La familia de Andy García denuncia que el preso político del 11J está 'mal de salud'

Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes presos del 11 de julio en Santa Clara, "se encuentra mal de salud y no ha recibido la atención médica que necesita'', denunció su hermana Roxana García Lorenzo en redes sociales. El joven se encuentra aislado en la enfermería de El Yabú, el campo de trabajo donde cumple su sentencia, en las afueras de la cabecera municipal de Villa Clara.

"No se sabe si es una ingesta", aclaró García Lorenzo en una transmisión en vivo. Durante el pasado 13 de agosto presentó "más de seis vómitos y diarreas consecutivas en menos de media hora", según supo la familia por una llamada que les realizó Andy este miércoles.

Tras presentar estos síntomas, los demás reclusos "comenzaron a gritarle a los guardias para que lo socorrieran y no hicieron caso" hasta pasada media hora. El joven en ese momento se encontraba dentro de uno de los dormitorios y sólo después de dos horas fue trasladado a un hospital.

"Dice que se le viró la boca, la lengua se le fue para atrás, estaba con falta de aire, no tenía fuerzas para levantarse", describe García Lorenzo, y denuncia: "Todo esto no se le informó a la familia, lo acabamos de saber ahora y fue hace unos días atrás".

El preso político "lleva dos días sin comer", según comunicó a su familia, "no porque esté plantado" en huelga de hambre, si no porque "la dieta que le mandaron no la tiene allá dentro" para evitar que vuelva a enfermar. "Y ni siquiera se nos permite a nosotros los familiares ni llevarle medicamentos ni la comida" que necesita.

García Lorenzo también denunció que su hermano ya no cuenta con sales de rehidratación y no le han dado medicamentos en la prisión. "Estaba en la enfermería y nadie ni siquiera le preguntaba cómo estaba. Lo montaron en la ambulancia los mismos reclusos", pues ningún trabajador del centro penitenciario lo ayudó.

"Andy me decía que fue el momento más cerca que ha estado de su muerte, que se sentía como que realmente se iba a morir y ni siquiera nosotros supimos nada", insistió la joven.

García Lorenzo no perdió la oportunidad de recordar que su hermano "es inocente y está metido en un lugar [la cárcel] que no debería estar. Está corriendo peligro su vida por gusto". Dijo además que el joven "tiene una familia que va a estar dando la cara por él".

Lo que suceda con Andy va a tener "un costo político", advirtió, "porque no nos vamos a callar". Aseguró que su familia está cansada de "tanta miseria, de tanta represión y de tanto maltrato".

Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a cuatro años de prisión el pasado 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron a las calles durante el 11J. La Fiscalía propuso para su caso una sentencia inicial de siete años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.

Tras una apelación realizada a finales de mayo, fue "liberado momentáneamente", en espera de "seguir cumpliendo su sentencia en un campo abierto". A pesar de la alegría del momento, la familia García Lorenzo comprendió que su lucha por la libertad de Andy estaba lejos de terminar.A los pocos días fue detenido en la calle cuando viajaba con su padre en una moto y trasladado a El Yabú.

Desde que fue detenido, su familia ha sido de las más activas en la defensa de los presos políticos del 11J y ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso que han sufrido por parte de la Seguridad del Estado.

