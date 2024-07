Una familia cubana, atrapada en la frontera entre Lituania y Bielorrusia

Ciudad de México/La llamada ruta rusa para llegar a Europa occidental a través de Rusia, utilizando como un trampolín a países que formaban parte de la Unión Soviética, como Bielorrusia, se ha vuelto un infierno para los migrantes que intentan sacar provecho de la laxitud de Moscú en temas de visados y documentación. Esto debido a las duras restricciones que el Gobierno encabezado por el autoritario líder Alexandr Lukashenko ha impuesto en sus fronteras.

Diversas denuncias se han publicado en redes sociales relatando lo que tienen que vivir los migrantes cubanos que decidan aventurarse por la ruta rusa y busquen entrar a Lituania desde Bielorrusia. Por ejemplo, la arquitecta Alejandra Pino Díaz, originaria de La Habana, publicó este jueves en su cuenta de Facebook las capturas de pantalla de una conversación con una voluntaria en la frontera lituana donde se advierten dichos peligros, entre los que se enumeran asesinatos y violaciones.

“Hay cinco cubanos más en la frontera. Los lituanos no los dejan entrar y los bielorrusos les disparan para que no salgan de esa zona. Los están usando para provocar. Entre ellos hay una niña de 16 años”, se lee en los mensajes donde también se habla sobre un bebé abandonado con sus padres en el bosque, bajo la lluvia, que fue encontrado grave, por los activistas lituanos, además de dos mujeres supuestamente torturadas y una de ellas violada.

Pino Díaz advierte en su publicación que “la situación de los cubanos en la frontera con Lituania es horrible”, pues además de que la describe como “una frontera muy peligrosa”, también detalla que “los coyotes, que los trasladan desde Moscú, están mintiendo, están cobrando miles de euros y los dejan en una situación demasiado insegura”.

Captura de pantalla de la conversación de una cubana con una voluntaria en la frontera lituana / Alejandra Pino Díaz/Facebook

Otro caso es el de una cubana y sus hijos, uno de ellos menor de edad, que desde la semana pasada están experimentando en carne propia el infierno de dicha frontera tras ser abandonados a su suerte por unos coyotes rusos. Los contrabandistas tomaron su dinero, para después dejarlos en el monte sin agua, sin medios, sin un lugar a dónde ir y con la latente amenaza de morir. Esto en medio del conflicto entre Biolorusia y Lituania, que se ha visto exacerbado desde abril cuando cerraron más de la mitad de sus puestos fronterizos y han comenzado una serie de acusaciones mutuas sobre incursiones armadas.

La cubana Yunia Esther Peña, propietaria del Siurell del Port de Pollença ubicado en Mallorca, España, es hermana de esta mujer de la que no se ha revelado la identidad completa. La migrante permanece en un limbo entre Bielorrusia y Lituania junto a sus hijos. Desde el martes de la semana pasada, Peña ha intentado desatorar el asunto, pero ha fracasado y con la impotencia de no poder ayudarles, teme por su integridad.

“Mi familia se muere en el monte (...) le vendieron un paquete turístico para visitar Rusia y los tenían que recoger en la frontera de Bielorrusia para entrar en Lituania. No se presentó nadie y decidieron cruzar por sus propios pies, pero al llegar al paso fronterizo les dijeron que no podían entrar y al dar media vuelta les advirtieron con tiros al aire de que no podían regresar. Al cuarto día de no encontrar una solución me avisaron y llevan casi una semana en medio de un conflicto político entre países. Se les ha acabado el agua y la comida que llevaban y me pasan puntualmente la ubicación porque temen que les pueda suceder algo”, contó Peña entre lágrimas al diario español Última Hora.

Tras conocer la situación, la empresaria se trasladó a la capital de Lituania, desde donde intentó acercarse con un auto de alquiler al punto en el que se encontraba su familia en el paso fronterizo de Medininkai. Sin embargo, apenas daba inicio con su plan de rescate cuando la policía lituana la interceptó y le advirtió de que cualquier intento de acercarse a un radio de cinco kilómetros al punto fronterizo podría tener consecuencias penales inmediatas en su contra. El cuello de botella se cierra, pues acercarse en taxi o en autobús tampoco es posible y se está quedando sin opciones, mientras su familia permanece a la intemperie.

Peña teme que la espera de su hermana y sus sobrinos se prolongue demasiado en una zona en la que su seguridad, está en entredicho. Por lo que, de momento, tiene que resignarse con recibir actualizaciones de su ubicación y cerciorarse de que siguen vivos.

El caso de la familia de Peña no es el único donde cubanos han terminado atrapados en el límite entre Lituania y Bielorrusia, sufriendo las hostilidades y vejaciones que imperan en la zona. En mayo pasado, de acuerdo con la prensa lituana, un grupo de siete migrantes cubanos, entre ellos una mujer embarazada y una niña, pararon el tráfico en el puerto fronterizo de Medininkai –mismo desde donde Peña intenta rescatar a su hermana y sus sobrinos–.

Los cubanos habían entrado a Lituania desde Bielorrusia y solicitaron asilo político, pero les fue denegado. Cuando las autoridades migratorias lituanas intentaron devolverlos a Bielorrusia, los migrantes bloquearon el acceso a uno de los únicos dos pasos fronterizos que permanecen abiertos entre ambos países.

"Sí, se quedaron en Lituania (...) después de que se negaron a cruzar al lado bielorruso de la frontera en el punto Medininkai", dijo al diario Lrytas el representante de prensa del servicio migratorio lituano, Giedrius Mišutis.

Las autoridades lituanas aseguran que este tipo de medidas para blindar su frontera son necesarias para defender su seguridad nacional y la de la Unión Europea ante las amenazas de su vecino bielorruso, aliado incondicional de Rusia en la guerra contra Ucrania.