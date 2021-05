Los familiares de Otero Alcántara hacen turnos para acompañarlo en el hospital

La familia de Luis Manuel Otero Alcántara está haciendo turnos para cuidarlo en el hospital Calixto García, según contó una tía a 14ymedio. "Lo están hidratando, está tomando leche y jugos pero no está comiendo nada sólido", señaló. Además aseguró desconocer si el artista había abandonado la huelga de hambre, "apenas se puede hablar con él".

Los familiares también afirmaron que el hospital mantiene un fuerte dispositivo de seguridad y que Otero Alcántara muestra signos de agotamiento físico y psíquico, generado por la situación que vive desde que comenzó la huelga de hambre el domingo 25 de abril.

Aunque las autoridades informaron este domingo en un comunicado de que el estado del opositor era bueno y ha cuestionado en todo momento la veracidad de la huelga de hambre y sed, la familia no sabe cuándo será dado de alta. Este martes, la prensa oficial ha continuado la ofensiva de publicaciones en las que vinculan a Otero Alcántara con EE UU, además de denigrar la calidad de su obra artística y, sobre todo a él mismo, al que no dudan en calificar no solo de mercenario, sino también de antisocial.

Este martes ha trascendido que el Movimiento San Isidro y el 27N presentaron ayer lunes un habeas corpus asesorados por Cubalex en el que indican que "el artista y líder del MSI, permanece recluido en contra de su voluntad en el Centro de Urgencias del Hospital Universitario General Calixto García, en el pabellón Rubén Batista Rubio, sin justificación legal o médica".

El documento añade que "el Tribunal Provincial de la Habana debe cumplir su función y emitir un fallo que evite daños irreparables para la vida de Luis Manuel Otero" e insta a los jueces a "iniciar procedimientos penales contra agentes del Estado y particulares que en contubernio con las autoridades han violentado sistemáticamente sus derechos".

La misma nota pone en evidencia la contradicción existente entre la hospitalización forzosa del artista y su mencionada buena salud, avalada por una presunta analítica divulgada por el Estado.

En el texto se repasa la represión que ha sufrido Otero Alcántara solo en los últimos días, ya que "entre el 17 y 25 de abril resultó detenido 8 veces a menos de 100 metros de la puerta de su casa", le han cortado internet y reforzado la vigilancia e impedido la movilidad de los vecinos que viven en unos 200 metros a la redonda.

Por estas razones y la confiscación de sus obras durante un allanamiento, el artista inició una huelga de hambre y sed, la segunda que ha llevado a cabo en los últimos meses. En noviembre, Otero Alcántara ya empleó este método de protesta junto a otros miembros del Movimiento San Isidro. En aquella ocasión también la Policía irrumpió en la sede del colectivo para llevar forzosamente a los huelguistas a un hospital, argumentando además que existía riesgo por la pandemia de coronavirus.

Mientras, continúan detenidas una docena de personas arrestadas tras la protesta del viernes en la calle Obispo, entre ellas Mary Karla Ares, periodista de Amanecer Habanero, por quien el Comité Para la Protección de los Periodistas ha pedido amparo en un comunicado de este lunes, día internacional de la Libertad de Prensa.

"Hoy, mientras el mundo celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las autoridades cubanas mantienen detenida a una periodista y la investigan por el mero hecho de cubrir una protesta", dijo Ana Cristina Núñez, investigadora principal del CPJ Centro y Sudamérica, que también pidió su liberación inmediata y que se abandone toda investigación criminal sobre su trabajo.

