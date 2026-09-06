La firma de lobby vinculada a Trump rompe con Vima tras apenas cinco semanas

Terminó, al menos por ahora, el intento de Vima de contar en Washington con una firma capaz de abrirle puertas en el entorno de Trump y Rubio.

La empresa española, con importantes negocios en las tiendas de Gaesa, pagó 37.742 dólares por la representación en Washington

La Habana/La aventura de la española Vima World en los pasillos de Washington duró poco más de un mes. Continental Strategy, la firma de lobby con estrechos vínculos con la Administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, dio por terminada el pasado 1 de septiembre su representación de la compañía, uno de los grandes proveedores de alimentos de Cuba y socio comercial de empresas pertenecientes al conglomerado militar Gaesa.

El final de la relación aparece en un nuevo documento presentado ante el Congreso estadounidense el 2 de septiembre, menos de un mes después de que la contratación quedara registrada oficialmente en Washington. El acuerdo tenía como fecha efectiva el 24 de julio y Continental lo declaró el 7 de agosto. Por aquellas gestiones, Continental Strategy reportó haber recibido 37.742 dólares de Vima durante el tercer trimestre del año.

El informe final aporta además detalles sobre el trabajo realizado. Continental señala como asunto específico la búsqueda de “oportunidades de proyectos en América Latina” e identifica al Departamento de Estado entre las dependencias del Gobierno estadounidense contactadas durante sus gestiones.

Nacido en La Habana, Petrirena se graduó de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Habana y trabajó en la Embajada de la Santa Sede en Cuba

Entre los lobistas que participaron efectivamente aparece Francisco Petrirena, aunque en el registro inicial también figuraban Carlos Trujillo y Eric Farnsworth. Petrirena había sido incorporado a Continental Strategy en marzo como vicepresidente de la firma en Miami, después de desempeñarse como jefe de gabinete del entonces administrador municipal Art Noriega y, anteriormente, como director de Relaciones Gubernamentales de la ciudad. Desde ese último puesto participó en la obtención de fondos estatales y federales y en la promoción de prioridades legislativas del Ayuntamiento.

Su perfil añade un elemento peculiar a las gestiones de Vima. Nacido en La Habana, Petrirena se graduó de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Habana y trabajó en la Embajada de la Santa Sede en Cuba, donde colaboró en los preparativos de la visita del papa Francisco a la capital cubana en 2015. Se trasladó a Miami en 2017 y, antes de incorporarse al servicio público en 2023, trabajó en Doctors Healthcare Plans.

Continental Strategy no explica en el documento las razones por las que puso fin a la relación con Vima. La ruptura se produce, sin embargo, en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Gaesa y de las advertencias dirigidas a las empresas extranjeras que mantienen negocios con el entramado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas. El portal especializado Legis1, que informó de la terminación del contrato, relaciona directamente la decisión con las nuevas sanciones de Washington.

Las últimas cuentas divulgadas de su filial coruñesa muestran una facturación de casi 106 millones de euros, con alrededor de 49 millones procedentes de operaciones con Cuba

Vima tiene razones para seguir de cerca cada movimiento de Washington. La presencia de sus productos en Cuba es especialmente visible en las tiendas dolarizadas administradas por empresas vinculadas a Gaesa.

El vínculo comercial con la Isla también pasa directamente por Estados Unidos. Según el US-Cuba Trade and Economic Council, Vima World exporta productos agrícolas y alimentos estadounidenses a Cuba a través de Vima USA Ltd, que mantiene operaciones en Nueva York y Miami. La propia compañía confirma ambas oficinas en su página web, mientras que registros anteriores del Consejo ya identificaban a Vima USA, con sede en Nueva York, entre los exportadores de carne de ave a Cuba.

La Isla es además uno de los principales mercados del grupo español. Las últimas cuentas divulgadas de su filial coruñesa muestran una facturación de casi 106 millones de euros, con alrededor de 49 millones procedentes de operaciones con Cuba. Los orígenes del emporio son, sin embargo, menos transparentes. Aunque Vima se presenta como una compañía vinculada en sus comienzos al sector pesquero gallego, su fundador, Víctor Moro Suárez, reconoció que el negocio arrancó en Cuba. Vima World Ltd. fue constituida en enero de 1994 en las Islas Vírgenes Británicas y apareció años después en los Papeles de Panamá entre las sociedades registradas a través del bufete Mossack Fonseca.

Tampoco es la primera vez que los vínculos cubanos de Vima generan problemas a quienes trabajan para ella. En 2016, Fonseca decidió romper sus relaciones con sociedades vinculadas a Moro después de concluir que sus operaciones en Cuba podían exponer al bufete a sanciones de Estados Unidos.

Entre los socios de la consultora está además Alberto Martínez, antiguo jefe de gabinete de Rubio y asesor suyo durante más de una década

La relación con Continental Strategy resultaba especialmente llamativa por el perfil político de la firma. Su fundador, Carlos Trujillo, fue embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos durante el primer mandato de Trump. Entre los socios de la consultora está además Alberto Martínez, antiguo jefe de gabinete de Rubio y asesor suyo durante más de una década.

También forman parte de la empresa antiguos altos funcionarios republicanos y personas con acceso directo al entorno de la actual Casa Blanca, lo que convertía a Continental en una puerta especialmente atractiva para una empresa extranjera necesitada de interlocución en Washington.

La elección colocaba así a una compañía profundamente arraigada en el mercado cubano en manos de una consultora bien conectada con el mismo entorno político que dirige la ofensiva contra los negocios de los militares de la Isla. En la práctica, además, las gestiones terminaron pasando por Petrirena, un cubano formado en La Habana que años después hizo carrera en las relaciones gubernamentales de Miami.

Vima, por su parte, conserva importantes intereses en Cuba y no ha anunciado cambios en sus operaciones en la Isla. Lo que sí terminó, al menos por ahora, fue su intento de contar en Washington con una firma capaz de abrirle puertas en el entorno de Trump y Rubio.