como un cura “callejero”, una expresión que resumía su manera de entender el ministerio y su preferencia por una Iglesia cercana a las personas comunes.

El papa Francisco lo nombró obispo de Guantánamo-Baracoa el 29 de marzo de 2018. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 27 de mayo de ese año en la Catedral de La Habana y tomó posesión de la diócesis el 9 de junio, durante una ceremonia celebrada en la Catedral de Santa Catalina de Ricci, en Guantánamo.

Su misión se desarrolló en una de las provincias más pobres y aisladas de Cuba, con asentamientos rurales dispersos, dificultades de transporte y escasez de sacerdotes

Se convirtió así en el tercer titular de una diócesis creada en 1998 por Juan Pablo II y en el primer obispo negro de la historia de la Iglesia católica en Cuba, un país donde la jerarquía eclesiástica ha tenido tradicionalmente una representación racial que ha reflejado poco la composición de la sociedad.

Al recibir el nombramiento, Pedroso aseguró que quería estar cerca de las comunidades más necesitadas y eligió como lema episcopal una frase del Evangelio de San Juan, “Ámense como yo les he amado”. Su misión se desarrolló en una de las provincias más pobres y aisladas de Cuba, con asentamientos rurales dispersos, dificultades de transporte, escasez de sacerdotes y comunidades que padecen de manera especialmente severa el deterioro de los servicios públicos, la falta de alimentos y la crisis energética.

Durante sus ocho años al frente de la diócesis, mantuvo un perfil discreto, alejado de los enfrentamientos públicos con las autoridades, pero centrado en la atención pastoral y social. Su figura adquirió relevancia por el acompañamiento a familias vulnerables y por sus visitas a comunidades apartadas del territorio guantanamero.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana expresó este sábado sus condolencias a la Iglesia católica y a quienes lamentan su muerte. En su mensaje, la sede diplomática afirmó que Pedroso dedicó su vida “al servicio de Dios y de los cubanos de a pie”.

Con su fallecimiento queda vacante la diócesis de Guantánamo-Baracoa, situada en el extremo oriental del país

“Pastor humilde y cercano, se distinguió por acompañar a quienes más sufrían y por caminar junto a sus comunidades en tiempos de dificultad”, señaló la Embajada, que destacó además su “profundo amor por Cuba” y su dedicación a que los ciudadanos pudieran vivir “con dignidad y esperanza”.

El último viaje de Pedroso a Roma estuvo relacionado con la visita ad limina de los obispos cubanos, aunque la reunión colectiva debió aplazarse debido a la grave escasez de combustible que afecta a la Isla. El prelado consiguió, no obstante, encontrarse con el papa León XIV el pasado 20 de febrero. La Santa Sede no reveló los detalles de aquella conversación. Para entonces, su salud comenzaba a deteriorarse y tuvo que permanecer en Italia para recibir asistencia médica.

Con su fallecimiento queda vacante la diócesis de Guantánamo-Baracoa, situada en el extremo oriental del país. La Iglesia deberá nombrar provisionalmente a un administrador diocesano hasta que el Pontífice designe a su sucesor.

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he conservado la fe”, escribió la Embajada estadounidense al despedir al obispo, citando la segunda carta de San Pablo a Timoteo.