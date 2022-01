La falta de combustible perjudica la búsqueda de un niño desaparecido en Cuba

Airovis Ávila Pérez no tiene paz desde hace más de un año. Todo este tiempo no ha dejado de buscar a su hijo que desapareció en diciembre de 2020 y del que alberga la esperanza de que siga vivo. Las demoras en la investigación policial, la falta de información y el desánimo han hecho mella en la madre que esta semana brindó su testimonio a 14ymedio.

Yosvany Villar Ávila tenía 14 años el día en que su familia lo vio por última vez en la esquina de su casa. Ahora, en su modesta vivienda de Luyanó, en La Habana, la madre se aferra a la narración cronológica de lo que ha vivido en este tiempo, mientras mantiene la mirada fija en el teléfono, como si en la pantalla fuera a aparecer la noticia que tanto ha esperado.

Ávila cuenta que desde el primer momento fue con la policía a hacer la denuncia porque, según explica, su hijo no tenía la costumbre de llegar tarde a la casa ni pasar la noche fuera. Sin embargo, los oficiales le dijeron que debía esperar 72 horas porque "era muy pronto y podría estar en casa de una amistad o un familiar".

"El día que él salió de aquí y no volvió estaba en la esquina de mi casa hablando con un hombre que casi siempre estaba velando que yo no estuviera para venir y llevárselo a dar una vuelta", explica la mujer que ha repasado una y otra vez en su mente las últimas horas antes de que su hijo desapareciera.

Ávila describe al sospechoso como de 29 años, llamado Ariel, y añade que ahora está preso "porque intentó violar a un niño", lo que despierta sus peores temores sobre lo que pudo haberle ocurrido a Yosvany. "Se lo conté al jefe de Atención a Menores desde el primer momento, pero me dijo que no podía sospechar de ese hombre si no había pruebas".

Mientras la mujer habla, desde una habitación contigua se sienten las voces de sus hijos más pequeños. La ausencia de Yosvany sobrevino poco después de dar a luz a sus gemelos. Aunque Ávila parió en noviembre de 2020, uno de los bebés tenía bajo peso al nacer y solo recibieron el alta el 8 de diciembre, su hijo desapareció tres días después de que ella regresara a casa.

Sobrellevar la pérdida no ha sido fácil. La mujer ha tenido que recurrir a un tratamiento con fármacos para calmar sus nervios y ha intentado suicidarse en dos ocasiones. Pero las pastillas no disminuyen la angustia y cada vez que Ávila pregunta a la policía sobre el estado de la investigación, recibe respuestas poco convincentes.

Hace meses, un reporte de un testigo que dijo haber visto al niño acompañado de un adulto arrojó un retrato hablado del posible acompañante, pero la búsqueda de alguien con esas señas no ha tenido ningún resultado. "Nada, no aparece por ningún lado, ni rastro del niño", subraya la madre, que también se ha implicado en las averiguaciones y pesquisas.

Asegura que aquellas indagaciones policiales duraron "como una semana" y que cuando volvió a la unidad de Aguilera le dijeron que no habían podido proseguir la búsqueda del sospechoso "porque no había combustible". Entonces regresó a su casa con la promesa de los uniformados de que la llamarían cuando retomaran la investigación pero hasta ahora no lo han hecho.

"El muchacho ese que siempre estaba buscando a Yosvanito, está preso por intentar violar a un niño aquí en La Loma del Burro", explica preocupada, pero la policía no lo ha relacionado con la desaparición de su hijo.

"Se está trabajando, pero hay que esperar", le repiten los policías pero hasta ahora no le han dado ninguna nueva información. "A mí lo que me extraña es que en Cuba una madre tenga que esperar tanto tiempo a que su niño aparezca. Él se perdió en diciembre de 2020 y estamos en enero de 2022. El día 11 de este mes cumplo un año y un mes sin mi hijo".

Molesta con las demoras, Ávila interpuso una queja en la oficina de Atención a la Ciudadanía de la Plaza de la Revolución. Solo le respondieron cuatro meses después cuando un funcionario de esa entidad la visitó. "Vino un hombre en una moto, me dijo que no podía tener una queja abierta, que yo debía poner en un papel que estaba conforme con lo que se está haciendo con el caso".

"Creo que ninguna madre puede estar conforme cuando se le pierde un hijo. Es duro, la gente ve que tengo siete hijos y que, como tengo siete hijos, si se perdió uno ya, se quedó perdido. Pero los otros seis no tapan el hueco que me ha dejado el que está perdido".

Uno de los mayores temores de Ávila es que se abandone la búsqueda policial. "Me dijeron que cuando pasara un año ya cerraban el expediente del niño porque es lo que se hace en los casos de personas desaparecidas". Por el momento planea volver a la oficina de Atención a la Ciudadanía en la Plaza de la Revolución: "Si el presidente no lo sabe tiene que enterarse".

El 6 de enero, Día de Reyes, Ávila le escribió un mensaje a Miguel Díaz-Canel en la red social Twitter: "Tengo un niño perdido hace un año y quiero que mi presidente me ayude a buscarlo, por favor ayúdeme". Pero el texto no ha recibido respuesta todavía y este sábado ningún usuario había reaccionado ante el reclamo desesperado.

A través de las redes sociales también intenta enviar un mensaje a su hijo. "Te extraño mucho, pensé pasar tus 15 añitos contigo pero sé que no va a poder ser, estoy muy desilusionada con tu búsqueda", escribió en octubre pasado pocos días antes de la fecha de cumpleaños de Yosvany.

tengo niño perdido hace 1 año y quiero que mi presidente me ayude a buscarlo por favor ayúdame 🙏 @DiazCanelB pic.twitter.com/K1jfh4NuzO — airovis avila (@AirovisA) January 6, 2022

