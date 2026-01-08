Dos fallecidos, entre ellos un niño de siete años, en un accidente de ómnibus en Camagüey

La mayoría de pacientes estarán en observación al menos hasta esta noche.

El director del hospital que atiende a la mayoría de la treintena de lesionados detalló que uno está crítico y otros tres, graves

Madrid/Al menos dos personas han muerto en un accidente de tránsito que se produjo este miércoles en torno a las 7 de la tarde, cuando un ómnibus procedente de Holguín y que transportaba a trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, se salió de la carretera en Jimaguayú, Camagüey. La zona, a la altura del kilómetro 595, se conoce como la curva de Ignacio.

En el vehículo viajaban al menos 38 personas, de las cuales dos perdieron la vida inmediatamente, un adulto mayor y un niño de apenas siete años. Además, el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce Domenech, que atiende a la mayoria de heridos, ha informado con asiduidad de la situación. En uno de sus ultimos partes, alrededor de las 2:30 de la madrugada, indicó que se estaba interviniendo quirúrgicamente a dos pacientes y otros 25 recibían atención médica.

El doctor Rodolfo Emilio Domínguez Rosabal, director del centro, detalló que, de todos los heridos que recibieron, uno estaba crítico y otros tres graves. El resto de afectados permanecerán en cuidados mínimos al menos durante las primeras 24 horas que estarán en observación y se evaluará posteriormente qué hacer en cada caso.

Imagen del siniestro de este 7 de enero en Camagüey. / Televisión Camagüey

El resto de lesionados fueron repartidos por otros centros: dos están en el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, tres en el Hospital Militar Octavio de la Concepción y de la Pedraja y dos en el Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni, todos ellos fuera de peligro.

Las autoridades acudieron al lugar del siniestro o al hospital, entre ellos Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Jorge Enrique Sutil Sarabia, gobernador en Camagüey.

Este es el primer accidente masivo desde que comenzó 2026 y aún se desconocen las víctimas totales del año precedente. Los últimos datos globalesse ofrecieron en octubre, momento en el que se registraba un aumento de muertes por accidentes de tránsito, con 502 víctimas fatales entre enero y agosto de este año.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial dijo entonces que la cifra equivalía al 80% del total de fallecidos durante todo 2024, lo que confirmaba una tendencia ascendente.