A falta de cambios estructurales, el régimen cubano reduce el número de ministerios de 27 a 20

Cambian algunos nombres, crean una cartera para Deportes y Recreación, además de reforzar el control ideológico con la creación de un Ministerio de Información y Comunicación Social

La Habana/La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó este lunes el proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado que reduce la estructura gubernamental de 27 a 20 ministerios, y propone la fusión de la cartera de Economía y Planificación con la de Finanzas y Precios.

De esa unión surgirá el nuevo Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación, que se encargará de la planificación de la economía, el desarrollo económico y social, financiero, presupuestario, tributario, contable, tesorería, patrimonio, precios, crédito público y seguro.

El texto de la nueva ley indica en uno de sus apartados que "resulta necesario, [...], reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado, con el propósito de lograr mayor eficacia en la función administrativa".

El texto de la nueva ley indica en uno de sus apartados que "resulta necesario, [...], reordenar, redimensionar y perfeccionar la organización de la Administración Central del Estado"

Entre los cambios que plantea está la creación del Ministerio de Agroalimentación, que se ocupará de "dirigir y controlar la política estatal en materia de posesión y uso sostenible de la superficie agropecuaria y forestal del país, la producción agropecuaria, cañera (caña de azúcar)y forestal; la industria alimentaria, el azúcar y sus derivados, bebidas y licores, así como la actividad de pesca, y su comercialización".

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel avanzó durante una entrevista el pasado abril que se recortaría el aparato ministerial para buscar la eficiencia en tiempos de grave crisis económica y reducir la burocracia.

Pocos días después, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley que tenía prevista una reducción de 27 a 21 los organismos de la Administración Central del Estado, que finalmente se han quedado en uno menos.

El proyecto legislativo, que probablemente se presentará a la aprobación de la Asamblea en su sesión del próximo julio, prevé convertir en Ministerio al Instituto de Información y Comunicación Social. Es uno de los que ha señalado específicamente el economista Pedro Monreal, crítico con el proyecto. "Eso de 'Ministerio de información y comunicación social' bordea aquello de un 'Ministerio de la verdad'”, ironizó el experto.

Monreal ha destacado también del superministerio económico lo innecesario de "mantener el término planificación", algo que califica de "adorno ideológico".

Tampoco le ha convencido la existencia de un Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reúne medio ambiente, recursos hidráulicos, ordenamiento territorial, urbanismo, catastro nacional y vivienda. "La vivienda en Cuba tiene menos que ver con el hábitat que con el proceso inversionista. Era más racional un Ministerio de Construcción y Vivienda", dijo en redes sociales.

"La vivienda en Cuba tiene menos que ver con el hábitat que con el proceso inversionista. Era más racional un Ministerio de Construcción y Vivienda"

Otras de las reformas del aparato estatal recaen en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) que se transformará en el Ministerio de Deportes y Recreación.

Asimismo el actual Ministerio de Educación Superior asimilará las funciones de ciencia y tecnología, mientras que la cartera de industria se unificará con la de construcción.

El resto de los ministerios son los de Comercio e Inversión Extranjera; Cultura; Educación, Energía y Minas; Comunicaciones; Justicia; Relaciones Exteriores, Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social; Turismo; Fuerzas Armadas Revolucionarias; Interior y Transporte:

Esta Ley entrará en vigor 60 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, y a partir de entonces los ministros contarán con un plazo de hasta un año para realizar los movimientos organizativos en el organismo que dirigen.

La lista queda así:

1. Ministerio de Agroalimentación

2. Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera;

3. Ministerio de Cultura;

4. Ministerio de Deportes y Recreación;

5. Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación;

6. Ministerio de Educación;

7. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;

8. Ministerio de Energía y Minas;

9. Ministerio de Industrias y la Construcción;

10. Ministerio de Información y Comunicación Social;

11. Ministerio de Comunicaciones

12. Ministerio de Justicia;

13. Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda;

14. Ministerio de Relaciones Exteriores;

15. Ministerio de Salud Pública;

16. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

17. Ministerio de Turismo;

18. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;

19. Ministerio del Interior; y

20. Ministerio del Transporte.