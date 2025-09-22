Funeral multitudinario y pésames de la alta dirigencia del PCC por la muerte de su secretaria en Cruces

Diosmisley Llerena, primera secretaria del PCC en Cruces, falleció cuando el vehículo en el que viajaba, aparentemente a gran velocidad bajo la lluvia, chocó contra una casa.

Madrid/Diosmiley Llerena Suárez, primera secretaria del Partido Comunista en Cruces, Cienfuegos, falleció este sábado en un accidente de tránsito en el que también perdió la vida el chofer que conducía el vehículo, Efrén Delgado. El suceso ocurrió alrededor de las 6:20 de la tarde cuando, según los testigos, un Geely azul que viajaba a gran velocidad bajo la lluvia se estrelló contra una casa en la vecina localidad de Paradero de Camarones.

El primer secretario del Comité Provincial, Armando Carranza Valladares, informó del deceso a través de su cuenta de Facebook, donde agregó unas palabras elogiando a la dirigente. “Diosmiley fue un ejemplo de profesional y de cuadro, consagrada y leal, con una amplia y fructífera trayectoria como educadora y dirigente, desde la Unión de Jóvenes Comunistas, donde llegó a ser por varios años presidenta provincial de los pioneros, pasando al trabajo profesional del Partido en 2012. Hoy nos deja un vacío difícil de llenar y un legado imborrable de dedicación y servicio a la Revolución”, escribió.

El post se llenó de más de 600 comentarios de pésame con elogios a Llerena Suárez, cuyo entierro multitudinario se celebró este domingo. Carranza Valladares informó, nuevamente a través de redes sociales, del acto, que tuvo lugar en el Panteón de los caídos en defensa de la Patria del cementerio Tomás Acea de la ciudad de Cienfuegos a las 2:00 de la tarde. “Convocamos a los cienfuegueros, organizaciones políticas, de masas y sociales, a rendir el merecido homenaje y dar el último adiós a una incansable luchadora por la Revolución cubana”, agregó.

Decenas de personas acompañaron la comitiva fúnebre con coronas de flores, al menos una de ellas enviada por Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del PCC, y Miguel Díaz-Canel, secretario general, según se pudo ver en las imágenes difundidas del acto. El mandatario también despidió a la fallecida con un mensaje en su cuenta de X.

“Enviamos fuerte abrazo y condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de quien fue una revolucionaria incansable, siempre en la vanguardia de nuestra organización”, dijo. Al homenaje en redes se sumó también el primer ministro, Manuel Marrero: “Expresamos nuestras condolencias a familiares y amigos de la compañera Diomisley Llerena Suárez, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en el territorio cienfueguero de Cruces, y del chofer que la acompañaba, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito”.