La Fiscalía cubana pide diez años de cárcel para Virgilio Mantilla por un video crítico en Facebook

Fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Mantilla acumula una larga trayectoria de arrestos y condenas.

El opositor camagüeyano llevaba apenas dos meses fuera de prisión cuando fue detenido nuevamente en octubre de 2025

La Habana/La Fiscalía Provincial de Camagüey pide diez años de prisión para el opositor Virgilio Mantilla Arango por un video publicado en Facebook en el que criticaba al Gobierno cubano y llamaba a la población a manifestarse. El activista, que había sido excarcelado el 17 de agosto de 2025 después de pasar más de cuatro años entre rejas, fue detenido nuevamente exactamente dos meses después.

Según el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), que asegura haber tenido acceso a las conclusiones provisionales del proceso, el escrito de acusación está fechado el 16 de abril de 2026 y firmado por la fiscal Linarky Molina Méndez. El documento atribuye a Mantilla los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y desacato.

La Fiscalía solicita diez años de privación de libertad por el primero y otro año por el segundo, aunque fija una sanción conjunta de diez años. También pide, como sanción accesoria, que se le prohíba salir del territorio nacional.

En el video, Mantilla responsabiliza a las autoridades de la crisis del país, cuestiona a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro y afirma que el enemigo de los cubanos “no es Estados Unidos”

El expediente corresponde a la fase preparatoria número 26 de 2025, de la Unidad Provincial de Delitos contra la Seguridad del Estado de Camagüey. Iclep publicó el caso en junio, pero la petición fiscal volvió a circular esta semana después de ser difundida nuevamente por organizaciones y medios independientes.

Los hechos que sustentan la acusación se remontan al 16 de septiembre de 2025, cuando Mantilla llevaba apenas un mes en libertad. Ese día acudió junto con Toma Roberto Agüero Yanes al panteón de los combatientes del municipio Carlos Manuel de Céspedes, en Camagüey, y pidió que lo grabara mientras pronunciaba un mensaje dirigido a los cubanos.

En el video, Mantilla responsabiliza a las autoridades de la crisis del país, cuestiona a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro y afirma que el enemigo de los cubanos “no es Estados Unidos”. También llama a perder el miedo y “salir para la calle”. Agüero Yanes le envió posteriormente la grabación por WhatsApp y Mantilla la publicó en la página de Facebook Cespedeños, de acuerdo con la documentación citada por Iclep.

Para la Fiscalía, la intención del mensaje era provocar “disturbios” y generar un “estallido social”, interpretación que sirve de fundamento a la acusación por propaganda contra el orden constitucional. Mantilla fue detenido el 17 de octubre de 2025 y enviado al Centro Penitenciario Cerámica Rojas, en Camagüey.

Según la acusación, durante una visita hizo comentarios críticos sobre el jefe del penal, el mayor Leonardo Suárez Reyes, quien presentó una denuncia

Agüero Yanes fue detenido el 26 de octubre y quedó posteriormente bajo fianza. La Fiscalía pide para él cuatro años de trabajo correccional sin internamiento, además de otras sanciones accesorias.

El expediente contra Mantilla incluye también un incidente ocurrido el 24 de diciembre de 2025, cuando ya estaba encarcelado. Según la acusación, durante una visita hizo comentarios críticos sobre el jefe del penal, el mayor Leonardo Suárez Reyes, quien presentó una denuncia. Esas declaraciones dieron lugar al segundo delito imputado, el de desacato.

Entre las pruebas mencionadas por la Fiscalía figuran el teléfono móvil de Mantilla, una tarjeta micro SD, una nano SIM y 18.655 pesos cubanos decomisados tras su detención, además de peritajes informáticos y de identificación de personas. El expediente incorpora también un informe de los órganos de Contrainteligencia que evidencia el seguimiento previo al opositor.

Fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Mantilla acumula una larga trayectoria de arrestos y condenas. En diciembre de 2020 fue detenido después de expresar públicamente su solidaridad con los integrantes del Movimiento San Isidro y condenado por un supuesto delito de “acaparamiento de alimentos”. Salió en libertad el 4 de julio de 2021 tras cumplir siete meses de prisión.

Mantilla ha decidido acudir al juicio sin contratar abogado, al considerar que sus procesos anteriores han demostrado la falta de garantías del sistema judicial cubano

Apenas doce días después, el 16 de julio, volvió a ser detenido. En un primer momento fue condenado a nueve meses por desacato. Posteriormente fue procesado por daños a la propiedad tras escribir la frase “Comunismo No, Martí Sí” y terminó condenado a tres años y tres meses de cárcel, una sentencia dictada en octubre de 2021 y ratificada en apelación en diciembre.

La fecha prevista para su excarcelación era octubre de 2024, pero durante su encarcelamiento fue procesado nuevamente por desacato después de protestar por las condiciones de la prisión. Esa causa añadió otros diez meses a su condena y prolongó su estancia en la cárcel hasta agosto de 2025.

Cuando finalmente salió, sus allegados denunciaron la extrema precariedad en la que se encontraba. “Ni una sábana para dormir tiene, ni teléfono ni nada”, afirmó entonces la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería.

Mantilla dejó claro desde su excarcelación que no abandonaría su actividad opositora. Según contó en aquel momento la activista Mary Lugo, antes de salir del penal había advertido a los oficiales que podían mantenerlo preso si pretendían que dejara de denunciar las injusticias. Un mes después grabó el video que ahora puede costarle otra década de cárcel.

El medio independiente CubaNet informó además que Mantilla ha decidido acudir al juicio sin contratar abogado, al considerar que sus procesos anteriores han demostrado la falta de garantías del sistema judicial cubano.