Los familiares de los presos del 11J piden a la agencia EFE que dé cobertura a los juicios

La activista y empresaria cubana Saily González Velázquez, junto a otros como Salomé García Bacallao, y familiares de los detenidos del 11 de julio (11J), han iniciado una campaña en las redes sociales para que la agencia de prensa española EFE dé cobertura a los juicios contra los presos.

"Estamos aún a tiempo de lograr que la prensa extranjera acreditada en Cuba cubra los juicios de los presos políticos. Varios familiares y activistas se han sumado ya a la campaña [con las etiquetas] #EFECubreLosJuicios y #SOSCuba. Apoyémoslos", expresó González en su cuenta de Twitter desde Santa Clara, donde trabaja en el sector privado.

Por su parte, García Bacallao, destacó que "del 11 al 14 de enero cuatro niños serán juzgados en Holguín por el delito político de sedición" y hasta el momento la agencia española "no ha cubierto ningún juicio ordinario a más de 200 manifestantes del 11J".

Se han sumando a la iniciativa activistas y ciudadanos de la Isla usando en sus redes etiqueta #EFECubreLosJuicios como forma de exigir a la agencia que informe sobre estos procesos en los que algunos ya han recibido como sentencia penas que superan los 20 años de privación de libertad.

González explicó a este diario que la idea la compartió con uno de los grupos de WhatsApp donde están reunidos algunos familiares de los detenidos del 11 de julio y actores de la sociedad civil. "Ahí a cada rato se presenta alguna que otra iniciativa para apoyar a los presos políticos y se me ocurrió lanzar esta campaña para dar visibilidad a esta situación ya que no tenemos otra forma de ayudarlos porque en Cuba no existen herramientas legales que nos permitan apoyarlos", detalló.

Además, cuenta que la campaña se basa fundamentalmente "en la responsabilidad que tiene EFE como prensa internacional acreditada en Cuba de cubrir estos juicios" y por ser muy "replicada en otros medios europeos".

A la iniciativa se han unido una veintena de familiares, asegura González. "Esperemos que se sumen más porque lo importante es presionar a EFE para que dé respuesta, o si no, dejar claro que la agencia está siendo cómplice de la dictadura y demostrar la falta de mecanismos que tiene la sociedad civil cubana y los familiares de los presos políticos para lograr que se haga justicia".

Jonathan López Alonso, familiar del preso político Andy García Lorenzo, asegura que lo que pretenden con esta campaña es "que estos medios de comunicación que están acreditados en Cuba y no hacen su trabajo, lo hagan". El juicio de este joven tendrá lugar el próximo 10 de enero y se le acusa de desorden público, desacato y atentado.

"No cubren casi lo que hace la oposición y la Sociedad Civil en Cuba. EFE cubrió lo que pasó con Yunior García en noviembre cuando lo sitiaron, pero no es justo que le dieran cobertura a aquello y a esto no. ¿Por qué no lo hacen también con estos juicios que es algo importante cuando están pidiendo condenas de hasta 25 años?", denuncia López.

Bárbara Farrat Guillén, madre del joven Jonathan Torres, de 17 años, que está en prisión desde el pasado 13 de agosto esperando juicio por su participación en las protestas del 11J, también se ha sumado a la campaña, así como los activistas Daniela Rojo, Camila Rodríguez y Leonardo Fernández Otaño. Este último en sus mensajes de apoyo incluye también reclamos a otras agencias de prensa internacionales como AP, Reuters, AFP o la televisora CNN.

Aunque crece el apoyo a la iniciativa, la activista Saily González lamenta que los familiares "aún no se deciden a tomar los espacios públicos" y se resisten a "utilizar los pocos mecanismos que tenemos para ejercer nuestros derechos o al menos intentarlo" porque en su opinión es algo que la sociedad civil "estaría encantada" de respaldar.

"Los familiares no están acostumbrados, como casi ningún ciudadano acá en Cuba, a utilizar los mecanismos que hay, no los conocen en primer lugar, no se entienden como ciudadanos con derechos. En lo que se deciden, seguimos ocupando las redes sociales nuestras, porque las calles serán de los revolucionarios, pero las redes sociales son nuestras", afirma.

En noviembre pasado, las autoridades cubanas retiraron las acreditaciones de prensa a los periodistas de la Agencia EFE en Cuba, en vísperas de la ilegalizada Marcha Cívica por el Cambio. Luego, algunas de las credenciales fueron restituidas, pero según explicó la agencia, su delegación en La Habana se encuentra mermada y necesita el regreso al trabajo de todo su equipo.

Desde entonces EFE advierte a sus abonados que estas decisiones de las autoridades cubanas de los últimos meses "han diezmado el equipo de la delegación" En La Habana, donde actualmente "solo dos periodistas pueden seguir ejerciendo su labor".

