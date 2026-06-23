Las familias de dos cubanos desaparecidos en el mar asumen su búsqueda ante la falta de medios del Estado

El precio del combustible ha obligado a los seres queridos de Alberto Alonso Cáceres e Iniorvis Matos a invertir un millón de pesos sin éxito

Madrid/Las familias de Alberto Alonso Cáceres e Iniorvis Matos han invertido un millón de pesos en buscar a estos dos hombres, desaparecidos desde el pasado 7 de junio en el mar cuando estaban pescando. El caso se ha convertido en un ejemplo más de las consecuencias de la falta de medios del Estado para rescatar a dos personas por cuya integridad física se teme.

Los dos hombres salieron a pescar el pasado día 5 desde Playa Tasajera, en el municipio de Nueva Paz (Mayabeque). La travesía debía durar tres días, pero pasado ese tiempo ni regresaron ni se comunicaron con nadie. La búsqueda, por parte de sus familiares, comenzó el propio domingo día 7 y se repitió una jornada tras otra hasta el 15, cuando se quedaron sin recursos para continuar comprando un combustible que cuesta unos 2.500 pesos por litro.

Varias cuentas en redes sociales que han seguido la denuncia desde el inicio afirmaron el pasado 14 de junio que la presión popular llevó a unirse a la búsqueda a las Tropas Guardafronteras, y que, sin embargo, “la falta de combustible, embarcaciones adecuadas y tecnología especializada limita el radio de búsqueda”.

En conversación con '14ymedio', González ratifica todo lo dicho e insiste en que las familias están muy unidas y es imposible que se hayan marchado de manera voluntaria sin haber avisado antes o después

“El Estado no hizo nada”, reprocha el periodista José Manuel González Rubines, que denunció el caso en redes sociales y niega –citando a los familiares– que los guardafronteras hayan participado. “No han encontrado ni a los hombres, ni la lancha, nada que indique que pueden estar vivos o muertos. Sus búsquedas han sido limitadas, como sus recursos. También saben que no se han ido del país, no era parte de sus planes hacerlo”, agrega.

En conversación con 14ymedio, González ratifica todo lo dicho e insiste en que las familias están muy unidas y es imposible que se hayan marchado de manera voluntaria sin haber avisado antes o después a cualquiera de sus seres queridos. Ambos tienen hijos y nietos, confirma el periodista.

“Para ellos no hay combustible, ni drones, ni capacidad para localizar la última señal del teléfono. Ni siquiera pudieron prestar un barco, aunque la familia ofreciera poner el combustible. Lo único que enviaron las autoridades fue a un inspector con 20 litros de petróleo. Eso es todo lo que vale, para el Estado cubano, la vida de dos de sus ciudadanos”, ha lamentado.